Advanced Intrusion Response per una risposta immediata alle intrusioni

Axitea, Global Security Provider per la protezione fisica e cyber delle imprese, ha reso disponibile Advanced Intrusion Response, una suite di servizi innovativi gestiti dal proprio Security Operations Center (SOC), creati per combattere le intrusioni in tempo reale e minimizzare i danni derivanti da furti e scassi.

In contesti dove i tempi di reazione sono cruciali, una semplice segnalazione di allarme può non essere sufficiente a sventare un furto, se non viene abbinata da un intervento altrettanto tempestivo. Advanced Intrusion Response di Axitea si propone come una soluzione particolarmente efficace per proteggere aziende e privati, mettendo in campo una serie di servizi che consentono di intervenire immediatamente sul luogo dell’evento. Grazie alla possibilità di ricevere allarmi qualificati, corredati da foto e snapshot, il SOC è in grado di avere piena visibilità sugli eventi e di intervenire attivamente in caso di intrusioni verificate ancora prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, evitando al tempo stesso allarmi non giustificati.

Con Advanced Intrusion Response il SOC può intervenire in remoto sull’evento di allarme in differenti modalità, tra cui:

· Attivazione sirena di allarme: un forte segnale sonoro per dissuadere l’intruso.

· Collegamento audio dal vivo: comunicazione diretta da parte di un operatore del SOC per avvertire l’intruso e intimargli di abbandonare l’area. Messaggi personalizzati e mirati aumentano l’efficacia deterrente.

· Attivazione sistema nebbiogeno: rilascio di una nebbia densa e innocua che impedisce la visibilità e ostacola l’azione dell’intruso. Disponibile in diversi formati per adattarsi a qualsiasi ambiente.

· Attivazione illuminazione di deterrenza: accensione di luci ad alta intensità per destabilizzare l’intruso e migliorare il controllo visivo dell’area.

I vantaggi che la nuova suite di servizi offre ai clienti sono numerosi. Tra di essi:

· Reazione immediata: riduzione significativa dei tempi di intervento.

· Deterrenza efficace: oltre il 95% degli intrusi viene allontanato preventivamente.

· Integrazione: compatibilità con i sistemi di sicurezza preesistenti.

· Supporto 24/7: gestione continua da parte degli esperti del SOC Axitea.

· Efficienza economica: la riduzione dei falsi positivi permette di evitare interventi a vuoto.

“Da sempre, Axitea si pone l’obiettivo di offrire ai clienti un approccio il più completo possibile al mondo della sicurezza, combinando efficacia ed efficienza con i suoi servizi all’avanguardia”, spiega Giovanni Fiorino, Product Manager di Axitea. “Advanced Intrusion Response va esattamente in questa direzione, integrando i servizi di monitoraggio remoto con l’attività di gestione costante e continua offerta dai nostri esperti del SOC, che permettono di elevare il livello di protezione offerto ai clienti, minimizzando rischi di intrusione e furto.”

Advanced Intrusion Response completa e potenzia i servizi di Monitoraggio Allarme offerti da Axitea, garantendo un livello di sicurezza superiore per aziende e privati. La nuova tecnologia nebbiogena, recentemente integrata nel portfolio Axitea, offre inoltre un’ulteriore opzione di deterrenza attiva a prezzi competitivi.