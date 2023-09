BeDisruptive lancia Managed SASE

BeDisruptive ha lanciato il nuovo servizio Managed SASE nel suo portafoglio. Il nuovo servizio include funzionalità di Managed SSE (Security Service Edge) e di DDR (DNS Detection & Response).

La multinazionale offre così un servizio ad alto valore aggiunto: progetta, implementa e gestisce insieme i migliori prodotti di sicurezza. Lo fa supportando gli obiettivi delle organizzazioni che vogliono abbracciare l’approccio Zero Trust. BeDisruptive fornisce una gestione centralizzata e semplificata oltre alla piena visibilità degli accessi degli utenti alle applicazioni e ai dati dell’organizzazione. Il che permette di centralizzare le soluzioni di sicurezza in unico servizio cloud.

Un programma chiaro e realizzabile

“BeDisruptive è una società SASE “nativa”, poiché integriamo fin dall’inizio i nostri team NOC, SOC e CTI in un unico team multidisciplinare. In questo modo affrontiamo aspetti di comunicazione, sicurezza degli utenti e degli endpoint. Nonché capacità di sorveglianza, rilevamento e risposta agli incidenti di sicurezza”, afferma Alejandro Aliaga, Executive Board Member & EMEA International Business Strategy.

SASE ha acquisito maggiore rilevanza negli ultimi anni a causa della scomparsa del perimetro di sicurezza tradizionale. Secondo Gartner, l’80% delle aziende adotterà una strategia per unificare navigazione web, servizi cloud e accesso alle applicazioni private attraverso un’architettura SASE/SSE. Si prevede che questo mercato raggiungerà i 15 miliardi di dollari entro il 2025.

I vantaggi del Managed SASE di BeDisrutpive

Il Managed SASE di BeDisruptive ha la capacità di essere completamente modulare nell’implementazione delle sue soluzioni. Inoltre permette alle organizzazioni di adottare quelle che meglio si adattano alle loro esigenze specifiche.

In sintesi, i vantaggi di Managed SASE sono:

– Flessibilità illimitata : accesso diretto alla rete o al cloud da qualsiasi luogo.

– Riduzione dei costi : meno investimenti in immobilizzazioni ed efficienza delle spese operative.

– Massima semplicità : confluenza in un unico servizio in un unico modello cloud elimina una pluralità di soluzioni e semplifica lo sforzo operativo.

– Ottimizzazione delle prestazioni : migliora e accelera l’accesso alle risorse Internet attraverso un’infrastruttura di rete globale ottimizzata per bassa latenza, alta capacità e alta disponibilità.

– Approccio Zero Trust : fornisce accesso sicuro e contestuale alle applicazioni private nei cloud pubblici e privati.

– Protezione dalle minacce : rileva e blocca gli attacchi web, cloud e insider threat dannosi.

– Protezione dei dati : protegge i dati ovunque risiedano, sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione, compresi i cloud pubblici, nonché tra informazioni personali e aziendali nelle applicazioni cloud.

– Gestione centralizzata : la gestione centralizzata e l’applicazione delle policy riducono le possibilità di errori o incoerenze che possono essere sfruttate dai criminali informatici.

“Siamo consapevoli che l’implementazione di un’architettura SASE completa preveda più fasi, con specificità diverse per ciascuna organizzazione. Per questo motivo, BeDisruptive ha progettato una facilità di implementazione e gestione di cui qualsiasi tipo di organizzazione ha bisogno. Lo ha fatto curando anche il più piccolo dettaglio, in modo che si possa adottare una nuova soluzione SASE, secondo le specifiche esigenze aziendali“, conclude Roberto Provenzano, Italy Country Manager di BeDisruptive.