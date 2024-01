Certificazione EAL4+ per le soluzioni Stormshield Network Security

Stormshield, azienda attiva in Europa nel mercato della cybersicurezza, annuncia il conseguimento della certificazione Common Criteria (CC) EAL4+ per la gamma di soluzioni Stormshield Network Security per la protezione di infrastrutture IT. La certificazione è una nuova conferma dell’affidabilità delle soluzioni da parte di ANSSI e per Stormshield un ulteriore passo avanti nel processo di certificazione e qualificazione delle sue soluzioni.

A posteriori dell’incremento dei requisiti di sicurezza e delle funzionalità ora coperte dalle certificazioni e qualifiche concesse da ANSSI, per conseguire la certificazione CC EAL4+ è stato necessario sottoporre ad audit e analisi dettagliate tutte le funzionalità di firewalling (filtraggio, rilevamento degli attacchi, gestione della larghezza di banda e delle politiche di sicurezza, audit, assegnazione dei ruoli e strong authentication degli amministratori), VPN (IPSec e IPSec DR) e amministrazione.

Con la certificazione EAL4+ della versione 4.3 LTSB (Long Term Servicing Branch), il cui supporto è garantito a lungo termine, fattore essenziale per le infrastrutture critiche e sensibili in particolare, Stormshield consolida la sua posizione di player europeo di fiducia nei mercati Next Gen Firewall, VPN IPSec e SDWan.

Per raggiungere tale obiettivo, Stormshield ha profuso notevoli sforzi al fine di rispondere ai nuovi requisiti dell’ANSSI in termini di hardening del prodotto. Il processo di certificazione EAL4+ ha impegnato il team in audit del codice sorgente e penetration test particolarmente approfonditi per diversi mesi. Sforzi ai fini della certificazione che sono totalmente in linea con il livello di eccellenza e trasparenza che Stormshield desidera offrire ai suoi clienti su tutta la sua gamma di prodotti.

Inoltre, con la recente certificazione CSPN conseguita per la sua offerta EDR Stormshield Endpoint Security Evolution e la certificazione EAL3+ per il suo strumento di orchestrazione, tutte le componenti dell’offerta XDR di Stormshield sono certificate, conferendo così al vendor una posizione unica sul mercato a fronte della garanzia di una sicurezza ottimale.

“I nostri team elevano costantemente il livello di sicurezza assicurato dalle nostre soluzioni per anticipare l’incremento dei requisiti oggetto di valutazione. Il conseguimento di queste certificazioni ci consente di offrire e promuovere soluzioni europee riconosciute, testate, che beneficiano di una garanzia istituzionale sovrana e indipendente a tutto vantaggio dei nostri clienti. Gli stessi hanno la certezza di impiegare prodotti affidabili, performanti, robusti e rispettosi dell’integrità dei loro dati. Siamo orgogliosi di contribuire in questo modo a un ecosistema europeo che offre al mercato mondiale un’ampia gamma di soluzioni di cybersicurezza che corrispondono alle aspettative in termini di dotazione funzionale e requisiti”, afferma Pierre-Yves Hentzen, Presidente e CEO di Stormshield.