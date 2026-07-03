Cloud sovrano europeo: Check Point porta il Cloud Firewall su AWS European Sovereign Cloud

Check Point Software Technologies, specialista globale nelle soluzioni di cyber security, ha stretto una partnership con AWS European Sovereign Cloud, un nuovo cloud indipendente per l’Europa.

Il Cloud Firewall di Check Point è ora disponibile su AWS European Sovereign Cloud, a ulteriore supporto dei clienti in Europa. Le soluzioni Check Point garantiscono una sicurezza incentrata sulla prevenzione a livello di rete, workload e applicazioni, offrendo al contempo ai clienti la stessa disponibilità e le stesse prestazioni che si aspettano da Amazon Web Services (AWS). La disponibilità su AWS European Sovereign Cloud consente alle organizzazioni europee di soddisfare i rigorosi requisiti di autonomia operativa e residenza dei dati all’interno dell’Unione Europea.

L’AWS European Sovereign Cloud è un cloud sovrano completo e gestito in modo indipendente, supportato da solidi controlli tecnici, garanzie di autonomia e tutele legali progettate per soddisfare le esigenze dei governi e delle imprese europee. L’infrastruttura dell’AWS European Sovereign Cloud è interamente situata all’interno dell’UE e opera in modo indipendente dalle regioni AWS esistenti. I clienti che utilizzano l’AWS European Sovereign Cloud beneficiano di tutta la potenza di AWS, compreso lo stesso portafoglio di servizi, la sicurezza, la disponibilità, le prestazioni, l’architettura familiare, le API e le innovazioni come il sistema AWS Nitro.

“Il Sovereign Cloud europeo di AWS rappresenta un significativo passo avanti per le organizzazioni che operano nel quadro normativo dell’UE, afferma Joaquin Reixa, Vicepresidente per l’Europa occidentale di Check Point Software Technologies. “La soluzione Cloud Firewall di Check Point su questa infrastruttura cloud indipendente consente ai nostri clienti di eseguire i propri carichi di lavoro più sensibili con autonomia operativa e residenza dei dati interamente all’interno dell’UE. Grazie alla sicurezza incentrata sulla prevenzione e all’intelligence sulle minacce basata sull’intelligenza artificiale di Check Point, oltre ai controlli di sovranità e alle garanzie tecniche di AWS, forniamo il supporto alla conformità e l’innovazione di cui i nostri clienti hanno bisogno per accelerare la loro trasformazione digitale, soddisfacendo al contempo i rigorosi requisiti normativi.”

I clienti possono iniziare fin da oggi a pianificare la loro transizione verso l’AWS European Sovereign Cloud.