Con tre nuovi POP Sangfor Technologies espande il suo SASE

Sangfor Technologies, specialista globale nel settore della cybersecurity e del cloud computing integrato e abilitato all’intelligenza artificiale – annuncia l’espansione della sua soluzione di punta Secure Access Service Edge (SASE), Sangfor Access Secure, con nuovi punti di presenza in Italia e in Turchia, che si aggiungono alle recenti aperture a Singapore e nella Silicon Valley. Il potenziamento in EMEA, a Milano, Padova e Istanbul, rafforza in modo considerevole la rete globale SASE di Sangfor.

“L’apertura dei nuovi Pop in EMEA è avvenuta nel mese di agosto – spiega Francesco Addesi, Country Manager Sangfor Italia – e fa parte di una strategia globale della società che vede il Medio Oriente e l’Europa come paesi con una domanda crescente di soluzioni di rete da soddisfare. I nuovi PoP avvicinano i servizi agli utenti finali e offrono un’esperienza di rete sicura e senza interruzioni; inoltre un sito locale per l’elaborazione dei dati garantisce la conformità alle leggi europee sulla protezione dei dati come il GDPR. Per quanto riguarda l’Italia, Sangfor ora si trova in vantaggio verso i competitor essendo l’unica ad avere due punti di presenza”.

UNA SOLUZIONE SASE ALL’AVANGUARDIA

Sangfor Access Secure è disponibile nel nostro paese già da inizio del 2024; offre agli utenti un accesso efficiente, sicuro e affidabile alle risorse aziendali come applicazioni e dati, servizi cloud e Internet, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sangfor Access Secure è dedicata alle aziende che lavorano in un ambiente ibrido e/o full cloud e vogliono proteggere il loro perimetro virtuale in modo sicuro e scalabile.

A differenza di altre offerte presenti sul mercato, la soluzione prevede 6 funzionalità accorpate: Remote access, Firewall as a service, CASB, Global backbone network, SD-WAN lightweight gateway (4G & Wi-Fi), Secure Web Gateway.