Cybersecurity: ESET chiude il 2025 con crescita dei ricavi e nuove innovazioni AI

ESET, specialista globale nel settore della cybersecurity, ha presentato i risultati ottenuti nel 2025, evidenziando una crescita sostenuta, una solida redditività e continui progressi in termini di innovazione ed espansione globale.

Il Gruppo ESET ha registrato ricavi pari a 733 milioni di euro, con un incremento del 6% su base annua (8% a tassi di cambio fissi basati sul 2025). L’EBITDA ha raggiunto i 105 milioni di euro, con i clienti business che hanno continuato a sostenere la crescita, mentre anche il segmento consumer ha superato le aspettative.

Un’identità chiara: indipendenza, tecnologia e fiducia

Le performance di ESET si basano su un approccio distintivo alla cybersecurity. In qualità di azienda europea a capitale privato, ESET coniuga indipendenza, sviluppo tecnologico interno e competenze di lungo periodo per offrire protezione affidabile in un contesto delle minacce sempre più complesso. Queste caratteristiche ne potenziano ulteriormente l’impegno verso la conformità normativa e lo sviluppo di tecnologie affidabili.

Con uno stack tecnologico sviluppato internamente – dai motori di rilevamento all’AI e alle threat intelligence – ESET mantiene il pieno controllo su qualità, innovazione e sicurezza. Questo modello consente una risposta più rapida alle minacce emergenti e consolida la fiducia di clienti, partner e istituzioni.

“Il rapido cambiamento tecnologico e le crescenti tensioni geopolitiche hanno continuato a ridefinire il segmento della cybersecurity nel 2025,” ha dichiarato Richard Marko, CEO di ESET. “Queste dinamiche non solo hanno accelerato la domanda, ma hanno anche consolidato l’importanza di vendor di cybersecurity indipendenti e affidabili.”

Crescita trainata dall’espansione nel segmento enterprise

Il fatturato è stato alimentato in larga misura dalla forte domanda da parte dei clienti business. ESET ha inoltre continuato a sviluppare la propria offerta personalizzata attraverso le soluzioni ESET PRIVATE, fornendo cybersecurity progettata per grandi organizzazioni, enti governativi, operatori di infrastrutture critiche includendo air-gapping, scansione integrata, protezione proattiva dei clienti, sicurezza industriale e servizi che comprendono sia Security Operations Center privati sia consulenza personalizzata. Questa offerta combina tecnologie avanzate e servizi specializzati per rispondere a requisiti operativi e normativi complessi.

Promuovere la cybersecurity attraverso innovazione e AI

Nel 2025, ESET ha ulteriormente potenziato il portfolio di prodotti nei segmenti business e consumer, con una forte attenzione alla sicurezza basata sull’AI, all’automazione e alla resilienza. ESET applica l’AI concentrandosi su casi d’uso pratici e affidabili, garantendo risultati di sicurezza misurabili e mantenendo al contempo standard di privacy e conformità.

Le principali innovazioni includono:

Introduzione di ESET AI Advisor in ESET PROTECT XDR per semplificare le operazioni di sicurezza, contrastare il carico di lavoro degli analisti e contribuire a risolvere la carenza di talenti

Maggiore resilienza al ransomware

Managed Detection and Response più rapido

Ampliamento delle integrazioni con le principali piattaforme quali Splunk e Wazuh

Nuovi feed di threat intelligence, relativi a ransomware, phishing e botnet

Per i clienti privati: remediation del ransomware, ispezione del deep web per il rilevamento avanzato di phishing e connessione VPN a livello di router per una protezione migliorata delle reti domestiche

Radici europee ed espansione globale

In qualità di azienda europea con oltre 35 anni di esperienza, ESET continua ad ampliare la presenza globale mantenendo al contempo una forte identità regionale.

Nel 2025, l’azienda ha esteso la presenza nel Nord Europa con l’apertura di ESET Norden, con sede centrale a Copenaghen. Questa espansione riflette una strategia più ampia volta a combinare portata globale e competenze locali, consentendo relazioni più strette con clienti e partner.

L’espansione è stata accompagnata dal rollout globale completo di ESET Cyber Awareness Training as a service – componente centrale del miglioramento della resilienza cyber in tutti i mercati.

Competenze basate su ricerca e impatto globale

Le capacità di ricerca di ESET sono fondamentali per il successo, fornendo visibilità sul quadro delle minacce in evoluzione e sostenendo sia lo sviluppo dei prodotti sia gli sforzi globali di cybersecurity.

Nel 2025, i ricercatori di ESET hanno contribuito a importanti scoperte, tra cui:

Il primo ransomware noto basato sull’AI: PromptLock

Vulnerabilità critiche che compromettono la sicurezza dei sistemi: UEFI Secure Boot bypass

Campagne APT di Lazarus mirate a settori chiave, tra cui quello degli UAV

Oltre alla ricerca, ESET collabora attivamente con organizzazioni internazionali come Europol e ENISA, supportando iniziative coordinate per contrastare il cybercrime e potenziare la resilienza globale.

Riconoscimenti e validazione delle performance

La tecnologia e le competenze di ESET sono state costantemente riconosciute da organizzazioni indipendenti di testing e analisi di settore nel 2025, tra cui:

ESET HOME Security Essential ha ottenuto il premio Product of the Year 2024 di AV-Comparatives

ESET HOME Security è stata nominata Leader nel 2025 IDC MarketScape: Worldwide Consumer Digital Life Protection Report

ESET ha ottenuto i migliori risultati nelle valutazioni MITRE ATT&CK® con tassi di protezione del 100%

ESET ha vinto diversi premi AV-Comparatives per EPR, EDR e Business Security

ESET ha vinto lo SC Award 2025 per la Ransomware Remediation

I risultati consolidano la posizione di ESET come vendor affidabile di soluzioni di cybersecurity di alta qualità.

Un’organizzazione resiliente costruita sulle competenze

Il successo di lungo periodo di ESET è sostenuto dalle sue persone. L’azienda beneficia di un’eccezionale stabilità dei talenti, con una quota significativa di esperti che rimane in azienda per oltre un decennio – un vantaggio importante in un settore che affronta una carenza globale di competenze.

Grazie alla propria indipendenza e alle competenze interne, questa stabilità consente a ESET di mantenere un’innovazione costante e offrire valore nel lungo periodo.

Uno sguardo al futuro

Nel 2025, ESET ha continuato a consolidare la propria posizione come azienda di cybersecurity guidata dalla tecnologia, combinando AI, competenze umane e threat intelligence globale per offrire soluzioni resilienti e pronte per il futuro in un mondo sempre più guidato dall’AI.

L’azienda rimane impegnata a proteggere organizzazioni e clienti privati in tutto il mondo, contribuendo al contempo a un ambiente digitale più sicuro e affidabile.