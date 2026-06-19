Cybersecurity industriale: come costruire un SOC OT efficace

La convergenza tra Information Technology (IT) e Operational Technology (OT) sta trasformando profondamente il panorama della cybersecurity industriale. Se da un lato la crescente interconnessione tra impianti produttivi, sistemi di controllo, cloud e tecnologie IIoT abilita maggiore efficienza operativa, dall’altro amplia la superficie di attacco e aumenta l’esposizione a minacce cyber in grado di impattare direttamente la continuità produttiva e la sicurezza dei processi.

In questo scenario, i modelli di Security Operations Center (SOC) tradizionalmente progettati per gli ambienti IT mostrano limiti sempre più evidenti quando vengono applicati alle infrastrutture industriali. Gli ambienti OT presentano infatti caratteristiche specifiche, tra cui sistemi legacy, protocolli proprietari, visibilità limitata sugli asset e vincoli operativi che richiedono approcci dedicati al monitoraggio, al rilevamento e alla risposta agli incidenti.

Per supportare le organizzazioni industriali nell’evoluzione delle proprie capacità di difesa, Y Cyber – business unit del Gruppo HWG Sababa specializzata nella sicurezza OT – ha sponsorizzato l’IDC Spotlight “Costruire un SOC OT: cinque passi proteggere le operazioni industriali“, che identifica gli elementi fondamentali di un modello SOC orientato alla resilienza industriale.

Secondo l’analisi, un SOC OT efficace per una corretta cybersecurity industriale dovrebbe basarsi su cinque pilastri fondamentali:

Mappatura continua degli asset industriali e visibilità passiva

Allineamento delle attività di sicurezza al rischio operativo

Capacità di rilevamento e validazione progettate per gli ambienti OT

Integrazione delle operazioni di sicurezza IT e OT

Automazione e intelligenza artificiale per migliorare scalabilità ed efficacia operativa

“Negli ambienti industriali la cybersecurity non può essere considerata separatamente dalla continuità operativa e dalla safety“, commenta Roberto Caviglia, Chief BU di Y Cyber. “Per questo motivo le organizzazioni hanno bisogno di modelli SOC che comprendano il contesto produttivo e sappiano integrare competenze OT specialistiche, capacità di monitoraggio avanzate e processi di risposta adeguati ai vincoli degli impianti industriali.”

Attraverso le proprie competenze specialistiche e la piattaforma HyperSOC, Y Cyber supporta organizzazioni operanti in settori industriali e infrastrutture critiche nell’adozione di modelli di security operations progettati per garantire visibilità, rilevamento e risposta alle minacce lungo l’intero ecosistema IT, OT e IoT.