Cybersicurezza in Italia: al Security Summit le risposte su NIS2 e cybercrime

Torna a Roma domani, 23 giugno, presso l’Hotel Villa Pamphili, Security Summit, l’evento promosso da Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica – e Astrea, dedicato ai professionisti della cybersecurity e ai responsabili della sicurezza nelle organizzazioni pubbliche e private.

A partire dalle 10:00 si alterneranno sessioni plenarie, atelier tecnologici e percorsi tematici, con la partecipazione delle principali istituzioni nazionali competenti in materia di sicurezza informatica e un focus d’eccezione sulla protezione del patrimonio culturale italiano.

Le sessioni plenarie: istituzioni a confronto su cybercrime e NIS2

Aprirà i lavori la sessione plenaria Italia & Cybercrime: confronto tra le Istituzioni e le opportunità delle nuove tecnologie nell’attuale scenario nazionale. La sessione, moderata da Corrado Giustozzi del Comitato Scientifico di Clusit, offrirà una panoramica istituzionale autorevole sull’evoluzione della minaccia cyber in Italia. Partendo dai dati del Rapporto Clusit 2026, Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e Mario Nobile, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) – si confronteranno sulla situazione nazionale e illustreranno le iniziative in corso nel nostro Paese.

Nel pomeriggio, la seconda sessione plenaria, ACN risponde: confronto con l’Agenzia sugli adempimenti 2026 affronterà in maniera concreta uno dei temi più urgenti per le organizzazioni soggette alla Direttiva NIS2: il 2026 rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione normativa. Il Prefetto Milena Antonella Rizzi, Capo del Servizio Regolazione di ACN, fornirà chiarimenti operativi e metodologici sulla classificazione delle attività e dei servizi, sui criteri di valutazione della criticità e sulle implicazioni per gli operatori coinvolti. La tavola rotonda, moderata da Luca Bechelli del Consiglio Direttivo di Clusit offrirà quindi uno spazio di confronto diretto per CISO, responsabili OT, compliance manager e team di cybersecurity impegnati nell’adeguamento alla normativa.

L’atelier: quando la cybersicurezza incontra il patrimonio culturale

Tra i momenti di approfondimento, spicca, alle ore 16:10, l’atelier “Cybersicurezza e tutela del patrimonio culturale: soluzioni consolidate adattate a nuove realtà”,

Il patrimonio culturale italiano – tanto materiale quanto immateriale – affronta oggi minacce asimmetriche che richiedono un cambio di passo metodologico. In questo dialogo trasversale tra istituzioni e ricerca, Chiara Storti del Ministero della Cultura intervisterà il prof. Emanuele Bellini, ingegnere e umanista da anni impegnato nella definizione di nuovi paradigmi per la tutela dei beni culturali.

La sessione evidenzierà come le migliori pratiche della cybersicurezza e della resilienza cyber-fisica, già consolidate in altri settori critici, possano essere adattate per proteggere la memoria storica, l’arte e le infrastrutture culturali del Paese. Particolare attenzione sarà dedicata ai rischi ibridi e cognitivi e alle strategie di difesa del patrimonio digitale e fisico.

Il percorso “Gestione della Sicurezza”

Con l’obiettivo di fornire una panoramica completa degli scenari che le organizzazioni italiane si trovano oggi ad affrontare, il programma di Security Summit Roma offre inoltre un percorso di “Gestione Sicurezza” che verterà in particolare su temi di governance, compliance e tecnologie, quali controllo degli accessi e sovranità digitale, la sicurezza delle PMI, il ruolo del CISO tra NIS2 e Cyber Resilience Act, la cybersicurezza nei trasporti e le sfide geopolitiche.

“A Security Summit Roma 2026 Clusit continua a fare servizio pubblico per sostenere e creare spazi di dialogo tra istituzioni, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti della sicurezza. Il percorso della NIS2 impegnerà le organizzazioni su un orizzonte temporale più ampio del 2026 con nuovi adempimenti, e la presenza di ACN al nostro fianco testimonia la volontà comune di affrontarli con concretezza e metodo”, ha commentato Luca Bechelli, del Comitato Direttivo Clusit.

I prossimi appuntamenti di Security Summit nel 2026

Security Summit proseguirà il suo percorso nel 2026 con l’appuntamento dedicato alla sicurezza in ambienti OT (24 settembre), la tappa di Verona (28 ottobre) e quella dedicata al settore Energy & Utilities (18 novembre).