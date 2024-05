Data Protection: Dell Technologies incrementa la cyber resilience

Il settore della cybersecurity si evolve giorno dopo giorno con l’evolversi delle minacce informatiche che incombono sui sistemi informatici delle grandi aziende. Per aiutare i propri clienti a rafforzare la cyber resilienza, Dell Technologies amplia il proprio portfolio Data Protection che include appliance, software e soluzioni as-a-Service.

Dell Technologies offre soluzioni affidabili di data protection e Intelligenza Artificiale

Con i progressi apportati al portfolio Dell PowerProtect, Dell aiuta i clienti a costruire fondamenta moderne e resilienti per proteggere i dati on-premise, nei cloud pubblici e all’edge. Queste innovazioni aiutano a rispondere alle preoccupazioni emerse dalla survey Dell Global Data Protection Index (GDPI) 2024 che ha rivelato che il 75% delle organizzazioni ritiene che le misure di data protection esistenti non siano in grado di fronteggiare le minacce ransomware. Quasi il 70% si è detto non certo di riprendersi stabilmente da un cyber attacco.

“Sebbene la crescita esponenziale dei dati dell’intelligenza artificiale generativa offra alle organizzazioni l’opportunità di snellire i processi interni, migliorare il processo decisionale e promuovere l’innovazione, essa estende anche la superficie di attacco”, ha affermato Arthur Lewis, presidente, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies. “Con l’ampliamento della trasformazione digitale, che comporta anche alcune lacune in termini di vulnerabilità, le aziende sempre più si rivolgono a noi per proteggere i loro dati ovunque risiedano, consci delle nostre soluzioni affidabili di data protection e intelligenza artificiale”.

I nuovi Dell PowerProtect Appliances aumentano la sicurezza, le performance e l’efficienza

I nuovi sistemi Dell PowerProtect Data Domain DD9410 e DD9910 progettati per le grandi aziende offrono:

maggiori prestazioni per workload tradizionali e moderni, offrendo ai clienti backup più veloci fino al 38% e ripristini più veloci fino al 44%

maggiore sicurezza e cyber resilienza per i dati dei clienti

maggiore efficienza, con un consumo di energia fino all’11% in meno e deduplica 65x

scalabilità con un massimo di 1,5 PB di capacità utilizzabile in un’unica appliance.

“Da oltre quindici anni ci affidiamo ai sistemi PowerProtect Data Domain per mantenere i nostri dati al sicuro”, ha commentato Rich Jackson, architetto della protezione dei dati per lo Stato del Michigan. “Non abbiamo dubbi che l’ultima generazione di sistemi continuerà ad aumentare le prestazioni di data protection and security”.

I sistemi Dell PowerProtect Data Domain sono anche al centro di un ampio ecosistema di partner, aiutando i principali fornitori di software di data protection a far crescere il proprio business, rafforzando al tempo stesso la resilienza dei loro clienti.

Data Protection: aumento della produttività e dell’efficienza con GenAI Assistant integrato

Con l’introduzione di Dell APEX Backup Services AI – assistente GenAI integrato per il backup e il recovery – i clienti possono semplificare i processi di data protection. Dell APEX Backup Services AI aiuta a soddisfare la crescente domanda di data protection GenAI: come si evince dalla survey Dell GDPI 2024, il 52% degli intervistati ritiene infatti che la GenAI fornirà un vantaggio alla strategia di sicurezza informatica della propria organizzazione.

Le funzionalità di APEX Backup Services AI capabilities aiutano gli utenti a:

disporre di report personalizzati in tempo reale, porre domande di follow-up per perfezionare le variabili dei report e agire in base ai suggerimenti basati sull’AI per rimediare agli errori di backup

comprendere e migliorare le proprie strategie di backup e sicurezza con la risoluzione assistita dei problemi attraverso semplici istruzioni scritte, analizzare i log e risolvere gli errori

utilizzare risposte e best practice personalizzate per i propri ambienti specifici

semplificare le operazioni amministrative, dalla creazione di nuove policy di backup all’attivazione di nuovi backup di workload specifici.

Backup e ripristino potenti con Storage Direct Protection

Storage Direct Protection in Dell PowerProtect Data Manager offre integrazione nativa con lo storage Dell PowerMax per backup e ripristino rapidi, efficienti e sicuri.

Backup e ripristino rapidi di più array di storage con un massimo di 46 TB/ora per un singolo backup e fino a 21 TB/ora per un singolo ripristino

Data protection efficiente di Dell PowerMax con ripristino completo sul sistema

PowerMax originale o alternativo

Integrità dei dati grazie all’immutabilità e all’integrazione opzionale del cyber vault

Operazioni semplici con gestione e orchestrazione centralizzate

Supporto multicloud per la replica di PowerProtect Data Domain e il tiering del cloud

Disponibilità

Dell PowerProtect Data Domain DD9410 e i sistemi DD9910 sono disponibili a livello globale

Dell APEX Backup Services AI è disponibile a livello globale

Storage Direct Protection per PowerMax sarà disponibile a livello globale nel terzo trimestre del 2024.

Dichiarazioni

“Con l’aumento delle minacce informatiche, la domanda di sistemi di protezione dei dati affidabili e ad alte prestazioni non è mai stata così elevata“, ha affermato Phil Goodwin, vicepresidente della ricerca, IDC. “Il portfolio di soluzioni di data protection di Dell supporta numerose best practice per aiutare le organizzazioni a modernizzare l’ambiente di protezione dei dati. Con importanti migliorie delle prestazioni nel backup e nel ripristino, ci aspettiamo che le più recenti appliance PowerProtect Data Domain rimangano un elemento chiave della protezione dei dati critici e dell’infrastruttura di recovery”.

“Dell e Commvault condividono la convinzione che siano assolutamente necessarie solide fondamenta per la resilienza di fronte alle minacce informatiche basate sull’intelligenza artificiale”, ha affermato Sanjay Mirchandani, presidente e CEO di Commvault. “Insieme, stiamo offrendo ai nostri clienti comuni soluzioni leader di mercato per prestazioni ed efficienza in ambito sicurezza. Con l’integrazione API tra la piattaforma Commvault Cloud e le più recenti appliance Dell PowerProtect Data Domain, possiamo massimizzare la nostra solida expertise in ambito cyber resilienza, sicurezza dei dati e ripristino rapido consentendo alle organizzazioni di mitigare efficacemente i rischi e garantire la business continuity”.