Integrity360 lancia i Threat Intelligence Services, una nuova offerta di servizi gestiti progettata per aiutare le aziende a rilevare in anticipo le minacce informatiche esterne, a investigare i rischi emergenti e a prendere decisioni di sicurezza più consapevoli prima che un attacco si concretizzi.

Il nuovo portafoglio riunisce tre servizi complementari sotto l’ombrello della threat intelligence, disponibili singolarmente o in combinazione:

• Managed threat investigation and reporting – threat intelligence erogata come servizio, per mantenere l’azienda costantemente informata sulle minacce rilevanti per il proprio business e per orientare le decisioni di sicurezza a livello sia strategico sia operativo.

• Managed digital risk and brand protection – supporto nel rilevamento e nella risposta ai rischi esterni, tra cui l’impersonificazione del marchio, i dati aziendali trafugati, le infrastrutture esposte e le minacce rivolte al top management.

• Fraud detection and investigation – investigazioni su misura per identificare, analizzare e contrastare le attività fraudolente collegate al cybercrime.

Nel loro insieme, i tre servizi consentono di monitorare il panorama delle minacce esterne, di individuare le attività criminali dirette contro l’azienda e di rispondere a rischi quali l’impersonificazione del marchio, le credenziali trafugate, i dati esposti, gli attacchi mirati ai dirigenti e le frodi realizzate con strumenti informatici.

Brian Martin, Director of Product Management di Integrity360, osserva che la maggior parte delle organizzazioni ha investito in modo consistente nella protezione di ciò che si trova all’interno del perimetro di rete, ma molte hanno ancora una visibilità limitata sulle minacce che si sviluppano all’esterno. “I criminali informatici lasciano tracce digitali molto prima che un attacco vada a segno. Combinando la threat intelligence con investigazioni specialistiche e il monitoraggio del rischio digitale, aiutiamo le organizzazioni a cogliere prima questi segnali di allarme, a comprenderne il significato e ad agire prima che si trasformino in incidenti per il business”.

A differenza delle soluzioni tradizionali di threat intelligence, che rischiano di sommergere i team di sicurezza sotto una mole di dati tecnici, il servizio di Integrity360 è progettato per fornire ai clienti contesto e analisi esperta. Il servizio eroga intelligence strategica e operativa, supporta investigazioni mirate su minacce specifiche e offre alle organizzazioni un accesso diretto agli specialisti di threat intelligence quando i rischi emergenti richiedono un’analisi più approfondita.

Integrity360 affianca i clienti lungo un percorso strutturato che comprende briefing per il management, workshop sull’esposizione alle minacce, valutazioni mirate di intelligence e raccomandazioni personalizzate per rafforzare la resilienza cyber.