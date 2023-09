Kaspersky Digital Footprint è sempre più Intelligence

Il servizio di Kaspersky Digital Footprint Intelligence, che garantisce alle aziende una migliore protezione dai profili falsi sui social network e dalle applicazioni false nei marketplace online, è stato aggiornato.

Lo ha annunciato Kaspersky, i cui ricercatori hanno scoperto che, solo nell’ultimo anno, ci sono stati più di 500 milioni di tentativi fraudolenti di accesso ai siti. Queste attività malevole consentono ai criminali informatici di raccogliere dati sensibili e attaccare le vittime sfruttando brand affidabili. Per proteggere la reputazione del proprio brand da possibili “furti di identità”, le aziende devono prestare attenzione alla sicurezza del proprio business. Specialmente negli “spazi pubblici” online, come siti, social network e marketplace.

L’importanza di identificare i rischi per la sicurezza e le vulnerabilità

Kaspersky Digital Footprint Intelligence è un servizio di threat intelligence che fornisce informazioni utili alle aziende sulle loro digital footprint. In questo modo diventa possibile identificare i rischi per la sicurezza e le vulnerabilità. Grazie all’aggiornamento, la soluzione può monitorare, rilevare ed eliminare i profili falsi da Facebook, Snapchat, Instagram e Twitter. Ma anche le applicazioni false da AppStore e GooglePlay.

I criminali informatici si spacciano per le aziende, imitandole oppure provando a rubare i loro profili sui social network e sui marketplace online. Possono vendere oggetti contraffatti o fingersi rappresentanti del servizio clienti, in modo da ingannare gli utenti e portarli a rivelare dati sensibili o a visitare siti malevoli. Anche i responsabili delle aziende rappresentano un bersaglio interessante, poiché spacciandosi per loro, i criminali diffondono disinformazione e campagne avanzate di phishing.

Kaspersky Digital Footprint Intelligence monitora le fonti online pubbliche e fornisce alle aziende informazioni dettagliate sulle possibili attività malevole. In questo modo è possibile identificare ed eliminare le minacce prima che impattino negativamente sugli utenti, sul brand e con conseguenze anche per il fatturato.

Kaspersky Digital Footprint Intelligence: avvisi in tempo reale

All’inizio di quest’anno, il servizio è stato migliorato con l’aggiunta di avvisi in tempo reale per il Targeted Phishing, utile a rilevare la presenza di siti web di phishing che prendono di mira brand, servizi online e trademark.

“Potenziato con il servizio Takedown, Kaspersky Digital Footprint Intelligence fornisce alle aziende ancora più protezione per i propri brand. Insieme agli altri prodotti del portfolio Kaspersky Threat Intelligence, questo servizio mette insieme tutta la nostra esperienza nell’aiutare le aziende a migliorare la loro sicurezza. Come? Fornendo utili informazioni di intelligence da utilizzare contro potenziali minacce e vulnerabilità”, ha dichiarato Yulia Novikova, Head of Digital Footprint Intelligence di Kaspersky.