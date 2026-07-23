Palo Alto Networks Observability si amplia con Real User Monitoring e Synthetics

Palo Alto Networks, specialista globale della cybersecurity, vuole acquisire Embrace, noto fornitore di soluzioni di osservabilità incentrate sull’utente, per aggiungere funzionalità di Real User Monitoring (RUM) avanzate alla piattaforma Palo Alto Networks Observability. L’azienda introduce inoltre Synthetics, una nuova capacità sviluppata internamente dal team di Autonomous Digital Experience Management (ADEM) per la validazione proattiva delle prestazioni applicative da qualsiasi luogo.

Queste nuove funzionalità estenderanno la piattaforma al Digital Experience Monitoring, consentendo ai clienti di ottenere una visione completa che spazia dalle interazioni degli utenti alla validazione proattiva delle applicazioni fino al software e all’infrastruttura di backend, il tutto sulla piattaforma più innovativa ed economicamente competitiva del mercato.

Con applicazioni moderne sempre più complesse e autonome, le aziende necessitano di visibilità completa sulle prestazioni per garantire affidabilità. Gli strumenti legacy sono frammentati, economicamente proibitivi e spesso non sono in grado di rilevare quando l’esperienza utente si interrompe. Le funzionalità RUM consolidate di Embrace sono progettate per ambienti moderni e consentono ai clienti di distribuire applicazioni scalabili al ritmo dell’AI. Synthetics sfrutterà l’infrastruttura distribuita a livello globale di Palo Alto Networks per validare proattivamente disponibilità e prestazioni delle applicazioni da posizioni strategiche in tutto il mondo. Con queste nuove capacità, le aziende potranno:

· Eliminare i punti ciechi: monitorare le esperienze utente e lo stato dell’infrastruttura attraverso un’unica interfaccia, per garantire che le applicazioni e i flussi di lavoro rivolti agli utenti vengano eseguiti senza soluzione di continuità e senza introdurre criticità digitali nascoste.

· Prevenire tempi di inattività con impatto sui ricavi: combinare il monitoraggio avanzato di Embrace con i data analytics di Palo Alto Networks per identificare e risolvere rapidamente problemi di prestazioni complessi, proteggendo ricavi e reputazione del brand.

· Rilevare i problemi prima degli utenti: la piattaforma Observability e ADEM di Palo Alto Networks offrono una visione completa dell’esperienza digitale, intercettando le criticità prima ancora che abbiano impatto su clienti e dipendenti.

Dopo l’acquisizione di Chronosphere nel gennaio 2026, Palo Alto Networks continua a innovare la propria piattaforma Observability che, nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2026, ha superato i 300 milioni di dollari di ARR. L’azienda è stata inoltre nominata leader nel Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms per il terzo anno consecutivo, conquistando il primo posto per il controllo dei costi di osservabilità nel report Gartner Critical Capabilities 2026.

“Per comprendere realmente le prestazioni delle proprie applicazioni, le aziende devono avere visibilità end-to-end, dall’interazione dell’utente fino ai processi backend. Combinando la piattaforma Observability di Palo Alto Networks con l’innovativo Real User Monitoring di Embrace e le funzionalità di Synthetic Monitoring sviluppate internamente, offriremo esattamente questo,” sottolinea Lee Klarich, Chief Product & Technology Officer di Palo Alto Networks. “Andremo oltre, e collegando queste capacità a Cortex AgentiX, le aziende potranno sia visualizzare che risolvere automaticamente i problemi nell’intero ecosistema, mettendo in pratica la platformization applicata alla realtà.”

L’acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e si prevede che venga completata nel primo trimestre dell’anno fiscale 2027 di Palo Alto Networks.