Perdita dati tramite email: Proofpoint lancia una nuova soluzione DLP

L’Intelligenza Artificiale è senza dubbio la tecnologia più sfruttata negli ultimi tempi anche per aiutare le aziende a prevenire la perdita accidentale o intenzionale dei propri dati, sopperendo a ciò che costituisce una delle lacune più diffuse in cybersecurity: l’errore umano. Proofpoint, aziende specializzata nella cybersecurity e compliance, ha annunciato la disponibilità di Adaptive Email Data Loss Prevention (DLP) per rilevare e prevenire automaticamente la perdita di dati accidentale e intenzionale tramite email prima che diventi un errore costoso per le aziende. La combinazione della tecnologia e dell’intelligence di Proofpoint, specializzata nel settore della protezione dalle minacce e dalla perdita di dati, con il rilevamento comportamentale e dinamico basato su intelligenza artificiale di Tessian, offre alle aziende la difesa più completa disponibile rispetto ai rischi derivanti dalla persona.

La perdita di dati tramite email è un problema diffuso ma che si può prevenire; il 71% dei professionisti IT attribuisce la causa principale della perdita di dati nella propria azienda a dipendenti poco attenti, che allegano file sbagliati a un’email, inviano dati sensibili a un account personale o semplicemente scrivono al destinatario sbagliato. In effetti, l’invio errato di email è una delle fonti più semplici e significative di perdita di dati: ogni anno circa un terzo dei dipendenti scrive a un destinatario sbagliato. Un’email errata contenente dati di dipendenti o clienti può potenzialmente far scattare una sanzione significativa ai sensi di normative sulla privacy come CCPA e GDPR.

Perdita dei dati tramite email: bloccare gli errori email prima che si verifichino

Adaptive Email DLP utilizza l’intelligenza artificiale comportamentale per rilevare, prevenire e mitigare automaticamente la perdita accidentale e intenzionale di dati tramite email, prevenendo violazioni difficili da bloccare con le tradizionali regole DLP predefinite, grazie a:

Comprensione del comportamento tipico dei dipendenti , analizzando centinaia di data point in ogni email e nei relativi allegati attraverso grafici di relazione, ispezione profonda dei contenuti e AI comportamentale.

, analizzando centinaia di data point in ogni email e nei relativi allegati attraverso grafici di relazione, ispezione profonda dei contenuti e AI comportamentale. Protezione dei dati sensibili dell’azienda quando viene inserito il destinatario sbagliato in modo automatico o i dipendenti condividono un allegato errato.

quando viene inserito il destinatario sbagliato in modo automatico o i dipendenti condividono un allegato errato. Fornitura di supporto in tempo reale per aiutare gli utenti a correggere i loro errori e prevenire la possibile perdita di dati sensibili.

Dichiarazioni

“I dati non si perdono da soli: sono le persone a perderli: dipendenti disattenti nella gestione, utenti malintenzionati a portarli con sé e account compromessi per rubarli”, ha dichiarato Ryan Kalember, Chief Strategy Officer di Proofpoint. “I sistemi DLP basati su regole sono una parte fondamentale del programma di sicurezza di ogni azienda, ma possono rilevare solo rischi predefiniti, cosa che li rende incapaci di rilevare molti incidenti di perdita di dati. Adaptive Email DLP adotta un approccio basato su AI comportamentale per individuare ciò che i sistemi DLP basati su regole non riescono a cogliere e aiutare le aziende a ridurre il rischio umano”.