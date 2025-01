Phishing: attenzione alle nuove tattiche di attacco

Ritenuto dagli esperti uno degli attacchi informatici più diffusi, il phishing si sta evolvendo notevolmente e gli hacker si fanno sempre più abili a creare messaggi ingannevoli, avvalendosi di tecnologie all’avanguardia come l’Intelligenza Artificiale.

Negli ultimi mesi, gli esperti di Barracuda Networks, fornitore di soluzioni di sicurezza per una protezione completa dalle minacce complesse, hanno individuato diverse tecniche avanzate di phishing messe in atto dagli aggressori per eludere i controlli di sicurezza e far apparire le e-mail malevole più verosimili, legittime e personalizzate.

Ma quale potrebbe essere l’evoluzione di queste tattiche di attacco fraudolente nel 2025? Di seguito, ecco un’analisi di Barracuda.

Phishing-as-a-service (PhaaS) e furto di credenziali

I dati di rilevamento di Barracuda mostrano che nel 2024 oltre l’85% degli attacchi di phishing rivolti ai clienti aveva come obiettivo il furto di credenziali. Secondo gli esperti dell’azienda, nel corso dell’anno questo dato raggiungerà o supererà il 90%. Nei prossimi mesi infatti, si prevede che i kit di PhaaS, particolarmente utilizzati in questo tipo di attacchi, saranno ancora più sofisticati e capaci di rubare i codici di autenticazione multifattoriale per attuare il phishing delle credenziali. Tali tentativi di furto basati su PhaaS rappresentano attualmente circa il 30% delle minacce ai dati di accesso rilevate e si crede che, nel corso dell’anno, questa percentuale crescerà fino a superare la metà del totale.

L’uso malevolo di servizi di protezione degli URL legittimi

Per Barracuda la scoperta più sorprendente del 2024 è stata l’utilizzo malevolo da parte dei cyber criminali dei servizi di protezione degli URL forniti da marchi affidabili e legittimi, compresi quelli dei principali provider di sicurezza, per mascherare i link di phishing negli attacchi finalizzati al furto degli account. Una tattica individuata inizialmente lo scorso luglio, che tuttavia continua a costituire un grave pericolo.

Phishing tramite codici QR e caselle vocali

Il phishing tramite codici QR e notifiche di messaggi presenti nelle caselle vocali delle vittime rappresenta attualmente circa il 20% dei rilevamenti complessivi delle minacce. I codici QR realizzati con caratteri ASCII e i link URI a blob creati appositamente, ad esempio, sono spesso usati per eludere il rilevamento da parte delle misure di sicurezza implementate. Lo sviluppo e l’utilizzo di queste tecniche si protrarranno anche nel 2025 e diventeranno ancora più diffusi.

Impersonificazione dei responsabili HR

Tra le tecniche di phishing del 2025, è atteso anche un aumento degli attacchi che impersonano i responsabili delle risorse umane delle aziende. Tali minacce rappresentano attualmente circa il 10% del totale individuato, ma gli esperti di Barracuda prevedono che nel corso dell’anno aumenteranno, soprattutto in corrispondenza delle principali scadenze fiscali.

Uso illecito delle piattaforme di creazione e pubblicazione di contenuti

Circa il 10% delle truffe esaminate da Barracuda nel 2024 sono ospitate da siti di creazione di contenuti o di pubblicazione di documenti digitali. La tendenza, emersa in una precedente ricerca, secondo gli esperti dell’azienda continuerà anche quest’anno, alimentata da una crescente quantità di piattaforme simili in cui inserire le pagine di phishing.

Allegati malevoli

In questi mesi l’uso di allegati malevoli diventerà sempre più comune. Nel corso del 2024 Barracuda ha esaminato diverse e-mail in cui il contenuto di phishing era veicolato tramite un allegato HTML o PDF, lasciando il corpo dell’e-mail vuoto o inserendo solo un testo molto breve. Il sospetto è che questo comportamento sia un tentativo di eludere l’analisi dei messaggi basata sul machine learning, una strategia che presumibilmente si diffonderà ancor più nel 2025.

Estorsione personalizzata

Nel corso del 2024 Barracuda ha individuato milioni di attacchi estorsivi rivolti ai clienti. Una recente ricerca ha evidenziato come questi crimini si siano evoluti fino a servirsi di fotografie e immagini prese da Google Street View per minacciare le vittime e dimostrare di conoscere il loro domicilio o i luoghi che frequentano. Nel 2025, si prevede che i tentativi di estorsione diventeranno ancora più personalizzati e richiederanno pagamenti di cifre più elevate.

Utilizzo dell’AI negli attacchi di phishing

Gli hacker sfrutteranno sempre più l’intelligenza artificiale, i siti web legittimi e i reindirizzamenti per far sembrare i loro attacchi di phishing quanto più autentici possibile. Con l’aiuto di queste tecnologie, gli aggressori possono infatti creare e-mail di phishing ancora più convincenti e apparentemente uguali a comunicazioni autentiche, con contenuti personalizzati, una grammatica precisa e richieste che fanno leva sull’emotività, sull’analisi della cronologia dei social media e sulle comunicazioni delle vittime.

