Protezione dati e privacy: quali le responsabilità delle aziende?

La protezione dei dati è il tema centrale degli ultimi anni e l’importanza di salvaguardare informazioni sensibili dei clienti viene sottolineata a gran voce da specialisti della sicurezza informatica come Vectra AI.

Di seguito condividiamo il commento di Tim Wade, Deputy Chief Technology Officer di Vectra AI, in occasione del Data Protection Day che, come ogni anno, viene celebrato il 25 gennaio.

“Clienti e consumatori condividono più dati che mai con le organizzazioni. Questo avviene in un momento in cui le aziende stanno spostando un maggior numero di applicazioni, workload e dati in ambienti ibridi e multi-cloud, e il rilevamento e la risposta alle minacce sono diventati sempre più isolati e complessi”, afferma Tim Wade. “Tutto ciò sottolinea la responsabilità cruciale che le organizzazioni hanno nel salvaguardare le informazioni sensibili e serve a ricordare quali sfide comporta il mantenimento della privacy dei dati.

“Abbiamo assistito a un costante miglioramento da parte dell’utente finale nel mantenere le proprie informazioni personali sicure e private. Gli utenti impiegano soluzioni di multi-factor authentication, utilizzano solo reti sicure o VPN e sono molto più selettivi riguardo alle informazioni che condividono con le organizzazioni, eppure gli incidenti causati da un’eccessiva esposizione continuano a verificarsi. Mentre ci sforziamo di rendere il mondo un posto più sicuro ed equo, le aziende hanno la responsabilità nei confronti dei propri clienti, partner e utenti finali di implementare le giuste pratiche per garantire la protezione della loro privacy e dei loro dati. Nel corso dell’anno appena cominciato, le aziende dovranno confrontarsi con aspettative più alte e dimostrare il proprio impegno nell’implementazione di misure complete e funzionali alla salvaguardia dei dati”, conclude il Deputy Chief Technology Officer di Vectra AI.