Rubrik Identity Resilience: acquisita Strata e lanciata la nuova funzionalità Identity Roll Forward

Rubrik ha esteso la propria suite di prodotti presentando due nuove funzionalità di Identity Resilience La prima, Identity Continuity, è frutto dell’acquisizione di Strata.io; essa consente alle organizzazioni di proteggere, modernizzare e gestire le identità umane e degli agenti senza bloccare l’infrastruttura esistente. La seconda è Identity Roll Forward, una funzionalità inedita sul mercato, sviluppata interamente dal team Rubrik.

La piattaforma dell’azienda permette ora di applicare modifiche legittime come onboarding e offboarding dei dipendenti senza il rischio di reintrodurre la persistenza dell’attaccante, riducendo da settimane a pochi passaggi la ricostruzione manuale dei sistemi di identità. Con l’acquisizione di Strata, Rubrik attiva automaticamente il failover verso un Identity Provider (IdP) secondario per mantenere online le applicazioni critiche anche durante un incidente; inoltre, consente ai clienti di ripristinare completamente i sistemi di identità. Una recente ricerca dei Rubrik Zero Labs rivela che il 90% dei leader IT e security indica come principale preoccupazione le minacce basate sull’identità.

“Quando un IdP viene compromesso, le organizzazioni si trovano di fronte a una scelta impossibile: tornare a uno stato pulito precedente perdendo però i legittimi progressi aziendali, oppure rimanere compromessi lasciando le backdoor intatte a disposizione dell’attaccante“, commenta Anneka Gupta, Chief Product Officer di Rubrik. “Ora Rubrik elimina questo stallo non solo ripristinando l’identità a uno stato pulito e aggiornato per eliminare ogni persistenza dell’attaccante, ma anche mantenendo l’autenticazione automaticamente attiva se l’IdP principale va offline.”

Rubrik ha acquisito Strata, un’azienda specializzata in Identity Orchestration. La sua missione principale è unificare le infrastrutture frammentate di Identity and Access Management (IAM) in ambienti multi-cloud, ibridi e on-premise senza costringere le aziende a riscrivere il codice delle applicazioni. Eric Olden, CEO e Co-Founder di Strata, è co-autore dello standard SAML per la federazione delle identità, uno standard universale utilizzato dai fornitori di identità per autorizzare e autenticare; esso consente la navigazione fluida tra siti sicuri senza login ripetuti. Granville Schmidt, CTO di Strata, è stato inoltre a capo del gruppo di lavoro sulla sicurezza JavaScript.

“Rubrik ha costruito l’offerta più completa per l’identity resilience e Strata colma il gap più critico: l’Identity Continuity”, spiega Mike Tornincasa, Chief Business Officer di Rubrik. “Il lavoro di Strata sull’identità agentica, insieme al nostro nuovo team combinato e alla comune attenzione per l’innovazione e l’impatto sul cliente, definirà il modo in cui il mondo raggiunge una completa Identity Resilience.”

Rubrik Identity Resilience è potenziata dalle nuove soluzioni:

● Identity Roll Forward: consente alle organizzazioni di ricostruire chirurgicamente Active Directory. Identity Roll Forward utilizza l’intelligence di Rubrik e input di terze parti per individuare, isolare e annullare modifiche non autorizzate mantenendo completamente intatte quelle legittime.

● Identity Continuity: mantiene l’autenticazione attiva automaticamente quando l’Identity Provider principale va offline. Con l’acquisizione di Strata.io, Rubrik Identity Resilience garantisce che durante il ripristino l’autenticazione non si interrompa mai. Attraverso il failover automatico verso un Identity Provider secondario, gli utenti mantengono l’accesso alle applicazioni critiche conservando l’operatività dell’azienda per tutta la durata di un incidente cyber.