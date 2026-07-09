SentinelOne porta la sicurezza degli agenti AI su Amazon Bedrock AgentCore

SentinelOne, attiva a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha comunicato la nuova integrazione con Amazon Bedrock AgentCore, che sarà resa disponibile tramite l’offerta Prompt Security di SentinelOne. Tale integrazione riflette l’impegno di SentinelOne nel potenziare i controlli di sicurezza utilizzati dai clienti nei workflow basati su agenti, consentendo alle aziende che implementano l’AI su AWS di proteggere e ampliare i relativi workflow basati sull’AI.

Amazon Bedrock AgentCore è la piattaforma che consente di creare, collegare e ottimizzare gli agenti su larga scala. Attraverso il proprio engine di policy, AgentCore applica controlli deterministici in tempo reale a livello di gateway su tutto il traffico degli agenti, comprese le comunicazioni da agente a strumento, da agente a LLM e da agente ad agente. Grazie a questa integrazione, Prompt Security di SentinelOne fornirà indicazioni di sicurezza che coprono il rilevamento dei prompt injection, l’esposizione delle informazioni personali identificabili (PII), la convalida dell’uso degli strumenti, il monitoraggio delle risposte LLM e la difesa contro la fuga di dati, che vengono trasmesse al sistema di gestione delle policy di AgentCore. AgentCore agisce su tali indicazioni a livello di gateway, al di fuori del ciclo di elaborazione dell’agente, consentendo così ai team delle aziende di applicare le indicazioni di sicurezza di SentinelOne insieme a misure di controllo deterministiche e automatizzate in modo coerente su tutte le attività degli agenti. Poiché il rilevamento può essere probabilistico, ma l’applicazione rimane deterministica, i clienti ottengono decisioni coerenti di autorizzazione o rifiuto su ogni azione dell’agente, consentendo alle organizzazioni di adottare agenti AI su scala aziendale con la certezza che i controlli di sicurezza esistenti di SentinelOne si applichino automaticamente in ogni workflow degli agenti.

“L’AI agentica è diventata fondamentale per il modo in cui operano le aziende”, ha affermato Melissa K. Smith, SVP of Global Strategic Partnerships and Initiatives di SentinelOne. “Ogni organizzazione che sviluppa e gestisce agenti di AI su AWS necessita degli stessi controlli di sicurezza su cui fa leva per il resto della propria infrastruttura. Questa imminente integrazione applica tali misure di protezione a livello del gateway AgentCore, dove viene valutato tutto il traffico degli agenti, offrendo a ogni azienda la certezza di poter implementare agenti di AI sapendo che le policy SentinelOne esistenti si applicano automaticamente, fin dal primo giorno”.

La nuova integrazione sarà disponibile su Amazon Bedrock AgentCore entro la fine dell’anno. I clienti in possesso di licenze Prompt Security già attive potranno applicarle tramite il programma Bring Your Own License. Man mano che le implementazioni degli agenti di AI aziendali crescono, cresce anche il consumo.