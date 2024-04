Shield NS53 di Akamai protegge l’infrastruttura DNS

Akamai Technologies, l’azienda di servizi cloud che abilita e protegge la vita online, ha annunciato il lancio di Akamai Shield NS53, un prodotto in grado di proteggere l’infrastruttura DNS (Domain Name System) on-premise dagli attacchi di esaurimento delle risorse. Questi attacchi sovraccaricano i server al punto tale da non essere più in grado di rispondere a query DNS valide. La nuova soluzione si integra con Akamai Edge DNS, una soluzione DNS completa e basata su cloud, e con Akamai Prolexic, la piattaforma di protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) Layer 3 e 4 leader del settore.

Negli ultimi tre anni è stato riscontrato un aumento significativo del numero e della portata degli attacchi DDoS alle infrastrutture DNS. Nel quarto trimestre del 2023, oltre il 60% degli attacchi DDoS mitigati da Akamai aveva una componente DNS, il che sottolinea come la sicurezza, la disponibilità e l’affidabilità dell’infrastruttura DNS critica continuino a essere una priorità assoluta per la sicurezza delle infrastrutture digitali. Se l’infrastruttura DNS di un’azienda o di un’istituzione si blocca, anche la sua presenza online si disattiva, causando danni alla reputazione e perdite finanziarie.

Le caratteristiche di Akamai Sheild NS53

Akamai elabora ogni giorno oltre 11.000 miliardi di richieste DNS e ha rilevato che circa il 40% delle richieste DNS per i 50 principali clienti di servizi finanziari sono query NXDOMAIN illegittime, note anche come attacchi di esaurimento delle risorse DNS. I responsabili della sicurezza possono ora implementare rapidamente e facilmente Akamai Shield NS53 per proteggere la loro infrastruttura DNS on-premise e ibrida da tali attacchi. Questa soluzione permette ai clienti di:

Agire da scudo tra i criminali informatici e le risorse digitali più importanti per bloccare le query DNS illegittime sull’Edge della rete di Akamai, rispondendo, allo stesso tempo, alle query legittime sia dalla cache o inoltrandole al server DNS originale del cliente, migliorandone così la sicurezza, la disponibilità e le performance.

per bloccare le query DNS illegittime sull’Edge della rete di Akamai, rispondendo, allo stesso tempo, alle query legittime sia dalla cache o inoltrandole al server DNS originale del cliente, migliorandone così la sicurezza, la disponibilità e le performance. Creazione proattiva di policy di sicurezza DNS personalizzati ,che possono essere configurate autonomamente dai clienti utilizzando l’Akamai Control Center o le API. I clienti hanno il controllo completo sulle configurazioni sui dati e sulle configurazioni delle loro policy dinamiche e possono applicare i criteri in tempo reale.

,che possono essere configurate autonomamente dai clienti utilizzando l’Akamai Control Center o le API. I clienti hanno il controllo completo sulle configurazioni sui dati e sulle configurazioni delle loro policy dinamiche e possono applicare i criteri in tempo reale. Migliorare le performance e il ROI dell’infrastruttura DNS esistente agendo come servizio proxy bidirezionale, riducendo la latenza e migliorando la user experience. Inoltre, Shield NS53 migliora e ottimizza il costo totale di proprietà e il ROI degli investimenti dei clienti nella loro infrastruttura DNS esistente, sia on-premise che ibrida.

Disponibilità di Akamai Shield NS53

Akamai si avvale del suo ecosistema di partner globali e della sua vasta esperienza nella sicurezza delle infrastrutture aziendali on-premise per assistere i clienti nel processo di onboarding di Akamai Shield NS53. La nuova soluzione è disponibile immediatamente presso i partner Akamai autorizzati a livello globale.

Dichiarazioni

“Akamai riconosce le sfide di sicurezza che i clienti e i partner devono affrontare in un panorama di minacce in rapida evoluzione, e offre una solida protezione DDoS per tutti i principali punti di accesso alla loro infrastruttura digitale, sia on-premise che in cloud o ibrida”, ha dichiarato Sean Lyons, SVP e GM di Infrastructure Security di Akamai. “Le aziende sono alla ricerca del modo migliore per gestire il crescente volume di attacchi DNS/DDoS che devono affrontare ogni giorno. Con il lancio di Shield NS53, i clienti possono essere certi che i loro server non avranno tempi di inattività e potranno invece concentrarsi sulle operazioni aziendali”.