Akamai: il cloud tra presente e futuro

Come stanno evolvendo le piattaforme cloud passando da modelli legacy ad approcci più moderni? Come influirà sulla nuvola l’affermarsi di nuove tecnologie come il Quantuum Computing?

In questa videointervista Luca Collacciani, Vice President Sales & Cloud Computing EMEA di Akamai Technologies, l’azienda di servizi cloud che abilita e protegge le nostre vite online, prova a rispondere a questi interrogativi soffermandosi poi a parlare dei progetti della società, come Gecko (Generalized Edge Compute), e di come sta cambiando la piattaforma Edge di fronte a nuove sfide come quella rappresentata dalla GenAI e dal climate change.

