Stellar protegge la robustezza operativa

Stellar è la nuova soluzione TXOne Networks che sfrutta l’approccio alla sicurezza dell’azienda basato su un sistema Cyber-Physical Detection and Response (CPSDR), ed è in grado di supportare le priorità della sicurezza e delle operation senza che le capacità o le prestazioni di entrambi gli ambienti vengano penalizzate. Stellar è la prima soluzione in grado di offrire funzionalità di rilevamento e prevenzione senza soluzione di continuità, con una visione completa sui dispositivi OT legacy e moderni. La soluzione, già utilizzata da aziende di semiconduttori e nei settori del manufacturing, oil and gas, automotive, farmaceutico e molti altri, si contraddistingue per una gestione intuitiva e un’automazione informata, oltre a un’implementazione rapida e semplice che non impatta i dispositivi con risorse limitate.

I modelli comportamentali dei dispositivi OT e dei sistemi cyber-fisici negli impianti industriali vengono creati automaticamente e monitorati continuamente. Anche una singola interazione anomala richiede un controllo che i comuni approcci alla sicurezza informatica presi in prestito dall’IT non sono in grado di riconoscere o affrontare. Stellar analizza le “impronte digitali” di base di ogni singolo dispositivo e rivela eventuali comportamenti imprevisti che possono rappresentare una minaccia per la stabilità e l’affidabilità delle operation. La soluzione previene i cambiamenti imprevisti e crea degli alert per fornire un’analisi più ampia. In questo modo, Stellar è in grado di affrontare le minacce note ma non solo. Grazie alle capacità CPSDR OT-native di TXOne Networks, l’approccio orientato alla stabilità di Stellar affronta i cambiamenti imprevisti del sistema prima che le operation possano subire delle interruzioni.

Stellar è costituito da un agent che si interfaccia con i dispositivi OT di un’organizzazione da una console centralizzata, e questo semplifica la gestione e il controllo delle policy. TXOne Networks, inoltre, aggiorna costantemente un database completo del mondo OT e gestito in collaborazione con i principali produttori di apparecchiature originali (OEM), che è in grado di fornire informazioni circa l’identificazione e la conservazione di oltre 8.000 applicazioni, certificati e dispositivi OT/ICS.

Per bilanciare le priorità dei team di operation e di security, Stellar offre una protezione completa degli ambienti e dei dispositivi OT, che include:

Prevenzione multi-method delle minacce per proteggere i dispositivi OT/ICS da malware e minacce di abuso

Rilevamento delle anomalie nel comportamento delle operation, per prevenire attacchi malware-free

Isolamento delle Operations con l’obiettivo di salvaguardare l’integrità operativa, ridurre la possibilità di fermo impianto e i disservizi (particolarmente utile per i sistemi “non patchabili”)

Controllo dell’affidabilità dei dispositivi USB, per proteggere da accessi non autorizzati

“Un numero sempre maggiore di organizzazioni riconosce che le OT operation sono oggi un hub fondamentale per creare valore nel business”. Ha affermato Terence Liu, Chief Executive Officer of TXOne Networks. “Numerosi e importanti Industry Leader in diversi settori si sono già affidati alla nostra soluzione di sicurezza Stellar Endpoint, per proteggere le loro risorse critiche. Grazie all’introduzione della funzionalità CPSDR in Stellar 3.0, le aziende possono mantenere la robustezza operativa e mitigare in modo proattivo le minacce impreviste”.