Trend Micro ottiene la Competency AWS Built-In

Trend Micro, specialista globale di cybersecurity, annuncia di aver ottenuto la Competency “Amazon Web Services (AWS) Built-in” nella categoria Security and Cloud Operation. Questo riconoscimento certifica che Trend è un partner AWS che offre ai clienti una soluzione integrata e nativa AWS, progettata per installarsi, configurarsi e integrarsi automaticamente con i servizi fondamentali AWS, utilizzando un well-architected Modular Code Repository (MCR) all’interno di un pacchetto di deployment automatizzato e convalidato dagli esperti AWS, aumentando il “time to value” dei clienti. Conseguire la Competency “AWS Built-in” contraddistingue Trend come un membro dell’AWS Partner Network (APN) in grado di creare soluzioni software che includono nativamente i servizi fondamentali AWS, per aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi di business in termini di scalabilità, semplicità e controllo dei costi operativi nel cloud.

Rendendo efficiente il processo di integrazione con i servizi fondamentali AWS come Amazon GuardDuty, AWS CloudTrail, AWS Security Hub e AWS Organizations, i clienti di Trend possono diminuire i rischi e le spese operative generali e godere di osservabilità coerente negli ambienti cloud.

“Amiamo creare con AWS, il punto chiave di questo progetto non è stato solo capire cosa fosse possibile costruire, ma scoprire ciò di cui il mondo ha bisogno oggi per proteggere le risorse digitali e mitigare i rischi avanzati che si devono affrontare quotidianamente”. Afferma Valerio Coletti, Senior System Integrators & Alliances Manager di Trend Micro Italia. “Oggi lo sviluppo nel cloud non è solo più accessibile ma è anche possibile ottenere molto di più pur avendo minore esperienza, generando un valore inestimabile. Le innovazioni sono però potenti solo quando sono altrettanto sicure: questo è il nostro ruolo in tutte le Competency AWS”.

AWS abilita la creazione di soluzioni scalabili, flessibili e cost-effective sia per le startup sia per le imprese di livello globale. Per supportare l’integrazione e i deployment automatici di queste soluzioni, l’AWS Competency Program aiuta i clienti a identificare quei partner AWS che abbiano maturato una profonda esperienza e conoscenza dei requisiti specifici dei singoli settori di mercato.

Nel dettaglio, l’integrazione Trend/AWS permette di:





• Accelerare la risposta nei confronti dello sfruttamento delle vulnerabilità, attraverso un sistema automatizzato di intrusion detection e policy di intrusion prevention (IDS/IPS) per i workload eseguiti in AWS

• Migliorare la visibilità dei clienti sui rischi cyber per accelerare le SecOps, sfruttando la potenza della piattaforma Trend Vision One™. All’interno di Trend Vision One, i clienti ricevono alert nella app Workbench per gli eventi AWS CloudTrail che abbiano fatto scattare un modello di detection

• Avere piena visibilità e protezione completa dei workload, anche quando sono distribuiti su account AWS multipli, per migliorare la protezione dalle minacce. Gli agent Trend Micro™ Workload Security sono installati automaticamente ogni volta che viene creata una nuova istanza negli account AWS attraverso AWS Systems Manager (Distributor)

• Avere una piattaforma centralizzata per aggregare, organizzare, mettere in ordine di priorità gli alert e automatizzare la remediation. Trend Micro™ Container Security, grazie alla protezione in runtime di Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e dei cluster Kubernetes, invia le anomalie di sicurezza che ha rilevato direttamente all’AWS Security Hub, per una visione integrata della postura di sicurezza degli account AWS

• Accelerare la compliance, attraverso workload cloud automaticamente protetti