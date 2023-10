Universal SASE: si espande l’offerta di Fortinet

Fortinet, specialista globale nella cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, annuncia di aver ampliato la propria offerta Universal SASE per potenziare a livello globale l’attuale forza lavoro ibrida grazie a FortiOS.

“Il sistema operativo di Fortinet, FortiOS, è l’unico convergente e di livello enterprise del settore in grado di supportare tutte le funzioni SASE, tra cui firewall, SD-WAN, secure web gateway, crittografia/decrittografia, CASB, DLP e ZTNA, sia che venga implementato in un’appliance sia che venga fornito via cloud da Fortinet”, ha dichiarato Ken Xie, Founder, Chairman of the Board, and CEO. “Questo approccio consente di gestire oltre 30 funzioni di networking e sicurezza convergenti attraverso un’unica console. Inoltre, 14 di queste funzioni, operano più velocemente quando vengono implementate sulla nostra nuova appliance FortiASIC Security Processor 5 basata su FortiGate 120G SASE”.

Espansione di Universal SASE di Fortinet

Il SASE (Secure Access Service Edge) single-vendor fornisce un accesso flessibile alle risorse e alle applicazioni critiche per gli utenti e i dispositivi. Tuttavia, la maggior parte delle aziende si affida a vendor diversi per ogni funzione SASE, il che comporta notevoli problemi di controllo delle funzionalità dei sistemi operativi e delle console di gestione. Universal SASE di Fortinet consente di compiere un passo avanti rispetto ai tradizionali SASE single-vendor, fornendo policy e controlli coerenti sia on-premise che nel cloud, garantendo una perfetta integrazione tra tutte le funzioni e le implementazioni per supportare al meglio l’odierna forza lavoro ibrida e, al contempo, riducendo i costi generali dell’IT.

FortiOS esegue l’intero stack SASE, compresi firewall bidirezionali, SD-WAN, gateway web sicuro, crittografia/decrittografia, CASB (Cloud Access Security Broker), DLP (Data Loss Prevention) e ZTNA (Zero Trust Network Access). Inoltre, ha la flessibilità di funzionare su un’appliance in modalità accelerata e nel cloud FortiSASE, fornendo networking, sicurezza e gestione dei criteri coerenti per tutti gli edge. Il tutto è ulteriormente potenziato dai servizi di sicurezza AI-powered, quali IPS (Intrusion Prevention System), filtraggio DNS, filtraggio URL, anti-malware, sandboxing e altro ancora.

Quanto annunciato amplia l’investimento di Fortinet in Universal SASE espandendo la portata del suo stack SASE in tre aree chiave del portafoglio:

Copertura mondiale delle postazioni cloud FortiSASE

FortiSASE, costruito su una rete cloud globale e scalabile, offre lo stesso stack SASE delle appliance FortiGate attraverso le sue postazioni cloud FortiSASE regionali. Per offrire la migliore esperienza utente e una maggiore disponibilità del servizio, Fortinet dispone ora di oltre 100 postazioni cloud FortiSASE a livello globale.

Portare il SASE accelerato nei campus e nelle filiali

Per portare lo stack SASE completo nei campus e nelle filiali, Fortinet annuncia la nuova appliance FortiGate 120G SASE che, essendo alimentata dall’ASIC personalizzato SP5 (Security Processor 5) brevettato da Fortinet, è in grado di accelerare molti elementi dello stack SASE, come ad esempio l’ispezione SSL a 3 Gbps, 6 volte più veloce della media del settore, per una visibilità del traffico crittografato su scala. La seguente tabella di Secure Compute Rating fornisce un confronto tra soluzioni equivalenti:

Consumo flessibile esteso a Universal SASE

FortiFlex, il programma di consumo flessibile di Fortinet, è stato esteso alle soluzioni Fortinet Universal SASE. L’intero stack SASE di Fortinet può essere utilizzato come parte di FortiFlex, sia che i clienti vogliano utilizzare servizi on-premise o FortiSASE basati su cloud. FortiFlex offre licenze basate sull’utilizzo per le implementazioni in cloud, cloud ibrido e on-premise, per dare ai team IT la flessibilità di ridimensionare continuamente le proprie implementazioni, ridurre i cicli di acquisto eccessivi per le nuove soluzioni di sicurezza, semplificare l’implementazione e il provisioning di nuovi servizi e massimizzare il budget e il ROI consentendo ai team IT di ridurre o mettere in pausa i servizi in base alle necessità.