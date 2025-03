Agenti AI nelle telco: ServiceNow e NVIDIA rafforzano il settore

ServiceNow, la piattaforma AI per la business transformation, ha annunciato l’introduzione di agenti di intelligenza artificiale (Agenti AI) per il settore delle telecomunicazioni. Gli agenti IA sono stati creati con il software NVIDIA AI Enterprise e la piattaforma AI, NVIDIA DGX Cloud. Gli agenti sono progettati per aumentare la produttività durante l’intero ciclo di vita del servizio. I primi casi d’uso metteranno gli agenti AI al lavoro dei fornitori di servizi di comunicazione (CSP) per risolvere autonomamente alcuni dei flussi di lavoro più comuni e laboriosi nel servizio clienti e nelle operazioni di rete.

La combinazione della piattaforma di intelligenza artificiale di ServiceNow con i microservizi NVIDIA NIM e NVIDIA NeMo, entrambi parte di NVIDIA AI Enterprise, agenti AI pronti all’uso, specifici per il settore e offre una soluzione di intelligenza artificiale agentica full-stack per i CSP per aiutare a risolvere i problemi più rapidamente e offrire ai clienti esperienze eccezionali.

L’AI sta cambiando il modo in cui le telecomunicazioni forniscono servizi e interagiscono con i clienti, dall’automazione delle attività di routine e dal miglioramento delle opzioni self-service alla possibilità per gli agenti umani di concentrarsi su problemi complessi e accelerare i tempi di risposta dei clienti. Secondo McKinsey, le aziende di telecomunicazioni potrebbero sbloccare fino a 250 miliardi di dollari di valore entro il 2040 implementando pratiche avanzate di intelligenza artificiale responsabile,1 trasformando un servizio clienti eccezionale in un vantaggio strategico per l’azienda.

Trasformazione delle operazioni attraverso l’intelligenza artificiale agentica

I nuovi agenti AI pronti all’uso, forniscono ai CSP funzionalità di automazione e intelligence progettate specificamente per affrontare le loro sfide uniche, basandosi sugli agenti di intelligenza artificiale che vengono implementati per quasi 1.000 clienti con funzionalità GenAI sulla piattaforma ServiceNow e consentendo loro di collaborare, imparare, ragionare e risolvere i problemi da soli.

Progettati per il settore delle telecomunicazioni, gli agenti AI utilizzano framework specializzati e ragionamenti avanzati per riparare le reti, affrontare le interruzioni del servizio e aiutare a prevenire i problemi dei clienti prima che si verifichino. Questi agenti AI intraprendono azioni intelligenti e sensibili al contesto che funzionano durante l’intero ciclo di vita del servizio, tra cui:

Test di assistenza e riparazione : offre una risoluzione dei problemi più rapida e senza interruzioni. Gli agenti AI analizzano i dati di rete, diagnosticano i problemi, consigliano soluzioni e coordinano le azioni di riparazione, inclusa la pianificazione dei tecnici sul campo.

: offre una risoluzione dei problemi più rapida e senza interruzioni. Gli agenti AI analizzano i dati di rete, diagnosticano i problemi, consigliano soluzioni e coordinano le azioni di riparazione, inclusa la pianificazione dei tecnici sul campo. Analisi degli incidenti di rete: sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare gli avvisi di rete, identificare la causa principale e risolvere più rapidamente le interruzioni del servizio. Gli agenti AI generano playbook di risoluzione e aiutano a prevedere potenziali interruzioni della rete prima che abbiano un impatto sui clienti, aiutando i CSP a ridurre i tempi di risoluzione e migliorare la soddisfazione dei clienti.

sfrutta l’intelligenza artificiale per rilevare gli avvisi di rete, identificare la causa principale e risolvere più rapidamente le interruzioni del servizio. Gli agenti AI generano playbook di risoluzione e aiutano a prevedere potenziali interruzioni della rete prima che abbiano un impatto sui clienti, aiutando i CSP a ridurre i tempi di risoluzione e migliorare la soddisfazione dei clienti. Risoluzione della fatturazione: gli agenti AI identificano autonomamente modelli di utilizzo insoliti, forniscono spiegazioni degli addebiti in tempo reale e consigliano piani più convenienti. Migliorando la trasparenza e riducendo gli addebiti imprevisti, i CSP possono ridurre i reclami di fatturazione e il volume del call center.

Una collaborazione costruita per il futuro del settore delle telecomunicazioni

ServiceNow e NVIDIA stanno ampliando la loro collaborazione sulle soluzioni di automazione basate sull’AI introducendo soluzioni di intelligenza artificiale agentica specifiche per aumentare la produttività, migliorare l’esperienza dei clienti e semplificare le operazioni.

Queste innovazioni si basano sull’annuncio dello scorso anno di Now Assist for Telecommunications Service Management (TSM), una soluzione rivoluzionaria che aiuta le società di telecomunicazioni a utilizzare l’intelligenza artificiale nel servizio clienti e nelle operazioni di rete per migliorare la produttività degli agenti, accelerare la risoluzione dei servizi e migliorare l’esperienza del cliente. Da allora, ServiceNow ha lavorato a stretto contatto con NVIDIA per incorporare l’automazione basata sull’intelligenza artificiale nel cuore delle operazioni di telecomunicazione, consentendo ai fornitori di migliorare ulteriormente l’efficienza e offrire esperienze migliori ai clienti con l’assistenza di agenti di intelligenza artificiale autonomi.

Gestione delle prestazioni degli agenti AI

L’intelligenza artificiale agentica senza unificazione crea complessità. L’AI Agent Orchestrator di ServiceNow, annunciato di recente, funge da torre di controllo centrale per tutti gli agenti di intelligenza artificiale, contribuendo a garantire che i team di agenti di intelligenza artificiale specializzati lavorino insieme tra attività, sistemi e reparti per raggiungere un obiettivo specifico. Per i casi d’uso che vanno oltre gli agenti di intelligenza artificiale pronti all’uso, la recente introduzione di AI Agent Studio consente alle aziende di tutti i settori di creare e perfezionare flussi di lavoro personalizzati senza codifica complessa, semplificando l’utilizzo delle funzionalità di intelligenza artificiale degli agenti per le loro specifiche sfide operative.

Workflow Data Fabric funge da base per questa innovazione dell’intelligenza artificiale agentica, collegando senza soluzione di continuità i dati a livello aziendale per alimentare l’automazione intelligente. Accedendo a dati strutturati e non strutturati ovunque risiedano, gli agenti AI di ServiceNow possono prendere decisioni più intelligenti e fornire risultati aziendali significativi.

Dichiarazioni

“L’AI continua a essere il fattore chiave della trasformazione del business nelle telecomunicazioni e ServiceNow, in collaborazione con NVIDIA, sta svolgendo un ruolo fondamentale in questo cambiamento“, ha dichiarato Rohit Batra, General Manager and Vice President for Manufacturing, Telecommunications, Media and Technology at ServiceNow. “Il lancio di nuovi agenti AI sviluppati specificamente per il settore delle telecomunicazioni dimostra il nostro continuo impegno nella creazione di soluzioni che aiutino a risolvere le maggiori sfide che i leader aziendali devono affrontare. ServiceNow è da anni in prima linea nell’innovazione dell’AI e, questa collaborazione con NVIDIA, segna il passo successivo nella fornitura di un’automazione basata sull’intelligenza artificiale che trasforma il modo in cui i CSP operano e servono i loro clienti”.

“Le società di telecomunicazioni hanno bisogno dell’accelerazione dell’AI per trasformare le loro operazioni“, ha dichiarato Chris Penrose, Telco Global VP of Business Development di NVIDIA. “Con la creazione di agenti AI basati su NVIDIA per migliorare i flussi di lavoro delle telecomunicazioni per le operazioni di rete e l’esperienza del cliente, ServiceNow aiuta i propri clienti a migliorare l’efficienza, ottimizzare i costi e migliorare la soddisfazione dei clienti“.

“Combinando la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale di ServiceNow con l’avanzata tecnologia AI di NVIDIA, i CSP sono dotati di un’automazione intelligente che migliora le operazioni di rete e il servizio clienti“, ha dichiarato John Byrne, Research Vice President, Communications Service Provider Operations & Monetization industry practice, IDC. “Questa collaborazione ha il potenziale per consentire ai fornitori di telecomunicazioni di ottenere risoluzioni più rapide, migliorare l’affidabilità e migliorare l’esperienza dei clienti su larga scala“.