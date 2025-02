Con Quality 360 ServiceNow rende il manufacturing più “intelligente”

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale ha trasformato i processi di qualsiasi settore, primo fra tutti il Manufacturing.

ServiceNow, la piattaforma AI per la business transformation, annuncia l’acquisizione della soluzione Quality 360 di Advania e rafforza la propria offerta e posizione nel settore manifatturiero. Quality 360 è nativamente basata su ServiceNow e permette di accelerare le funzionalità di gestione della qualità all’interno di ServiceNow Manufacturing Commercial Operations (MCO). La soluzione, inoltre, mette a disposizione delle aziende manifatturiere informazioni proattive e basate sui dati, permettendo loro di affrontare i problemi di qualità end-to-end e ridurre al minimo i costi operativi e i rischi reputazionali.

Secondo l’American Society for Quality, i problemi di qualità nel settore manifatturiero rappresentano una preoccupazione significativa e possono generare costi fino al 15-20% del fatturato. Quality 360 è stata creata da Advania sulla piattaforma ServiceNow e consente ai produttori di identificare e risolvere in modo proattivo i problemi di qualità in tutte le fasi della produzione e dell’erogazione del servizio, dall’identificazione della fonte al contenimento, all’azione correttiva e alla risoluzione. L’acquisizione è in linea con la visione ServiceNow di aiutare le aziende del settore manifatturiero a semplificare le operazioni commerciali, diversificare i flussi di entrate e gestire complessi ecosistemi di partner, inclusi OEM, rivenditori e concessionari, con una visibilità in tempo reale.

Quality 360 mette a disposizione: analisi delle cause profonde basate sull’intelligenza artificiale, rilevamento automatizzato dei problemi e framework per una risoluzione strutturata. Con un Quality Workspace centralizzato, playbook standardizzati e strumenti di comunicazione in tempo reale, i produttori ottengono così una soluzione end-to-end fluida che garantisce l’integrità del prodotto e la soddisfazione del cliente.