AI enterprise: Dynatrace introduce agenti autonomi per l’osservabilità

Dynatrace, la piattaforma di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato importanti innovazioni per Dynatrace Intelligence che consentono di risolvere automaticamente gli incidenti, prevenire le interruzioni e accelerare le operazioni, mantenendo al contempo la supervisione umana e la governance richieste dalle aziende.

Sulla scia del lancio di Dynatrace Intelligence avvenuto all’inizio di quest’anno, Dynatrace sta introducendo nuovi agenti autonomi per la classificazione e la risoluzione degli incidenti, oltre a funzionalità per la creazione di agenti personalizzati senza codice. La piattaforma sta inoltre ampliando il proprio ecosistema di integrazioni, fornendo informazioni direttamente all’interno degli strumenti e dei flussi di lavoro già utilizzati dai team.

I sistemi di AI in genere non dispongono del contesto in tempo reale e dei controlli necessari per prendere decisioni affidabili; la maggior parte delle iniziative di AI promette automazione, ma spesso non riesce a raggiungere gli obiettivi di produzione. Dynatrace affronta questo problema combinando l’AI basata su agenti con una comprensione deterministica e in tempo reale di ambienti complessi, creando un’AI che agisce sulla base di fatti, non di supposizioni.

“I team delle operation sono sottoposti a una pressione costante per gestire ambienti sempre più complessi, mantenendo al contempo affidabilità e velocità”, ha affermato Angel Marchena, Director of Technical Operations presso la Western Governors University. “Dynatrace ci aiuta a ridurre il lavoro manuale fornendo un’automazione basata sul contesto in tempo reale, il che consente ai nostri team di concentrarsi su attività di maggior valore, migliorando al contempo i risultati operativi”.

Come opera Dynatrace Intelligence

Dynatrace Intelligence non si limita a fornire risposte, ma agisce automaticamente in base ad esse. Questa versione introduce:

· Agente SRE autonomo: si attiva autonomamente in presenza di problemi appena rilevati per determinare se questi facciano parte di un’indagine già in corso. Se confermato, l’agente arricchisce l’indagine con ulteriori insights e aggiorna il problema rilevato con un riferimento all’indagine in corso.

· Agente SRE per il cloud: coordina le attività di risoluzione e si integra con gli agenti negli ambienti AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, centralizzando i risultati per fornire un unico registro verificabile per le operazioni autonome.

· Agent Builder: consente ai clienti di creare e distribuire agenti AI personalizzati senza codice, estendendo le operazioni autonome a flussi di lavoro specifici dei propri ambienti.

· Dynatrace Assist potenziato: le nuove funzionalità mettono a disposizione di un numero ancora maggiore di utenti la possibilità di effettuare analisi in linguaggio naturale e flussi di lavoro ottimizzati per gli agenti.

· Ecosistema di integrazioni ampliato: nuove integrazioni con hyperscaler come AWS, Azure e Google; piattaforme enterprise come ServiceNow, Atlassian e PagerDuty; strumenti per sviluppatori e le tecnologie di intelligenza artificiale più avanzate consentono ai team di risolvere problemi e porre rimedio nei sistemi che già utilizzano.

Un’intelligenza artificiale che agisce sulla base di risposte concrete, non di ipotesi

A differenza degli approcci che si basano principalmente su risultati probabilistici, Dynatrace Intelligence fonda ogni azione su una comprensione deterministica e in tempo reale del sistema. Ogni azione è radicata nel contesto specifico dell’ambiente ed è progettata per essere trasparente, verificabile e regolamentata, offrendo alle aziende la sicurezza necessaria per automatizzare flussi di lavoro operativi sempre più complessi.

“La maggior parte delle piattaforme di osservabilità si limita ai dati, lasciando alle persone il compito di trovare le risposte, decidere cosa fare e agire”, ha affermato Steve Tack, Chief Product Officer di Dynatrace. “Grazie a questi progressi apportati a Dynatrace Intelligence, stiamo aiutando le organizzazioni a passare dalla comprensione dei problemi alla loro risoluzione automatica. Ancorando l’AI agentica a un contesto deterministico, Dynatrace consente alle imprese di automatizzare le operation in tutta sicurezza, mantenendo al contempo la governance e il controllo”.

“Le aziende che investono nell’osservabilità basata sull’intelligenza artificiale hanno l’opportunità di trasformare i dati in informazioni che si traducono in azioni affidabili e autonome”, ha affermato Stephen Elliot, Group VP, IDC. “Il divario tra le informazioni generate dall’intelligenza artificiale e un’esecuzione sicura e controllata è una delle principali preoccupazioni; i clienti hanno bisogno di un contesto deterministico e in tempo reale, dotato di automazione e verificabilità, per ottenere risultati affidabili e sicuri”.

Cloud SRE Agent, Dynatrace Assist potenziato e l’ecosistema di integrazione ampliato sono già disponibili per i clienti SaaS su DPS. Autonomous SRE Agent e Agent Builder saranno disponibili da agosto.