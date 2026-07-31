Gemini amplia le funzionalità AI di Oracle Fusion Cloud Applications e NetSuite

Oracle e Google Cloud hanno ampliato la loro partnership per rendere disponibili i modelli Gemini di Google all’interno del ricco portafoglio di applicazioni enterprise di Oracle.

La partnership si basa sull’accesso ai modelli Gemini di cui i clienti già dispongono tramite Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Enterprise AI e prevede di rendere tali modelli disponibili anche in Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications, una piattaforma di sviluppo completa che consente alle organizzazioni di creare, connettere, eseguire e gestire applicazioni di automazione e agentiche basate sull’AI utilizzando agenti riutilizzabili esterni, di Oracle e dei partner. Inoltre, Oracle prevede di utilizzare i modelli Gemini per casi d’uso di AI integrata in Oracle Fusion Applications e Oracle NetSuite.

“Aziende e organizzazioni di tutto il mondo si affidano all’intero stack di AI di Google Cloud per potenziare flussi di lavoro e agenti AI enterprise critici”, ha affermato Satish Thomas, Vice President, Google Cloud. “L’ampliamento della partnership con Oracle è pensato per consentire ad esse di utilizzare più facilmente Gemini nelle applicazioni e nei flussi di lavoro agentici su cui fanno affidamento per automatizzare i flussi di lavoro, accelerare i processi decisionale e ottenere risultati concreti”.

“La nostra partnership con Oracle porta i modelli di AI più avanzati di Google direttamente nei flussi di lavoro applicativi fondamentali su cui aziende e organizzazioni di tutto il mondo fanno affidamento ogni giorno” ha sottolineato Kevin Ichhpurani, President, Global Partner Ecosystem at Google Cloud. “Insieme, stiamo semplificando l’adozione di un’AI potente ed efficiente in termini di costi, integrandola direttamente dove vengono prese le decisioni di business”.

Grazie all’accesso ai modelli Gemini di Google in Oracle AI Agent Studio, clienti e partner avranno maggiore possibilità di scelta nello sviluppo nativo in Fusion di agenti e applicazioni agentiche, nonché funzionalità multimodali ampliate. Per esempio, clienti e partner avranno accesso a Gemini 3.1 Flash Lite, modello ad alta efficienza progettato per un rapporto ottimale tra prestazioni e costi, e Gemini 3.5 Flash per attività di ragionamento più complesse e attività specializzate, tra cui la creazione di video e presentazioni, oltre ai modelli di altri fornitori leader del settore.

“Per i migliori risultati, aziende e organizzazioni hanno bisogno della flessibilità di scegliere il modello di AI più adatto a ogni specifica esigenza” ha sottolineato Chris Leone, executive vice president, applications development, Oracle. “Portando Gemini in Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications, offriamo a clienti e partner una maggiore scelta nello sviluppo e nell’estensione di agenti AI e applicazioni agentiche, in grado di affrontare complesse sfide di business del mondo reale attraverso capacità di ragionamento avanzate. Le Oracle Fusion Applications trasformano poi tale capacità di ragionamento in azione attraverso flussi di lavoro, cicli di approvazione e transazioni governati”.

Oracle prevede, inoltre, di utilizzare i modelli Gemini per casi d’uso di AI integrata in Oracle Fusion Applications e NetSuite. In entrambi i casi, Oracle prevede di usare Gemini laddove possa offrire un rapporto ottimale tra costi e prestazioni per specifici scenari di utilizzo dei clienti.

“L’AI è un elemento centrale dell’esperienza d’uso di NetSuite e la scelta del modello più adatto a ogni specifico caso d’uso è fondamentale per consentire ai clienti di sfruttarne appieno il valore” ha affermato Evan Goldberg, fondatore ed executive vice president, Oracle NetSuite. “Nella valutazione dei vari casi d’uso dell’AI in NetSuite, collaboriamo con i principali modelli linguistici di grandi dimensioni, come Google Gemini, per aiutare i clienti a migliorare la visibilità, automatizzare i processi e passare dagli insight all’azione all’interno di NetSuite”.

L’aggiunta dei modelli Gemini alle applicazioni enterprise di Oracle completa l’offerta di Oracle per gli sviluppatori, che include l’accesso ai modelli Gemini disponibili tramite OCI Enterprise AI attraverso l’integrazione con Gemini Enterprise Agent Platform. Insieme, Oracle e Google Cloud mettono a disposizione dei clienti un accesso più ampio a modelli Gemini potenti, sicuri e convenienti in grado di supportare agenti AI, accelerare lo sviluppo e l’integrazione dei dati e promuovere l’innovazione in tutti i settori.