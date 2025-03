Amazon Bedrock arriva in Italia: AI generativa avanzata a portata di mano

Amazon Web Services (AWS), una società Amazon.com, ha annunciato oggi che Amazon Bedrock, un servizio completamente gestito che consente ai clienti di individuare e accedere con facilità a Large Language models (LLM) ad alte prestazioni per i loro specifici casi d’uso legati all’intelligenza artificiale (AI) generativa, è ora disponibile nella Regione AWS Europe (Milano).

Per aiutare a sfruttare rapidamente questa nuova tecnologia, Amazon Bedrock è stato reso generalmente disponibile per i clienti in tutto il mondo in regioni selezionate, a partire dal 2023. La disponibilità di Amazon Bedrock in Italia è per supportare le organizzazioni pubbliche e private, in particolare quelle nei settori regolamentati, nell’adozione di tecnologie innovative basate sull’AI generativa. Permettendo ai clienti di scegliere dove eseguire e archiviare le proprie applicazioni, permette agli utenti finali che necessitano di avere bassa latenza, performance ottimali grazie alla prossimità geografica. Questo aspetto è cruciale per applicazioni AI avanzate come la generazione di contenuti in tempo reale, esperienze interattive e analisi di conversazioni istantanee.

“L’arrivo di Amazon Bedrock in Italia segna un nuovo capitolo nel nostro impegno verso questo straordinario paese. Sappiamo che le aziende italiane, dai vigneti a conduzione familiare alle aziende manifatturiere di livello mondiale, hanno esigenze specifiche quando si tratta di adottare l’AI. Ecco perché siamo orgogliosi di offrire un servizio sicuro e flessibile che permette alle organizzazioni italiane di sperimentare, innovare e scalare i loro progetti di AI in modo allineato con i loro specifici obiettivi e valori. Amazon Bedrock consente ai nostri clienti italiani di avere libertà di scelta nei modelli che utilizzano, rispettare la riservatezza e ottenere un vantaggio in termini di costi”, ha dichiarato Julien Groues, VP AWS per Francia e Europa Meridionale.

A partire da oggi, i clienti che utilizzano la Regione Europa (Milano) possono accedere all’ultima generazione di modelli di intelligenza artificiale generativa, tra cui: Amazon Titan (Titan Text Embeddings v2), e i modelli di comprensione Amazon Nova (Amazon Nova Lite, Amazon Nova Micro e Amazon Nova Pro), tramite un’unica API.

Amazon Nova Micro: un modello esclusivamente testuale che offre risposte a latenza minima a costi estremamente contenuti.

Amazon Nova Lite: un modello multimodale a costi molto bassi, che elabora con straordinaria rapidità input di immagini, video e testo per generare output testuali.

Amazon Nova Pro: un modello multimodale altamente performante che offre la migliore combinazione di precisione, velocità e costo per un’ampia gamma di attività.

Questi modelli supportano oltre 200 lingue, consentono il fine-tuning su testo e immagini, e facilitano l’integrazione con dati e applicazioni proprietarie attraverso funzionalità di Amazon Bedrock, come Amazon Bedrock Knowledge Bases. Questa suite di modelli è progettata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti AWS, dalla massima efficienza economica alle prestazioni più avanzate, garantendo flessibilità e scalabilità in linea con i principi di innovazione continua di AWS.

Amazon Bedrock offre inoltre potenti funzionalità per sviluppare applicazioni di AI generativa compatibili con i programmi di conformità in materia di sicurezza e privacy, inclusi GDPR e HIPAA. Tra le funzionalità principali troviamo Guardrails for Amazon Bedrock, che aiuta a implementare misure di salvaguardia personalizzate per specifici casi d’uso e politiche di AI responsabile, migliorando la sicurezza e la privacy delle interazioni degli utenti, bloccando fino all’85% dei contenuti potenzialmente dannosi.

AWS offre ai propri clienti gli strumenti, le risorse e la formazione necessari per favorire innovazioni nell’AI generativa in modo responsabile e sicuro.