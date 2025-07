Come implementare la sostenibilità in azienda: i migliori consigli pratici

Mai come in quest’ultimo decennio le aziende di tutti i settori hanno capito che la sostenibilità è un fattore chiave per distinguersi dalla concorrenza ed essere credibili agli occhi di clienti e collaboratori. Esistono consigli che aiutano a implementarla e che sono validi al di là del settore? La risposta è affermativa! Vediamone alcuni nelle prossime righe.

Chiarezza e misurabilità

Il primo e più importante aspetto da considerare quando si punta a implementare la sostenibilità aziendale riguarda la chiarezza degli obiettivi. Essenziale, inoltre, è che siano misurabili e focalizzati nel tempo. Un esempio classico? La riduzione, di una determinata percentuale ed entro uno specifico anno – il riferimento degli standard internazionali è il 2030 – delle emissioni di C02.

Con un piano temporale chiaro, diventa decisamente più semplice coinvolgere le persone giuste negli step intermedi.

Coinvolgimento globale degli stakeholder

Il miglioramento della sostenibilità aziendale è un processo che deve riguardare sia il personale a tutti i livelli, sia il resto degli stakeholder. Deve trattarsi di un vero e proprio cambio di modello culturale che, nel primo caso, può basarsi sull’organizzazione di corsi di formazione e percorsi di sensibilizzazione.

I partner giusti

Il riferimento ai corsi di formazione incentrati sulla sostenibilità, che possono riguardare tematiche come la coltivazione di orti, per non parlare dei percorsi incentrati sulla redazione e la lettura del bilancio di sostenibilità, ci permette di aprire una parentesi preziosa, ossia quella della ricerca dei partner giusti.

Oltre all’ambito della formazione, è importante considerare anche quello relativo a prodotti di uso quotidiano ma capaci di fare la differenza dal punto di vista dell’impatto ambientale.

Un esempio su tutti riguarda il ricorso alle borracce. Gadget la cui polarità, ormai da anni, non conosce crisi, la borraccia rappresenta un punto di riferimento molto utile quando si tratta di ridurre l’impiego di plastica. Può essere regalata ai dipendenti e ha anche l’oggettivo vantaggio di aiutare a migliorare la brand awareness (se stai cercando spunti per la tua azienda, sulla pagina dedicata https://www.gedshop.it/gadget-borracce del portale Gedshop trovi diverse proposte interessanti).

L’importanza della comunicazione

Una volta gettate le basi giuste per migliorarla, la sostenibilità in azienda va comunicata. Pubblica sul sito ufficiale il bilancio dedicato e forma internamente – in alternativa, puoi rivolgerti a collaboratori esterni – persone pronte, quando è necessario, ad aggiornarlo.

Riorganizzazione dello smartworking

Lo smartworking ha rappresentato, cinque anni fa con l’emergenza Covid, un cambiamento strutturale epocale per le aziende di tutti i settori. Tra i vantaggi che ha portato rientra indubbiamente la riduzione dell’impatto ambientale.

Alla luce di ciò, nell’ambito di un programma di ottimizzazione della sostenibilità, può avere senso rivederne l’organizzazione e, in accordo con le sigle sindacali, prendere in considerazione eventuali aumenti o l’accoglimento delle richieste di full smart, sempre più frequenti da parte di persone che si trovano a vivere la condizione di caregiver di figli piccoli o genitori anziani.

Focus sull’alimentazione

Anche l’alimentazione contribuisce al percorso di miglioramento della sostenibilità di un’azienda. Per renderla protagonista di questo percorso, si può cambiare il servizio di catering che si occupa della mensa o formare il personale se è interna con uno scopo ben preciso: aumentare il consumo di prodotti a km 0.

Si riuscirà così a lavorare sempre sulla riduzione dell’impatto del trasporto e ad aumentare la salubrità della dieta di dipendenti e collaboratori (il pasto di metà giornata, per motivi che vanno dal poco tempo alla scarsa gamma di scelta, è spesso quello più sbilanciato dell’intera giornata alimentare).

Scelta mirata dei fornitori

Un altro aspetto di massima importanza nel percorso di svolta della sostenibilità aziendale riguarda la scelta mirata dei fornitori. Dai partner che si occupano del packaging fino al corriere per eventuali consegne, tutti devono operare quotidianamente impegnandosi per riuscire, attraverso l’utilizzo di materiali riciclati o di veicoli elettrici o ibridi, giusto per citare due esempi, a minimizzare il loro impatto ambientale.