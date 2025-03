Confluent Cloud si arricchisce di nuove funzionalità

Confluent, pioniere nel data streaming, annuncia nuove funzionalità di Confluent Cloud per Apache Flink che snelliscono e semplificano il processo di sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale (AI) in real time. Flink Native Inference riduce i flussi di lavoro complessi, consentendo ai team di eseguire qualsiasi modello di intelligenza artificiale open source direttamente in Confluent Cloud. Flink search unifica l’accesso ai dati su più database vettoriali, semplificando la scoperta e il recupero in un’unica interfaccia. Inoltre, le nuove funzioni di machine learning (ML) integrate portano i casi d’uso guidati dall’AI, come le previsioni e il rilevamento delle anomalie, direttamente in Flink SQL, semplificando la data science avanzata. L’insieme di queste innovazioni ridefinisce il modo in cui le aziende possono sfruttare l’intelligenza artificiale per il coinvolgimento dei clienti e per prendere decisioni in tempo reale.

Siamo nel pieno boom dell’AI. Secondo McKinsey, il 92% delle aziende prevede di aumentare gli investimenti nell’AI nei prossimi tre anni; le organizzazioni vogliono cogliere questa opportunità e capitalizzare le promesse della tecnologia. Tuttavia, la strada per la creazione di applicazioni AI in real time è complessa. Gli sviluppatori si destreggiano tra più strumenti, linguaggi e interfacce per incorporare i modelli di ML e ricavare un contesto prezioso dalla molteplicità di posti in cui sono i dati. Questo flusso di lavoro frammentato porta a costose inefficienze, rallentamenti nelle operations ed allucinazioni dell’AI che possono danneggiare la reputazione ed avere impatti negativi sulle revenue aziendali.

Semplificare il percorso verso l’affermazione dell’intelligenza artificiale

Come unica soluzione di stream processing serverless sul mercato che unifica l’elaborazione in real time e quella batch, Confluent Cloud per Apache Flink consente ai team di gestire senza problemi sia flussi continui di dati che carichi di lavoro batch all’interno di un’unica piattaforma. In questo modo, si eliminano la complessità e i costi operativi legati alla gestione di soluzioni di elaborazione separate. Grazie alle nuove funzionalità di AI, ML e analytics, le aziende possono ottimizzare un maggior numero di flussi di lavoro e ottenere una maggiore efficienza. Queste funzionalità sono disponibili in un programma di early access, aperto ai clienti di Confluent Cloud.

Flink Native Inference: eseguire modelli di intelligenza artificiale open source in Confluent Cloud senza gestione dell’infrastruttura. Quando lavorano con modelli di ML e pipeline di dati, gli sviluppatori spesso utilizzano strumenti e linguaggi separati, con conseguenti flussi di lavoro complessi e frammentati e dati obsoleti. Flink Native Inference semplifica questa situazione, consentendo ai team di eseguire modelli di intelligenza artificiale open source o fine-tuned direttamente in Confluent Cloud. Questo approccio offre maggiore flessibilità e risparmio. Inoltre, i dati non lasciano mai la piattaforma per l’inferenza, aggiungendo un maggiore livello di sicurezza.

Flink search: una sola interfaccia per accedere ai dati di più database vettoriali. Le ricerche vettoriali forniscono ai LLM il contesto necessario per evitare allucinazioni e garantire risultati affidabili. Flink search semplifica l’accesso ai dati in tempo reale dai database vettoriali, come MongoDB, Elasticsearch e Pinecone. Questo elimina la necessità di complessi processi ETL o di consolidamento manuale dei dati, facendo risparmiare tempo e risorse preziose e garantendo al contempo che i dati siano contestuali e sempre aggiornati.

Funzioni di ML integrate: competenze di data science accessibili per un maggior numero di team. Molte soluzioni di data science richiedono competenze altamente specializzate, creando colli di bottiglia nei cicli di sviluppo. Le funzioni di ML integrate semplificano compiti complessi, come la previsione, il rilevamento di anomalie e la visualizzazione in tempo reale, direttamente in Flink SQL. Queste funzioni rendono l’intelligenza artificiale in real time accessibile a un maggior numero di sviluppatori, consentendo ai team di ottenere più rapidamente informazioni utili e alle aziende di prendere decisioni più intelligenti con maggiore velocità e agilità.

Ulteriori funzionalità di Confluent Cloud

Confluent ha inoltre annunciato ulteriori novità in Confluent Cloud, che rendono più facile per i team connettersi e accedere ai propri dati in tempo reale, tra cui Tableflow, Freight Clusters, Confluent for Visual Studio (VS) Code e Oracle XStream CDC Source Connector.

Dichiarazioni

“Creare applicazioni AI in real time è stato troppo complesso per troppo tempo, richiedendo un labirinto di strumenti e competenze approfondite solo per iniziare”, ha dichiarato Shaun Clowes, Chief Product Officer di Confluent. “Con le ultime evoluzioni di Confluent Cloud per Apache Flink stiamo abbattendo queste barriere, rendendo l’intelligenza in streaming alimentata dall’AI alla portata di qualsiasi team. Ciò che una volta richiedeva un insieme di tecnologie, ora può essere fatto senza problemi all’interno della nostra piattaforma, con sicurezza di livello enterprise ed efficienza dei costi incorporate”.

“Confluent ci aiuta ad accelerare l’adozione di Copilot per i nostri clienti, dando ai team l’accesso a preziose conoscenze organizzative real time”, ha dichiarato Steffen Hoellinger, co-founder e CEO di Airy. “La piattaforma di data streaming di Confluent con Flink AI Model Inference ha semplificato il nostro stack tecnologico, consentendoci di lavorare direttamente con i large language models (LLM) e database vettoriali per la retrieval-augmented generation (RAG) e la schema intelligence, fornendo un contesto in real time per agenti AI più intelligenti. Di conseguenza, i nostri clienti hanno raggiunto una maggiore produttività e un miglioramento dei flussi di lavoro nelle operations”.

“La capacità di integrare dati in tempo reale, contestualizzati e affidabili nei modelli di AI e ML darà alle aziende un vantaggio competitivo con l’AI”, ha dichiarato Stewart Bond, Vice President, Data Intelligence and Integration Software di IDC. “Le organizzazioni devono unificare l’elaborazione dei dati e i flussi di lavoro dell’AI per ottenere previsioni accurate e risposte LLM. Flink fornisce un’unica interfaccia per orchestrare l’inferenza e la ricerca vettoriale per RAG, e la sua disponibilità in un’implementazione cloud-native e completamente gestita renderà l’analisi in tempo reale e l’AI più accessibile e applicabile al futuro dell’AI generativa e agentica”.