Docsweb Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni anonime

Scatta la nuova disciplina suI Whistleblowing, anche per le aziende private tra i 50 e 249 dipendenti. Infatti dal 17 dicembre scorso, questa nuova normativa (decreto legislativo N.24 del 10 marzo 2023 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937) impone a tutte le aziende sopra i 50 dipendenti l’obbligo di introdurre canali di segnalazione anonimi, adeguati affinché i whistleblower possano denunciare illeciti e irregolarità senza timore di eventuali ritorsioni, come licenziamento, demansionamento o altre discriminazioni. Tutti possono segnalare: dipendenti, candidati, persone esterne come fornitori, clienti, partner, consulenti, collaboratori, soci, chiunque sia legittimo portatore di un interesse nei confronti dell’attività aziendale. Fino al 17 dicembre, l’obbligo è stato applicato alle aziende con più di 250 dipendenti, alla Pubblica Amministrazione e alle aziende finanziarie. Ora è esteso a tutte le aziende con più di 50 dipendenti e le sanzioni per la mancata adozione di un canale di segnalazione criptato e sicuro, che garantisca la completa tutela del segnalante, sono molto elevate. In risposta a questa esigenza normativa, SB Italia ha lanciato sul mercato, a inizio anno, una soluzione all’avanguardia: Docsweb Whistleblowing, che consente alle aziende di gestire facilmente e in modo completamente sicuro l’intero processo di segnalazione di illeciti aziendali, garantendo conformità alle normative Whistleblowing e GDPR.

“Con l’esperienza acquisita nella creazione di soluzioni aziendali orientate all’efficienza dei processi interni, abbiamo sviluppato Docsweb Whistleblowing per aiutare le organizzazioni a implementare o ade

guare il proprio sistema di gestione delle segnalazioni. Ci impegniamo a supportare le aziende nell’adeguamento ai requisiti della Direttiva UE sul Whistleblowing, rendendo la gestione delle segnalazioni più semplice e sicura”, ha dichiarato Massimo Missaglia, CEO di SB Italia. “Abbiamo sviluppato questa soluzione con la consapevolezza che una gestione efficace delle segnalazioni interne sia fondamentale per la trasparenza e la credibilità delle aziende. Desideriamo che le organizzazioni abbiano a disposizione uno strumento efficace per creare una cultura aziendale sana e responsabile, in cui la trasparenza e l’integrità siano valori condivisi”.

“SB Italia si distingue con la sua piattaforma Docsweb, una delle principali soluzioni italiane per la gestione dei processi digitali e che vanta oltre 1.000 installazioni in Italia, confermando ancora una volta la sua rilevanza e competenza normativa in vari settori. La gestione del Whistleblowing è infatti una delle sue funzionalità chiave, con un team dedicato sia a livello tecnologico che normativo”, commenta Pablo Pellegrini, BU Process and Document Automation & BPO Manager di SB Italia.

Tre sono i punti di forza nella realizzazione di soluzioni di Whistleblowing tramite Docsweb. Innanzitutto, l’innovazione tecnologica è centrale, essenziale per affrontare una tematica che, sebbene apparentemente semplice, richiede una tecnologia di alto livello. In particolare, la piattaforma si concentra sull’anonimato del segnalatore, un aspetto gestito con attenzione e competenza. La flessibilità è un altro elemento distintivo della piattaforma: la possibilità di personalizzarla e adattarla alle specifiche esigenze dell’azienda, compresi i processi interni attivati in risposta a una segnalazione, offre un vantaggio significativo; la customizzazione avviene in modo agevole e veloce, senza l’esigenza di ricorrere a programmatori software. Infine, la compliance con le normative, che è una priorità costante per SB Italia. La piattaforma Docsweb è infatti progettata per garantire conformità con le normative vigenti e le certificazioni necessarie per una corretta gestione delle informazioni digitali.

“In un contesto normativo sempre più stringente, la piattaforma Docsweb risulta particolarmente rilevante, specialmente per le aziende di grandi dimensioni. La sua presenza non solo sul mercato italiano ma anche in Europa testimonia la sua efficacia e adattabilità a diversi contesti normativi. Specializzata in diverse aree aziendali, la piattaforma Docsweb è particolarmente rilevante nell’ambito legale e della compliance. Il servizio di Whistleblowing, offerto come servizio SaaS senza richiedere installazioni infrastrutturali, si adatta alle esigenze di aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti”, sostiene Pellegrini. “La tempistica di adeguamento è un elemento cruciale, con scadenze già superate per le aziende di grandi dimensioni e una scadenza imminente per le aziende di dimensioni minori. La piattaforma di SB Italia offre la flessibilità necessaria per adeguarsi a questa normativa, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati attraverso la sua infrastruttura”, prosegue Pellegrini.

Docsweb Whistleblowing di SB Italia ridefinisce il modo in cui le aziende affrontano le segnalazioni di illeciti e comportamenti non etici. La soluzione offre un’opportunità senza precedenti per promuovere una cultura aziendale sana ed etica, permettendo alle organizzazioni di affrontare rapidamente e in modo risoluto le questioni problematiche. Docsweb Whistleblowing si inserisce nella missione di SB Italia di offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia che rispondano alle esigenze emergenti delle aziende moderne. La piattaforma mira a promuovere un ambiente di lavoro etico, responsabile e trasparente, sostenendo la creazione di organizzazioni resilienti e orientate al successo a lungo termine.

In conclusione, la piattaforma Docsweb di SB Italia rappresenta una soluzione completa e affidabile per le aziende che cercano di gestire efficacemente il Whistleblowing, mantenendo alti standard di integrità e conformità normativa. Con la sua combinazione di tecnologia innovativa, flessibilità e aderenza normativa, Docsweb si conferma come una risorsa essenziale in un contesto aziendale sempre più complesso e regolamentato.