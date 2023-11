ExtremeCloud Universal ZTNA definisce uno standard per l’accesso alla rete semplice e sicuro

Extreme Networks annuncia ExtremeCloud Universal Zero Trust Network Access (ZTNA), la soluzione di accesso alla rete più semplice e completa del settore. Offerta come servizio in abbonamento per i clienti ExtremeCloud, Universal ZTNA è la prima soluzione di sicurezza della rete che integra l’accesso alla rete, alle applicazioni e ai dispositivi in un’unica soluzione. Grazie all’unificazione del punto di osservazione, della visualizzazione e della reportistica i team IT non hanno più il problema della complessità della gestione e della protezione dell’accesso degli utenti nella sede aziendale, nelle filiali, nei siti remoti e in tutta l’Infinite Enterprise .

Le aziende sono sempre più distribuite, il che pone nuove sfide in termini di gestione degli accessi per i team IT che devono difendersi da un panorama avanzato di minacce informatiche. Con Universal ZTNA di Extreme, le organizzazioni dispongono di un sistema di accesso facile da gestire che si estende ovunque gli utenti si connettano alla rete.

Questo consente operazioni sicure ed efficienti in termini di costi e un migliore supporto per i dispositivi IoT, come quelli medicali dei pazienti o degli ospiti nei campus ospedalieri, e per gli utenti remoti, come gli insegnanti che accedono ai libri di testo da casa o i dipendenti remoti che accedono alle applicazioni di lavoro per le attività quotidiane.

Universal ZTNA è un altro passo avanti nella strategia One Network One Cloud di Extreme, che riduce drasticamente i costi e la complessità delle reti aziendali.

Vantaggi principali di ExtremeCloud Universal ZTNA (disponibile all’inizio del 2024):

Rafforzare la sicurezza in tutta l’organizzazione : le organizzazioni possono impostare e mantenere una politica di sicurezza coerente in tutta la rete con un’unica soluzione per la gestione, e applicare una politica zero trust a livello di identità per tutti gli utenti. I team IT possono definire le policy per garantire un accesso con il minimo dei privilegi agli utenti, estendere un accesso sicuro a più gruppi di ospiti e impostare e revocare l’accesso ai dispositivi IoT attendibili. Il traffico remoto viaggia in modo sicuro verso il cloud, migliora le prestazioni degli utenti remoti e riduce la dipendenza da soluzioni puntuali come le VPN.

“Nell’era dell’impresa iperdistribuita, gli utenti e i dispositivi accedono alla rete aziendale da ogni luogo e utilizzano applicazioni aziendali che possono essere installate ovunque. Con l’aumento delle vulnerabilità e la crescita dei dispositivi IoT, la gestione della sicurezza, delle prestazioni e della scalabilità può essere complessa” ha commentato Brandon Butler, Research Manager Enterprise Networks di IDC. “Extreme Universal ZTNA fornisce una soluzione gestita in cloud per il controllo degli accessi alla rete utilizzando i principi zero-trust per aiutare i clienti a soddisfare le esigenze di sicurezza dell’infrastruttura della loro impresa digitale distribuita”.

“Universal ZTNA è il coronamento di diverse iniziative Extreme: stiamo proteggendo l’Infinite Enterprise attraverso un’unica soluzione unificata basata su cloud e integrata con tutte le nostre piattaforme Universal. E’ intuitivamente semplice, incredibilmente conveniente e offre ai nostri clienti una base per la sicurezza dovunque, in modo che qualsiasi utente possa accedere in modo sicuro a qualunque applicazione da qualsiasi dispositivo, in ogni luogo”, ha aggiunto Nabil Bukhari, Chief Tecnology Officer and Chief Product Officer di Extreme Networks. “In un panorama in evoluzione come quello odierno, caratterizzato dall’aumento delle minacce informatiche, da un numero ridotto di risorse IT e da reti che si estendono in più ambiti, disporre di una base sicura come punto di partenza per tutte le altre tecnologie è un requisito fondamentale per garantire la continuità delle operazioni. Questo è un ulteriore tassello della nostra strategia One Network, One Cloud”.