Google Cloud sostiene le aziende con i progressi dell’IA generativa

Google Cloud ha annunciato innovazioni di prodotto e aggiornamenti al suo portfolio di IA all’avanguardia durante Gemini at Work, un evento virtuale globale che mostra come i clienti di tutto il mondo stiano utilizzando l’IA generativa su larga scala.

Per aiutare le imprese a trasformare le idee dall’esperimento alla produzione con l’IA generativa, Google Cloud rende accessibile l’ultima famiglia di modelli Gemini tramite la piattaforma Vertex AI; introduce una nuova Customer Engagement Suite, che combina la soluzione leader di Contact Center AI di Google Cloud con nuove funzionalità di IA generativa; e porta nuove protezioni dei dati di livello enterprise in Gemini per Google Workspace.

“Sono passati meno di sei mesi da Google Cloud Next e il ritmo dell’innovazione è stato straordinario in tutti i settori. Siamo orgogliosi della nostra leadership e della nostra differenziazione nell’ambito dell’IA, mentre continuiamo ad ampliare le frontiere della tecnologia al servizio dei nostri clienti. Dall’introduzione di versioni più potenti di Gemini 1.5 Pro, al lancio della disponibilità generale di Gemini Flash e Imagen 3, fino agli investimenti nella nostra piattaforma Vertex AI, ciò che ieri era una promessa, oggi si è concretizzato in impatto IA reale,” ha affermato un portavoce di Google Cloud.

Rendere accessibili i più recenti modelli di IA di Google su Vertex AI

L’obiettivo di Google Cloud è fornire ai clienti i migliori modelli adatti a casi d’uso aziendali, superando i limiti in termini di prestazioni, latenza e costi.

Aggiornamenti ai modelli Gemini: Da oggi disponibili e accessibili tramite Vertex AI, le versioni aggiornate dei modelli Gemini 1.5 Pro e Flash offrono miglioramenti significativi in matematica, comprensione di contesti lunghi e visione. In termini di latenza, la nuova versione di Gemini 1.5 Flash è il 60% più veloce di GPT-4o mini. Inoltre, Gemini 1.5 Pro, con una finestra di contesto di 2 milioni, è ora disponibile per supportare le aziende in compiti complessi come l’analisi di video di due ore, la risposta a domande su vasti codici sorgente o contratti e documenti finanziari molto estesi.

Aggiornamenti a Imagen 3: Ora generalmente disponibile, Imagen 3 ha migliorato la comprensione dei prompt, l’esecuzione delle istruzioni, la qualità fotorealistica e un maggiore controllo sul testo all’interno delle immagini. Quest’anno Google Cloud ha registrato una crescita quasi 5 volte superiore nell’utilizzo delle API di Imagen su Vertex AI.

Google Cloud continua inoltre a estendere il proprio impegno nella residenza dei dati. Google Cloud continua ad ampliare il suo impegno verso la residenza dei dati. Attualmente offre due tipi di impegni: per dati a riposo (archiviazione dei dati solo nelle località geografiche specifiche scelte dai clienti) e durante l’elaborazione di machine learning (elaborazione dei dati di machine learning — come l’inserimento dei prompt, l’inferenza e la generazione di output — nella stessa regione o multi-regione in cui sono archiviati).

Modernizzare l’engagement dei clienti con Google AI

Per aiutare i clienti a innovare con la potenza degli agenti preconfigurati di Google Cloud, Google ha introdotto la Customer Engagement Suite con Google AI. Questa nuova applicazione end-to-end combina i prodotti di IA conversazionale più avanzati di Google Cloud con funzionalità omnicanale per il contact center as a service (CCaaS) e con la velocità e multimodalità del modello Gemini 1.5 Flash.

La Customer Engagement Suite con Google AI offre:

Funzionalità omnicanale attraverso web, mobile, voce, email e app su una singola piattaforma . Questo permette alle aziende di gestire interazioni con i clienti su più canali e di analizzare i dati provenienti dalle loro operazioni con i clienti in tempo reale, fornendo così a manager operativi e team di controllo qualità indicatori chiave di prestazione (KPI), categorie di richieste da prioritizzare e aree di miglioramento per migliorare l’engagement dei clienti.

. Questo permette alle aziende di gestire interazioni con i clienti su più canali e di analizzare i dati provenienti dalle loro operazioni con i clienti in tempo reale, fornendo così a manager operativi e team di controllo qualità indicatori chiave di prestazione (KPI), categorie di richieste da prioritizzare e aree di miglioramento per migliorare l’engagement dei clienti. Supporto per informazioni multimodali, inclusi testo, voce e immagini grazie alle capacità multimodali di Gemini. Immaginate di chiamare il vostro operatore mobile per chiedere informazioni sulla sostituzione del vostro telefono. L’agente virtuale vi guiderà nel processo e, contemporaneamente, riceverete un messaggio con istruzioni dettagliate. Per semplificare ulteriormente, l’agente virtuale invierà anche immagini o aiuti visivi direttamente al vostro telefono, trasformando un processo potenzialmente complesso in un’esperienza semplice e intuitiva.

grazie alle capacità multimodali di Gemini. Immaginate di chiamare il vostro operatore mobile per chiedere informazioni sulla sostituzione del vostro telefono. L’agente virtuale vi guiderà nel processo e, contemporaneamente, riceverete un messaggio con istruzioni dettagliate. Per semplificare ulteriormente, l’agente virtuale invierà anche immagini o aiuti visivi direttamente al vostro telefono, trasformando un processo potenzialmente complesso in un’esperienza semplice e intuitiva. Controlli basati su regole e IA generativa , così che le aziende possano affrontare una vasta gamma di problematiche che possono emergere dai clienti. Ad esempio, un cliente che parla con un rappresentante di una banca potrebbe dover verificare la propria identità tramite una serie di domande specifiche, mentre potrebbe anche chiedere: “Qual è la migliore offerta di mutuo per me? Puoi confrontarla con altri prodotti che offrite?” La prima richiesta richiede un flusso deterministico, mentre la seconda richiede un flusso generativo.

, così che le aziende possano affrontare una vasta gamma di problematiche che possono emergere dai clienti. Ad esempio, un cliente che parla con un rappresentante di una banca potrebbe dover verificare la propria identità tramite una serie di domande specifiche, mentre potrebbe anche chiedere: “Qual è la migliore offerta di mutuo per me? Puoi confrontarla con altri prodotti che offrite?” La prima richiesta richiede un flusso deterministico, mentre la seconda richiede un flusso generativo. Grounding per garantire precisione nelle risposte. I modelli Gemini utilizzati dalla Customer Engagement Suite con Google AI possono basarsi sulle informazioni provenienti dalle risorse dell’organizzazione per garantire un’accuratezza elevata nelle risposte generate. Questo assicura che gli agenti di IA forniscano assistenza immediata ai rappresentanti del servizio clienti, aiutandoli a risolvere le problematiche dei clienti più rapidamente e con maggiore precisione.

Google Workspace estende i benefici di Gemini a milioni di clienti



Per garantire che l’IA generativa possa essere trasformativa per ogni dipendente, Google Cloud ha annunciato oggi che l‘app standalone Gemini (gemini.google.com) è ora inclusa nei piani Workspace Business, Enterprise e Frontline. Tramite la console di amministrazione, i clienti avranno la possibilità di scegliere e controllare come l’app Gemini gestisce la conservazione dei prompt degli utenti e delle risposte generate, con la garanzia che Gemini non utilizza i dati delle organizzazioni, i prompt degli utenti o le risposte generate per addestrare o migliorare i modelli Gemini.

“Ogni giorno, le aziende di tutte le dimensioni riescono a portare a termine maggiori attività, con più sicurezza e in meno tempo grazie a Gemini per Google Workspace. Utilizzando l’IA integrata nelle nostre app più popolari, tra cui Gmail, Documenti e Drive, gli utenti risparmiano in media 105 minuti a settimana, secondo il nostro recente studio condotto sui clienti aziendali1. E non si tratta solo di fare di più, ma di farlo davvero bene: il 75% degli utenti giornalieri di Gemini per Workspace afferma che migliora la qualità del loro lavoro2,” ha dichiarato un portavoce di Google Cloud.

Per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a rimanere al passo con le minacce alla sicurezza che continuano a diventare più sofisticate e su larga scala, Google Cloud ha anche annunciato un nuovo consulente per la sicurezza. Il consulente per la sicurezza offre insight su misura per le aziende, indicazioni pratiche e ulteriori controlli di prevenzione delle minacce e protezione dei dati direttamente nella casella di posta dell’amministratore IT, con raccomandazioni personalizzate per migliorare la postura di sicurezza dell’organizzazione. Questo include un’esperienza guidata per implementare le difese raccomandate dalle minacce, le misure di sicurezza degli account e le funzionalità di protezione dei dati. Nelle prossime settimane, il consulente per la sicurezza sarà disponibile per tutti i clienti della versione Business di Workspace.

Nell’era generativa, gli impegni di Google sulla privacy, la riservatezza e la sicurezza dei dati rimangono centrali nella progettazione dei prodotti. Gemini per Workspace è una delle prime soluzioni di IA generativa a essere certificata secondo gli standard di sicurezza e privacy dell’industria, come SOC 1/2/3, ISO 27001 e ISO 27701. Con Gemini, le aziende dispongono di un potente supporto collaborativo alimentato dall’IA generativa, che le aiuta a soddisfare i requisiti attuali di conformità, un risultato impossibile con altre soluzioni simili sul mercato.

“Siamo ispirati dall’ingegnosità e velocità con cui i nostri clienti stanno adottando l’IA generativa. Continuiamo a lavorare intensamente per collaborare con loro e aiutarli a offrire un valore aziendale reale nella forma di lead incrementali, conversioni, vendite e profitti. Infatti, solo quest’anno abbiamo registrato un aumento di 36 volte nell’uso delle API Gemini su Vertex AI, chiara conferma che le imprese stanno evolvendo dalla sperimentazione con l’IA generativa alla produzione effettiva, risolvendo sfide del mondo reale in modi completamente nuovi”, afferma un portavoce di Google Cloud.