HOPEX Aquila rivoluziona le pratiche di Enterprise Architecture

Si chiama HOPEX Aquila la soluzione automatizzata e guidata dall’intelligenza artificiale, sviluppata da MEGA per aiutare le organizzazioni a realizzare le loro iniziative di trasformazione digitale. Grazie ad una partnership strategica con Microsoft, HOPEX Aquila include il lancio del nuovo HOPEX AI Assistant, che contribuisce a rivoluzionare le pratiche di Enterprise Architecture.

HOPEX Aquila offre caratteristiche innovative che ridefiniscono gli standard dell’Enterprise Architecture. I miglioramenti e le nuove funzionalità di HOPEX Aquila sono guidati dall’intelligenza artificiale avanzata e dall’apprendimento automatico, e includono significativi vantaggi per le organizzazioni:

– Aumento dell’efficienza: grazie all’intelligenza artificiale generativa e all’apprendimento automatico, è possibile automatizzare le attività di routine che richiedono tempo e fornire raccomandazioni sulla razionalizzazione dell’IT e sulle strategie di migrazione al cloud.

– Processo decisionale informato: possibilità di prendere decisioni basate sui dati relativi agli obiettivi di trasformazione dell’organizzazione grazie a un nuovo report builder semplificato.

– Esperienza utente migliorata: UX/UI completamente rinnovata, che rende la soluzione più intuitiva e adatta alla maturità dell’utente.

HOPEX Aquila include una nuova soluzione di Application Portfolio Management guidata dall’intelligenza artificiale, che consente:

• l’individuazione automatica dei software, il rilevamento intelligente delle applicazioni e la mappatura automatica delle capacità.

• la generazione automatizzata dei diagrammi attraverso procedure guidate e una nuova Intellibar per una migliore guida durante il percorso di modellazione.

• la creazione di contenuti personalizzati, che offrono una descrizione dei prodotti software (tecnologie e applicazioni) e delle capacità aziendali.

HOPEX Aquila: una tecnologia dirompente in collaborazione con Microsoft

HOPEX Aquila include il lancio del nuovo HOPEX AI Assistant, un chatbot creato sul modello OpenAI LLM, distribuito in modo sicuro su Azure e addestrato con guide all’utente e ai prodotti. L’assistente AI di HOPEX è distribuito utilizzando le migliori pratiche di AI all’avanguardia e responsabile. Il tutto con modelli AI generativi addestrati su dati e contenuti di Enterprise Architecture attraverso Microsoft Azure. L’assistente AI di HOPEX è progettato per evolversi in una guida completa, focalizzata sull’arricchimento del lavoro quotidiano degli architetti aziendali. AI Assistant è stato addestrato con informazioni e framework pratici di Enterprise Architecture e con le metodologie di EA di MEGA.



Utilizzando un modello linguistico specializzato GPT-3.5-turbo ospitato su Microsoft Azure, l’assistente AI di HOPEX migliora l’efficienza e l’efficacia del team. Il tutto salvaguardando i dati sensibili dell’Enterprise Architecture.

Integrato perfettamente nella piattaforma HOPEX, AI Assistant offre una serie di richieste preconfigurate e personalizzabili, progettate per essere applicate all’inventario EA.

Questi suggerimenti sono incentrati su:



– Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per la categorizzazione dei dati.

– Algoritmi di apprendimento automatico per la classificazione.

– Motori di raccomandazione intelligenti per un processo decisionale proattivo.

– AI generativa per la creazione di contenuti.

– Chatbot personalizzabile con AI generativa.



“L’uso dell’AI e dell’apprendimento automatico fanno di quest’ultima versione della piattaforma HOPEX lo strumento EA più all’avanguardia sul mercato“, spiega Luca de Risi, CEO di MEGA International. “Stiamo sviluppando tool che elevino l’Enterprise Architecture grazie all’intelligenza artificiale incentrata sull’uomo. Le nostre soluzioni non eliminano la necessità dell’uomo. Ma migliorano e supportano il lavoro delle persone, consentendo loro di lavorare in modo più rapido e intelligente e di fornire un valore senza precedenti.”