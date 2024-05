InfiniBox G4: la famiglia di storage sicuri di Infinidat

I dati sono il bene più prezioso che un’azienda possiede e, per questo motivo, è fondamentale proteggerli con soluzioni che garantiscano sicurezza e cyber resilienza.

Infinidat, azienda specializzata in soluzioni storage di livello enterprise, annuncia il lancio di InfiniBox G4, la famiglia di array di storage di ultima generazione per configurazioni all-flash e ibride. L’azienda ha, inoltre, introdotto una serie di significativi miglioramenti e nuove funzionalità che vanno ad arricchire la piattaforma InfiniVerse per i servizi infrastrutturali a consumo, il supporto multi-cloud ibrido senza soluzione di continuità e le funzionalità legate alla cybersecurity. Con un importante focus sul prodotto, Infinidat estende strategicamente la propria offerta di Storage-as-a-Service (STaaS) con il miglioramento della piattaforma InfiniVerse.

I nuovi array di storage InfiniBox G4 offrono fino al doppio delle prestazioni garantite dell’attuale generazione di InfiniBox e InfiniBox SSA II e includono InfiniVerse Mobius, una nuova opzione per la gestione del ciclo di vita dell’aggiornamento dei controller del sistema. Le novità comprendono anche il supporto per il cloud pubblico di Microsoft Azure con InfuzeOS Cloud Edition e il miglioramento di InfiniSafe, soluzione acclamata nel settore dello storage enterprise per le sue funzionalità di ripristino e di resilienza del cyber storage. Gli aggiornamenti di InfiniSafe introducono anche la nuova funzionalità di Automated Cyber Protection (ACP), InfiniSafe Cyber Detection per ambienti VMware e la sua estensione per l’appliance dedicata al backup InfiniGuard che verrà rilasciata nella seconda metà del 2024.

Infinibox G4: innovazione di ultima generazione per lo storage enterprise

Infinidat ha introdotto importanti innovazioni nel proprio portfolio di storage. Le nuove soluzioni proposte dall’azienda includono una famiglia di array di storage, totalmente innovativa, che estende la resilienza del cyber storage e le prestazioni delle applicazioni nel mondo reale. Inoltre, con questo lancio Infinidat estende le proprie capacità di protezione dei dati mission-critical e di semplificazione delle operazioni IT in ambienti multi-cloud ibridi.

La nuova soluzione InfiniBox G4 rappresenta una vera e propria svolta, grazie a un significativo avanzamento, offrendo prestazioni 2 volte superiori ai modelli precedenti. La soluzione all-flash InfiniBox SSA G4 fornisce un’architettura scale-up con modelli popolati al 60%, 80% e 100%, mentre il sistema ibrido InfiniBox G4 rimane un’offerta che contiene fin dall’inizio la massima capacità dello storage. Le nuove soluzioni di storage all-flash includono anche il modello InfiniBox SSA G4 F1400T più compatto, che richiede solo 14 RU con una capacità che parte dai 155 terabyte (capacità effettiva di 387 TB) a un prezzo molto conveniente, offrendo al tempo stesso tutte le funzionalità InfiniBox SSA e le funzionalità di InfuzeOS. La famiglia SSA G4 F1400T, inoltre, può essere installata nei rack del data center esistenti o in quelli di una struttura di colocation.

La serie InfiniBox G4 introduce una nuova serie di elementi fondamentali, alimentati da InfuzeOS, il sistema operativo di storage software-defined di Infinidat. Il G4 amplia i confini delle soluzioni di storage enterprise, sfruttando la tecnologia CPU di ultima generazione, potente ed efficiente dal punto di vista energetico. PCI Express 5.0 supporta dispositivi più veloci con un’enorme larghezza di banda e un’eccezionale velocità I/O. Le nuove soluzioni sono supportate dalle comprovate garanzie di livello enterprise: prestazioni, disponibilità al 100%, resilienza informatica e “data services” avanzati integrati in InfuzeOS.

A supporto della nuova serie InfiniBox, Infinidat introduce anche InfiniVerse Mobius, un nuovo programma di gestione del ciclo di vita dell’aggiornamento dei controller. Nel corso del ciclo di vita di un array, il cliente avrà la possibilità di aggiornare i controller per migliorare le prestazioni dello storage senza interruzioni e prolungarne la vita nella propria infrastruttura dati.

Inifinidat garantisce maggiore resilienza

L’annuncio del lancio della famiglia InfiniBox G4 comprende, inoltre, una serie di significativi miglioramenti alle funzionalità legate alla cyber resilienza e ai servizi infrastrutturali, tra cui:

Automated Cyber Protection (ACP) di InfiniSafe – La funzionalità di cybersecurity automatizzata riduce la finestra di minaccia dei cyberattacchi, consentendo ai clienti di integrare nelle proprie applicazioni software di sicurezza informatica SOC (Security Operations Centers), SIEM (Security Information and Event Management), SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) e semplici funzioni basate su syslog per ambienti meno complessi. Un incidente o un evento legato alla sicurezza attiva immediatamente snapshot automatici e immutabili dei dati, offrendo la possibilità di proteggere i volumi e/o i file system basati su blocchi di InfiniBox e InfiniBox SSA II e di garantire il ripristino dei dati.

Alcune dichiarazioni

“Siamo entusiasti di annunciare le nuove soluzioni InfiniBox G4 e i numerosi miglioramenti che vanno ad ampliare le funzionalità della nostra piattaforma InfiniVerse e le iniziative STaaS, le funzionalità legate alla cybersecurity, la gestione del ciclo di vita dell’infrastruttura e il supporto multi-cloud ibrido, culminando in significativi sforzi di sviluppo del prodotto e impegno sul campo insieme ai nostri partner e clienti”, ha affermato Phil Bullinger, CEO di Infinidat. “Con i numerosi progressi effettuati, Infinidat conferma la propria volontà nel fornire una customer experience e soluzioni storage senza precedenti alle aziende di tutto il mondo. Il nostro impegno in questo senso è confermato da tutte le soluzioni che continuiamo a offrire e dal valore globale generato per i nostri clienti”.

“Le ultime proposte di storage enterprise di Infinidat sono davvero notevoli sia in termini di applicazione che di portata. La famiglia InfiniBox G4 garantisce prestazioni, funzionalità ed efficienza dei costi davvero eccezionali”, ha affermato Paul Rapier, VP of Information Technology dei Detroit Pistons. “La strategia focalizzata sul prodotto, e potenziata dal miglioramento di InfiniVerse, si basa su un solido e robusto sistema. Gli sforzi dell’azienda nel migliorare la resilienza informatica delle imprese, in particolare attraverso la nuova funzionalità di Automated Cyber Protection di InfiniSafe, sono davvero degni di nota in termini di sicurezza dei dati. Inoltre, il supporto esteso per lo storage cloud ibrido rappresenta un punto di svolta, semplificando le operazioni in un ambiente multi-cloud ibrido e offrendo elevati vantaggi tecnici e commerciali”.