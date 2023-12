Inviare prodotti a Mirakl tramite CSV o API? Risoluzione con Connecteed

Mirakl è uno dei motori di acquisizione delle offerte dei venditori più utilizzato, si tratta di una piattaforma tecnologica nata per standardizzare i caricamenti. Se un venditore volesse vendere su ePrice o altri marketplace dovrebbe utilizzare la stessa interfaccia back-office seguendo un processo molto facile e comodo. Facendo uso di un software di feed management come Connecteed, puoi semplificare il caricamento sui marketplace che rientrano nel network Mirakl e avere una serie di guide su come risolvere tutti i problemi più frequenti.

Perché usare Connecteed per inviare prodotti tramite CSV o API a Mirakl

Entrare in comunicazione con i vendor fornendo un portale che permette ai venditori di registrarsi e configurare il proprio account richiede almeno una delle seguenti modalità di fornitura:

Fornitura tramite link al listino CSV;

Fornitura tramite API.

Con Connecteed, anche se non hai una spiccata competenza tecnologica, puoi gestire entrambe le tipologie di forniture in modo rapido e con procedure guidate pensate per facilitare l’esperienza di qualunque utente.

Invio tramite CSV

Caricare CSV è uno dei metodi maggiormente apprezzati. Il vantaggio sta nel fatto che questo sistema è offerto da tutti i marketplace che aderiscono a Mirakl. Inoltre, i CSV risultano particolarmente semplici da modificare anche per un neofita del settore. Per configurare l’invio tramite CSV basta dirigersi sulla piattaforma di riferimento e trovare la voce per l’importazione di file da remoto. Ad esempio, nel caso della piattaforma ePrice, basta dirigersi nella colonna di sinistra in “Impostazioni”=> “Negozio” => “Impostazioni importazione file da remoto”.

Nella pagina che viene mostrata a seguire bisogna controllare la voce “Impostazioni per l’importazione di offerte via FTP o HTTP” e attivare la spunta come mostrato nella immagine successiva. Ti basta inserire il protocollo HTTPS, l’indirizzo del server per Connecteed “files.connecteed.com”, il numero “443” come voce di porta, il percorso del file che puoi ottenere dal pannello di export del tuo progetto Connecteed prendendo la parte destra a partire da “/download….” assicurandoti di copiare tutto, fino a “.csv” compreso.

Selezionando la voce “Cancella e sostituisci”, puoi svuotare le offerte già caricate alla precedente sessione di aggiornamento del marketplace tramite Connecteed e caricare da zero delle nuove offerte. In questo modo, puoi assicurarti che i prodotti dell’import precedente non siano presenti anche nel nuovo e quindi che non restino in vendita.

Invio tramite API dei progetti Mirakl

Inviare listini tramite API ha il vantaggio di trasmettere i prodotti in un canale esterno al pannello venditore tramite una comunicazione diretta tra i server di Connecteed e quelli del marketplace in un canale privato che consente di avere il ritorno dell’operazione di invio prodotti.

Tra i vantaggi più interessanti c’è la possibilità di ottenere dati importanti per il venditore come gli errori dei prodotti non pubblicabili e le cause di questo problema. Le motivazioni vengono mostrate all’interno di Connecteed visitando il report del canale di vendita.

Per attivare un canale API su Connecteed basta cliccare su “Profilo” => “Chiave API”, copiare la chiave API dirigendosi sulla propria immagine di profilo di Connecteed in alto a destra e cliccando su “Connessioni” > “Aggiungi nuova connessione”, puoi selezionare ePrice e incollare la chiave prelevata dal pannello del venditore.

Nell’immagine successiva trovi invece la pagina di riferimento per ottenere la chiave API da ePrice.