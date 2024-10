L’Intelligenza Artificiale diventa ibrida con Lenovo

Di seguito condividiamo tutte le novità che Lenovo, brand tecnologico apprezzato a livello mondiale, ha svelato in occasione dell’evento annuale dedicato all’innovazione, Tech World, che quest’anno si è tenuto a Seattle, Washington. Sulla base della visione Smarter AI for All, Lenovo ha presentato a livello globale un portafoglio completo di soluzioni, servizi e dispositivi di intelligenza artificiale che offrono un ritorno tangibile sull’investimento e si rivolgono a individui, aziende e interi settori in tutto il mondo, oltre ad annunciare nuove tecnologie trasformative.

Proseguendo il percorso avviato lo scorso anno, Lenovo ha delineato la propria visione che abbraccia un approccio ibrido all’intelligenza artificiale: ovvero un’integrazione sicura e immediata che incontra l’utilizzo di cloud privati e pubblici, soluzioni individuali e aziendali. Le nuove tecnologie che Lenovo ha presentato nel corso del suo evento includono la soluzione Hybrid AI Advantage per le aziende; il nuovo laptop AI ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, l’AI Agent che funziona in locale Lenovo AI Now e la piattaforma software Lenovo Learning Zone; la nuova generazione del sistema di raffreddamento a liquido Lenovo Neptune per i server che facilitano lo sviluppo di progetti di intelligenza artificiale più sostenibili e Proof-Of-Concept (POC) che sfruttano l’AI a beneficio del sociale.

Con la collaborazione di un network di partner e clienti di assoluta eccellenza, Lenovo ha mostrato come l’intelligenza artificiale sia definitivamente andata oltre quanto era nel suo potenziale immaginato e abbia portato a risultati trasformativi. La combinazione di competenze, infrastruttura e un ecosistema interconnesso in continua evoluzione abilitato da Lenovo consente la trasformazione dei flussi di lavoro, libera la creatività e muta i dati non strutturati in informazioni fruibili.

I protagonisti dell’evento

A fianco del Presidente e CEO di Lenovo Yuanqing Yang sono saliti sul palco i più celebri visionari dell’intelligenza artificiale, tra cui il Presidente e CEO di AMD, la Dott.ssa Lisa Su; il CEO di Intel, Pat Gelsinger; il fondatore e CEO di Meta, Mark Zuckerberg; Satya Nadella, Presidente e CEO di Microsoft, Jensen Huang, fondatore, Presidente e CEO di NVIDIA e il Presidente e CEO di Qualcomm, Cristiano Amon.

“Proseguendo il percorso che abbiamo avviato lo scorso anno al Tech World, stiamo implementando la nostra visione di intelligenza artificiale ibrida per i nostri clienti e i partner in tutto il mondo”, ha commentato Yuanqing Yang. “Possiamo già vedere come l’AI stia migliorando la qualità della vita delle persone e aumentando la produttività delle imprese – e Lenovo vuole rendere questo processo più rapido, accessibile, connesso e sostenibile. La nostra strategia consiste nel combinare la modularità dell’AI con la personalizzazione, in modo da poter rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti, adattando le nostre soluzioni alle loro specifiche necessità”.

“La nostra visione di un’intelligenza artificiale più accessibile per tutti, ora è una piena realtà, che sta liberando il potenziale dell’umanità“, ha dichiarato Tolga Kurtoglu, Chief Technology Officer di Lenovo. “Il nostro principale elemento differenziante è l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel nostro vasto portafoglio di soluzioni, dagli AI Agent attivabili sui dispositivi alle architetture server più efficienti. Lenovo è inoltre impegnata insieme ai suoi partner in un percorso di ricerca scientifica e innovazione tecnologica molto ambizioso, che ci permette di continuare a definire gli sviluppi presenti e futuri dell’intelligenza artificiale“.

L’intelligenza artificiale ibrida che massimizza il ROI in azienda

Yuanqing Yang, nella sua presentazione con Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, ha presentato Lenovo Hybrid AI Advantage per consentire alle organizzazioni di trasformare rapidamente l’intelligenza in risultati. Nato dall’ampliamento della partnership annunciata al Tech World dello scorso anno, Lenovo Hybrid AI Advantage con NVIDIA nasce dalla collaborazione tra le due aziende in tutto il portafoglio di intelligenza artificiale e porta l’elaborazione basata sull’intelligenza artificiale ovunque, con velocità e facilità.

Il framework Lenovo Hybrid AI Advantage include la nuova Lenovo AI Library, un repository completo di modelli di intelligenza artificiale pronti per l’implementazione che consentono alle aziende di implementare soluzioni di intelligenza artificiale con una complessità minima. La libreria AI abbraccia diversi settori e funzioni aziendali, tra cui marketing, operazioni IT, sviluppo prodotti e servizio clienti.

Arriva la nuova generazione della tecnologia Lenovo Neptune, per il raffreddamento a liquido dei sistemi che alimentano l’AI in modo efficiente e scalabile

Lenovo continua il suo costante impegno per sviluppare un’infrastruttura ibrida sicura ed efficiente ad ogni livello, dall’edge al cloud, nella definizione degli standard per le operazioni di elaborazione ad alte prestazioni (HPC) sostenibili. Una nuova famiglia di soluzioni ThinkSystem offre una rimozione del calore fino al 100%, inclusi server che potenziano l’efficienza rendendo inoltre accessibili la piattaforma NVIDIA Blackwell e NVIDIA GB200 ad aziende di qualsiasi dimensione.

La sesta generazione di sistemi di raffreddamento a liquido Neptune è ora in fase di implementazione nell’ecosistema di partner dell’azienda e consentirà alle organizzazioni di tutto il mondo di creare ed eseguire un’elaborazione accelerata di intelligenza artificiale generativa, riducendo al contempo il consumo energetico dei data center fino al 40%.

Dispositivi, soluzioni e proof-of-concept che sfruttano l’AI in modo più personale, produttivo e protetto

Lenovo non ha eguali nell’offrire un ecosistema diversificato di funzionalità di intelligenza artificiale ibrida grazie al più ampio portafoglio di soluzioni sul mercato, dai PC, smartphone, realtà mista, tablet e accessori per dispositivi, fino ai server storage e clound pubblici e privati. Ora, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle sue soluzioni offre iper-personalizzazione, ultra-produttività e una protezione del trattamento dei dati senza precedenti per il lavoro, l’istruzione e l’uso comune e personale dei dispositivi.

Lenovo ha presentato la nuova generazione di personal AI: incorporando l’intelligenza artificiale in tutto il suo portafoglio, Lenovo mira a trasformare il modo in cui le persone lavorano e interagiscono, semplificando i processi, promuovendo una collaborazione semplice e immediata mantenendo alto il livello di sicurezza. Gli annunci principali che Lenovo ha portato al Tech World 2024 riflettono l’impegno nel promuovere una tecnologia più intelligente che generi un impatto significativo migliorando l’esperienza utente a livello globale.

Lenovo ha presentato Lenovo AI Now, un AI Agent che lavora in locale e trasforma i PC in assistenti personalizzati. Come, ad esempio, il nuovo AI PC ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition che integra funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per il lavoro ibrido; Lenovo Learning Zone, una piattaforma software personale basata sull’intelligenza artificiale per lo studio. Inoltre, Lenovo ha presentato nuovi ed entusiasmanti proof of concept come il Lenovo AI Buddy, un modulo visivo interattivo, nonché demo tecnologiche avanzate, tra cui le soluzioni Workstation AI e la piattaforma di sicurezza ThinkShield per gli AI PC, che ampliano ulteriormente l’offerta all’avanguardia di Lenovo in soluzioni AI.

Motorola ha annunciato nuove esperienze di Moto AI in fase di beta testing, con l’intenzione di espandere progressivamente gli aggiornamenti alla versione beta entro la fine dell’anno. In questo modo l’azienda sta semplificando l’interazione con lo smartphone grazie a summary on-demand delle comunicazioni personali, l’identificazione automatica degli elementi di interazione e le informazioni contestuali generate dall’intelligenza artificiale per i contenuti acquisiti come le foto.

Il potenziale dell’intelligenza artificiale nel sociale

Lenovo ha presentato nuove tecnologie e proof of concept dedicati all’empowerment delle persone, alla conservazione del patrimonio culturale e al miglioramento del benessere.

“Innoviamo senza compromettere i nostri valori e il nostro impegno a servire le nostre diverse comunità“, ha dichiarato Doug Fisher, Chief Security and AI Officer di Lenovo. “Combiniamo sicurezza e intelligenza artificiale in ogni momento e valutiamo tutte le iniziative di intelligenza artificiale di Lenovo per assicurarci di accelerare verso un futuro che dia priorità alla privacy, alla trasparenza e alla responsabilità“.

Lenovo ha lanciato Alzheimer’s Intelligence, il primo avatar companion per le persone affette da Alzheimer e demenza, utilizzando un set di dati curato di esperienze reali per fornire un supporto significativo alle persone che affrontano una diagnosi difficile. Alzheimer’s Intelligence è il risultato dell’iniziativa Work For Humankind di Lenovo che mostra come una tecnologia smarter, compresa l’intelligenza artificiale responsabile, possa unire le persone per il bene sociale.

Il Presidente e CEO Yuanqing Yang è stato accolto sul palco con una nuova soluzione di comunicazione completa basata sull’intelligenza artificiale per le persone affette da SLA, che combina avatar AI, tecnologia di tracciamento oculare e LLM predittivi.

Lenovo e InCor, il più grande ospedale cardiaco dell’America Latina, hanno annunciato una piattaforma di rilevamento delle aritmie di livello clinico, che porta l’intelligenza artificiale in un piccolo dispositivo IoT indossabile per il monitoraggio in tempo reale.