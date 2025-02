Oracle ottimizza i processi di supply chain con nuovi Agenti AI specializzati e nuove funzionalità AI dedicate alla logistica

Oracle ha annunciato nuovi Agenti AI – basati sui ruoli aziendali – all’interno delle applicazioni Oracle Fusion Cloud Supply Chain Manufacturing (SCM) per automatizzare le attività di routine e consentire alle organizzazioni di dedicare più tempo alle iniziative strategiche per gestire la catena del valore.

Disponibili da subito, i nuovi Agenti AI aiutano i professionisti della supply chain a trasformare il modo in cui lavorano e aumentare la produttività grazie all’automazione end-to-end dei processi e alla possibilità di avere insight personalizzati, produrre contenuti e ottenere suggerimenti per attività specifiche e ruoli specializzati.

“I professionisti della supply chain spesso dedicano diverse ore ogni settimana ad attività amministrative, come l’analisi dei dati, le revisioni delle policy e l’elaborazione degli ordini, il che comporta un notevole impatto su produttività e risorse“, ha dichiarato Chris Leone, Executive VP dello sviluppo applicativo di Oracle. “I nostri nuovi Agenti AI per la gestione della supply chain aiutano ad alleviare il carico amministrativo; semplificano i flussi di lavoro e automatizzano le attività di routine per consentire maggiore precisione ed efficienza, un processo decisionale più informato’ e, in definitiva, una supply chain più agile e reattiva“.

I nuovi Agenti AI integrati in Oracle Cloud SCM offrono funzioni innovative per tutte le aree della supply chain, tra cui cui procurement, manufacturing, manutenzione, gestione del magazzino, sostenibilità, pianificazione e product lifecycle management (PLM). Per questo sono grado di dare ai professionisti della supply chain un supporto importante in vari ambiti.

Resilienza di margini e rischi

– Agente AI advisor per le policy di procurement: consente ai professionisti del procurement di aumentare la velocità e l’accuratezza di creazione, elaborazione ed evasione delle richieste di acquisto. Per esempio, l’agente AI può fornire informazioni approfondite sulle policy di approvvigionamento, dare consigli sui prodotti e identificare le informazioni specifiche necessarie per completare una richiesta di acquisto.

– Agente AI advisor per l’onboarding dei produttori: aiuta i tecnici e i progettisti a semplificare il processo di onboarding di produttori e fornitori. Per esempio, l’agente AI può valutare rapidamente i produttori e i fornitori appena aggiunti per determinare se soddisfano i requisiti richiesti per il profilo di rischio e l’onboarding.

Smart operations

– Advisor per le procedure operative: aiuta gli operatori di manufacturing e della produzione a confermare che l’operatività sia in linea con le linee guida procedurali e gli standard di sicurezza. Per esempio, l’agente AI può fornire informazioni approfondite sulle procedure operative standard per i processi di produzione e riepilogare informazioni sugli standard di sicurezza specifici del settore e sulle linee guida per la movimentazione dei materiali.

– Advisor per l’ispezione della qualità: aiuta i tecnici addetti alla qualità a semplificare i processi di ispezione e a verificare se i prodotti sono in linea con i requisiti di conformità. Per esempio, l’agente AI può rivedere la cronologia delle ispezioni non riuscite e suggerire azioni preventive, come rafforzare i controlli delle specifiche o proporre nuove azioni di ispezione.

– Advisor per la movimentazione dei materiali: aiuta chi si occupa della movimentazione dei materiali a gestire in modo adeguato i prodotti al momento della consegna. Per esempio, l’agente AI può fornire informazioni su specifiche procedure di movimentazione dei materiali e sui requisiti normativi applicabili, in modo che le merci vengano instradate e immagazzinate correttamente.

Evasione degli ordini perfetta

– Advisor per le policy delle richieste di rimborso: aiuta chi analizza le richieste di rimborso a prendere decisioni più rapide, informate e coerenti. Per esempio, l’agente AI può rivedere rapidamente i documenti delle policy relative alle richieste di rimborso, identificare quelle non conformi, e dare suggerimenti su come gestirle.

– Advisor per la gestione delle etichette delle spedizioni: aiuta gli spedizionieri a valutare la compliance rispetto alle normative sulle etichette dei materiali pericolosi. Per esempio, l’agente AI può rivedere i dettagli della spedizione e riepilogare le linee guida sul contenuto richiesto e sul posizionamento delle etichette di merci pericolose per soddisfare le normative.

– Advisor per la consegna delle merci: aiuta gli operatori del magazzino a semplificare il processo di consegna. Per esempio, l’agente AI può fornire istruzioni di consegna dettagliate in base a un luogo di consegna specifico e a restrizioni di tempo per ridurre la probabilità di interruzioni o ritardi.

Processo decisionale data-driven

– Advisor per la supply chain collaboration: aiuta i fornitori a ottimizzare l’accesso alle policy e alle linee guida specifiche dell’azienda per migliorare la produttività. Ad esempio, l’agente può fornire informazioni su previsioni e impegni, rivedere i progressi della produzione e/o lo stato di completamento.

– Advisor per le policy di sostenibilità: aiuta gli analisti a creare report più accurati sulle iniziative di sostenibilità aziendale. Ad esempio, l’agente può riassumere le policy di sostenibilità aziendale e gli standard di settore più recenti per aiutare a confermare la correttezza dei report sulle attività.