Piattaforma Appian: disponibile l’ultima release

La piattaforma Appian si aggiorna. Questa ultima release fornisce automazione dei processi potenziata da AI di livello enterprise. Appian aiuta le aziende a progettare, automatizzare e ottimizzare i processi aziendali e quest’ultimo aggiornamento introduce nuove funzionalità sulla piattaforma, rendendo più semplice e veloce la comprensione, l’interazione e l’esplorazione dei dati all’interno delle applicazioni.

Piattaforma Appian: tra gli aggiornamenti di maggior rilievo c’è Appian Autoscale

Questa versione introduce Appian Autoscale e analisi potenziate dall’AI, offrendo alle aziende una migliore efficienza operativa, scalabilità e performance dei processi. Appian era già leader nella scalabilità, ma ora, grazie ad Autoscale, Appian consente anche ai clienti di scalare sei milioni di processi all’ora, 10 volte di più rispetto al precedente benchmark di Appian.

Appian Autoscale consente alle aziende che scelgono la piattaforma Appian di gestire dinamicamente in modo scalabile i processi completamente automatizzati e ad alto volume, quali la verifica in tempo reale delle richieste di rimborso, il monitoraggio continuo delle transazioni, lo scoring del rischio di credito o ad altri processi ad alta intensità. Con Autoscale, i clienti possono dinamicamente scalare in modo facile i processi nuovi o già esistenti e monitorare le prestazioni con strumenti che forniscono analisi approfondite su milioni di istanze di processo. Uno storico dettagliato dei processi aiuta, inoltre, a identificare e risolvere rapidamente i problemi, assicurando un’operatività regolare anche in caso di forte domanda.

Helia, uno dei principali fornitori di assicurazioni sui mutui ipotecari (LMI) in Australia, utilizza la Piattaforma Appian per l’automazione dei processi e la creazione di un ambiente di lavoro interconnesso. Automatizzando la gestione delle richieste di risarcimento, Helia ha ridotto i tempi di elaborazione da due giorni a meno di 10 minuti, migliorando l’esperienza dei prestatori. Helia ha provato Appian Autoscale durante il suo programma beta all’inizio di quest’anno.

“Grazie ad Appian Autoscale abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi di scalabilità e di prestazioni delle applicazioni”, ha commentato Bharat Marwaha, Automation Platform Leader di Helia.

Il valore aggiunto della GenAI

Gli ulteriori miglioramenti dell’IA generativa nell’ultima versione della Piattaforma Appian includono:

Numerose funzionalità di AI sono conformi a FedRAMP Moderate. Adesso tutte le AI Skills e la maggior parte delle funzioni di AI Copilot sono conformi a FedRAMP. Queste caratteristiche soddisfano i severi requisiti di sicurezza, privacy e operatività del settore pubblico, consentendo a un maggior numero di enti governativi di automatizzare processi complessi in tutta tranquillità.

Completamente aggiornato, AI Copilot offre tempi di risposta fino al 40% più rapidi, fornisce aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento e supporta fino a 250 tipi di record. Il data fabric di Appian ora permette anche un filtraggio più preciso e il ripristino immediato della sincronizzazione per gli aggiornamenti automatici dei dati dopo una sincronizzazione non andata a buon fine. Il Process Insights AI ora include AI Copilot per una creazione più rapida di KPI per il business e sintesi di insight. È possibile ottenere una nuova prospettiva sui processi con il rilevamento da parte dell’AI di eventi ad hoc, suggerimenti per i KPI e i summary di insight per i miglioramenti. Questi casi d’uso dell’intelligenza artificiale, facili da applicare, forniscono un valore pratico e concreto dell’AI, che aumenta la collaborazione, semplifica il processo decisionale e migliora l’efficienza operativa.

“Quando le aziende crescono, devono scalare rapidamente le operazioni e trasformare le idee in strategie attuabili per rimanere competitive”, ha commentato Michael Beckley, CTO and Founder di Appian. “Con Appian Autoscale e le nostre funzionalità di AI nella Piattaforma Appian, le aziende possono costruire processi resilienti e adattabili che rispondono all’istante. Incorporando l’agentic AI che risponde autonomamente agli stimoli all’interno di processi strutturati, Appian consente all’AI di utilizzare i dati in modo efficace. Questo approccio assicura una collaborazione fluida tra umani e sistemi digitali per guidare le operazioni al fine di massimizzarne il rendimento”.