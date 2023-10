Pure Storage inaugura una nuova era nello Storage as-a-Service

Pure Storage ha ampliato il proprio portafoglio Evergreen con l’introduzione del primo commitment in assoluto che prevede la copertura dei costi di alimentazione e spazio rack dei clienti negli abbonamenti Evergreen//One Storage as-a-Service (STaaS) ed Evergreen//Flex. Pure Storage ha anche presentato le nuove garanzie No Data Migration, Zero Data Loss e Power and Space Efficiency affiancate da opzioni flessibili di aggiornamento e finanziamento su tutto il portafoglio Evergreen.

Rilevanza per il settore:

Sono anni che i produttori di soluzioni Storage as-a-Service (STaaS) legacy pacchettizzano le normali proposte CapEx all’interno di un modello OpEx ignorando cosa significhi fornire un vero servizio. Ciò che le aziende desiderano ottenere dal modello STaaS sono risultati basati su SLA che ottimizzino non solo i budget e la spesa IT ma anche il lavoro, rafforzando al contempo i livelli di sicurezza, sostenibilità e agilità.

Pure Storage ha rivoluzionato l’esperienza di possesso dello storage con l’introduzione dell’architettura Evergreen nel 2015, e da allora ha fatto crescere il proprio portafoglio di abbonamenti storage per andare sempre incontro ai propri clienti. Nel 2018 Pure Storage ha lanciato Evergreen//One, la prima vera proposta STaaS enterprise, erogata e gestita per mezzo di SLA e garanzie. Nel 2022 è stata quindi la volta di Evergreen//Flex, combinazione tra possesso storage e convenienza dei costi a consumo a livello di flotta. Con un’innovazione senza sosta, Pure Storage continua a estendere i limiti di ciò che le aziende possono aspettarsi dalla loro esperienza storage.

L’annuncio rappresenta un nuovo stadio evolutivo per lo STaaS enterprise

Grazie alla tecnologia maggiormente efficiente in termini di consumi energetici presente sul mercato – grazie alla quale i clienti possono puntare all’85% di abbattimento di consumi ed emissioni e fino al 95% di spazio in meno impegnato su rack rispetto alle proposte concorrenti – Pure Storage rivoluziona ancora una volta il mercato con l’impegno a coprire i costi di alimentazione e spazio rack sostenuti dai suoi clienti così da allineare i risparmi di TCO con gli obiettivi di efficienza a lungo termine.

In combinazione con nuove garanzie, finanziamenti flessibili, maggior resilienza e funzionalità di servizio basate su AI, Pure continua a rivoluzionare lo stato delle cose promuovendo scelta e flessibilità per l’acquisto e il consumo con i suoi servizi basati su Evergreen.

Principali caratteristiche:

Il primo commitment Paid Power and Rack sul mercato: Pure Storage coprirà i costi di alimentazione e spazio rack dei suoi clienti attraverso gli abbonamenti Evergreen//One Storage as-a-Service (STaaS) ed Evergreen//Flex assumendosi la responsabilità delle spese associate alle unità rack utilizzate per le proprie soluzioni con i relativi consumi elettrici. Eliminando le crescenti sfide legate alla gestione dei costi dell’elettricità e degli spazi impegnati su rack, Pure Storage dimostra cosa significhi offrire una reale esperienza cloud trasparente all’interno di un ambiente on-premises. La somma una tantum anticipata, che può essere liquidata direttamente in contanti o attraverso crediti di servizio, si basa sui costi fissi di kilowattora (kWh) e unità rack (RU) ed è proporzionale secondo la sede geografica del cliente e l’entità del contratto.

Garanzia di efficienza di spazio e alimentazione: mentre i clienti Evergreen//One ed Evergreen//Flex dispongono del commitment Paid Power and Rack, nuove garanzie supportano i clienti che scelgono di possedere il proprio storage attraverso un abbonamento Evergreen//Forever™ a conferma di come Pure Storage proponga il portafoglio di abbonamenti più innovativo di tutto il settore dello storage enterprise. La Power and Space Efficiency Guarantee supporta le iniziative dei clienti Evergreen//Forever volte a ridurre i consumi e aumentare i dati memorizzati in uno spazio minore, abbattere i costi dell’energia e ottenere report più precisi con una misurazione trasparente dei Watt per tebibyte (TiB) effettivi. Se i valori di Watt/TiB o TiB/Rack non dovessero essere rispettati, sarà Pure Storage a sostenere i costi per farlo. La garanzia Energy Efficiency è già disponibile sotto forma di SLA per Evergreen//One.

Nuove garanzie a prova di futuro: con le nuove garanzie No Data Migration e Zero Data Loss per Evergreen//One (SLA), Evergreen//Flex ed Evergreen//Forever, Pure Storage permette ai suoi clienti di mitigare i costi imprevisti provocati da incidenti con perdite di dati mantenendo la continuità delle operazioni di business quotidiane tra i vari aggiornamenti. Con la garanzia Zero Data Loss, Pure assicura gratuitamente la protezione dei dati con servizi di data recovery avanzati in caso di qualunque incidente associato a prodotti hardware o software. Con la garanzia Data Migration, Pure assicura invece la trasparenza degli aggiornamenti tecnologici evitando le migrazioni di dati, accorgimento che riduce il rischio complessivo di esposizione, i costi di possesso e la produzione di rifiuti elettronici. L’architettura Pure Evergreen è in grado di estendere la vita utile delle apparecchiature fino a 10 anni o più.

Flessibilità di aggiornamento e finanziamento: Pure elimina la necessità di aggiornamenti radicali offrendo maggiori possibilità di scelta ai clienti. Il programma Pure Ever Agile prevede ora un trade-in di capacità e controller a un prezzo inferiore del 20% rispetto a quello di un nuovo controller. Il programma Capacity Consolidation comprende ora nuovi crediti per il trade-in di capacità con una valutazione che arriva fino al 50%. Gli ultimi aggiornamenti resi disponibili attraverso Evergreen//Forever forniscono accesso flessibile alle più recenti innovazioni di performance, densità ed efficienza energetica. Infine, con l’estensione delle opzioni di finanziamento STaaS per Evergreen//One, i clienti possono gestire il procurement e il deployment di Evergreen//One in maniera flessibile.

“Con l’ampliamento del portafoglio Pure Evergreen continuiamo a mettere in discussione lo status quo dello Storage as-a-Service enterprise proponendo ancora una volta novità assolute in termini di garanzie e servizi basati su AI per risolvere i problemi dei nostri clienti. Con le aziende che si trovano sotto una crescente pressione per massimizzare le risorse e l’efficienza energetica proteggendo i loro dati dai disastri, Pure fornisce livelli senza precedenti di resilienza ed efficienza attraverso una piattaforma di servizi semplice e smart” ha commentato Prakash Darji, VP e GM, Digital Experience Business Unit, Pure Storage.