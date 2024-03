Quanto costa il software di gioco del casinò online SlotsPalace?

Secondo le stime delle aziende produttrici di software, lanciare una piattaforma con licenza di un noto fornitore costa circa 1.868.000 dollari. Una delle principali voci di spesa è l’acquisto del software. Tuttavia, i costi per i proprietari delle piattaforme non finiscono qui, perché devono ancora pagare le royalties mensili ai fornitori. Questo vale anche per SlotsPalace: puoi scoprire di seguito i costi di SlotsPalace e di altri casinò.

Quanto costa il software dei casinò online

Il prezzo del software dipende principalmente dalla classe del fornitore. Più alta è, più alto sarà il prezzo richiesto.

Classi di fornitori

A seconda della domanda e della popolarità, i produttori si dividono in questi tipi:

AAA (Tripla A). Questi sono i maggiori e più popolari sviluppatori: NetEnt, Microgaming, Playtech, Yggdrasil. Questi fornitori superano i concorrenti sia per capitalizzazione che per numero e velocità di rilascio dei giochi. Sono loro a possedere gli sviluppi più avanzati: nuovi bonus, simboli aggiuntivi e così via. I fornitori Triple A acquisiscono i diritti di utilizzo di franchise popolari (“Terminator”, “Game of Thrones”, “Phantom of the Opera”, “Planet of the Apes” e altri). Come dimostrano le statistiche, queste sono le macchine che attirano più spesso i visitatori di SlotsPalace . Non c’è quindi da stupirsi che le slot di AAA siano solitamente presenti nella lobby della piattaforma online.

Piccoli studi. Gli sviluppatori indipendenti sono spesso bravi quanto i giganti dell’industria del gioco d’azzardo in termini di design o di meccaniche di gioco. Tuttavia, sono in ritardo in termini di velocità di creazione delle macchine (Microgaming può rilasciare una nuova slot ogni mese, mentre Thunderkick non può farlo). I loro giochi non sono così popolari. Raramente finiscono nella lobby. Inoltre, i piccoli studi di solito producono solo macchine e non offrono piattaforme complete agli operatori.

Sviluppatori privati. L’operatore può ordinare il proprio gioco (stabilendo la trama, le meccaniche, i simboli, i bonus). Le macchine di questo tipo rendono il marchio SlotsPalace più riconoscibile e ciò contribuisce all’afflusso di nuovi visitatori.

I contenuti dei fornitori AAA saranno di qualità al 100%. Sono i giochi più famosi, i cui nomi sono noti, a portare nuovi visitatori su SlotsPalace. Inoltre, gli utenti si fidano di più dei siti in cui vengono mostrate le macchine di produttori famosi.

Quindi la collezione di giochi può includere software di studi indie (questo è persino positivo, perché porta diversità), ma l’operatore dovrebbe anche acquistare slot di aziende famose.

Prezzi dei software di diversi produttori

Un pacchetto software premium costa tra i 100.000 e i 500.000 dollari. Le opzioni più economiche, che possono essere integrate con il sito, costano da 10.000 a 50.000 dollari. Ma analizziamo tutti i casi in modo più dettagliato.

Il costo del “pacchetto”

L’acquisto di un “pacchetto”, ovvero una piattaforma + una serie di giochi (di solito da 300 a 450+) da parte di fornitori AAA, ha un costo:

Microgaming – 250.000€.

Playtech – da 200.000 a 300.000 dollari.

Allo stesso tempo, uno studio indipendente Rival Games, specializzato nello sviluppo di giochi interattivi, richiede 100.000 dollari. Creare un sito da zero su un proprio progetto insieme a un set di software può costare 2-3 volte di più.

Vale anche la pena di considerare che un produttore famoso evaderà l’ordine e lo realizzerà al 100% entro 3-4 mesi. Un progetto individuale, di norma, richiede 6 mesi o più.

Il prezzo del software può essere ridotto o aumentato a seconda dei termini di pagamento delle royalties. Dopo tutto, il pagamento una tantum per l’acquisto non è tutto. Ogni mese, l’istituto deve trasferire al fornitore dal 5% al 60% dei profitti generati dalle macchine del produttore.

Molti casinò online non acquistano il software, ma lo affittano. In questo caso l’importo diventa più scalabile e si aggira in media tra gli 11.000 e i 12.000 dollari al mese + royalties del 10-50%.

Più alta è la popolarità del produttore, più alta è la percentuale di remunerazione richiesta. Per NetEnt le percentuali sono del 20% per le macchine premium e del 17% per quelle normali, Microgaming – 19%, Play’n GO – 16%. In confronto, BGaming chiede solo il 9%.