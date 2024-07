Einstein Service Agent: l’agente AI autonomo di Salesforce

L’Intelligenza Artificiale Generativa sta cambiando radicalmente il servizio clienti, rendendo le esperienze degli utenti più fluide e personalizzate.

Salesforce presenta Einstein Service Agent, il primo agente AI completamente autonomo per il servizio clienti che consente una collaborazione senza soluzione di continuità tra operatori digitali e umani per una rapida risoluzione dei casi di assistenza clienti.

Einstein Service Agent utilizza la GenAI per creare risposte personalizzate

Einstein Service Agent consentirà ai team dell’assistenza clienti di ridurre le attività che richiedono molto tempo e che rallentano la produttività compromettendo il livello di soddisfazione dei clienti. A differenza dei chatbot tradizionali, che sono in grado di gestire solo le domande specifiche esplicitamente programmate nel loro sistema e non comprendono il contesto o le sfumature di significato, l’agente AI di Salesforce è in grado di affrontare un’ampia gamma di problemi del servizio clienti senza scenari pre-programmati. Il sistema di ragionamento interagisce con i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) analizzando l’intero contesto del messaggio del cliente, determinando in modo autonomo le azioni successive da intraprendere. La nuova soluzione utilizza l’intelligenza artificiale generativa per creare risposte conversazionali personalizzate in base al tone of voice e alle linee guida del brand della propria azienda.

Einstein Service Agent è pronto a rispondere alle richieste dei clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando un linguaggio naturale e capace di formulare risposte basandosi su dati aziendali affidabili, compresi i dati CRM di Salesforce. L’agente AI di Salesforce può rispondere ai clienti attraverso i portali self-service e i canali di messaggistica ed è in grado di eseguire le attività in modo autonomo (senza che i clienti debbano richiederlo), operando all’interno di chiare e sicure linee di protezione dei dati. Inoltre, quando si presentano casi particolarmente complessi che richiedono l’escalation a un collega umano, il servizio esegue il passaggio di consegne agevolmente proprio come farebbe un operatore dell’assistenza clienti in carne e ossa quando coinvolge il suo diretto supervisore.

Costruito sulla piattaforma Einstein 1, Einstein Service Agent può essere configurato in pochi minuti grazie a interfacce di facile utilizzo, modelli precostituiti e azioni e flussi di lavoro low-code.

Diversi studi dimostrano che oggi la maggior parte delle aziende utilizza i chatbot, ma l’81% dei clienti preferisce aspettare di parlare con un operatore in carne e ossa piuttosto che chattare con un bot, perché i sistemi automatizzati non soddisfano a pieno le loro aspettative e risultano spesso frustranti. Tuttavia, il 61% dei clienti dichiara di preferire soluzioni self-service per risolvere problemi semplici, sottolineando l’opportunità e la necessità di avere accesso a servizi automatizzati più efficienti, come quelli forniti dall’agente AI di Salesforce.

Le caratteristiche di Einstein Service Agent

Attenzione al cliente 24/7 – Einstein Service Agent intrattiene con i clienti conversazioni semplici e simili a quelle umane, proprio come farebbe un operatore in carne e ossa. Utilizza il suo motore di ragionamento per interpretare ed elaborare le informazioni, fornire risposte e risolvere i problemi che gli vengono sottoposti. Il motore di ragionamento avanzato interagisce con i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) analizzando l’intero contesto dell’input fornito dal cliente, determinando quindi la giusta serie di azioni da intraprendere. Infine, grazie all’intelligenza artificiale generativa, è in grado di fornire risposte personalizzate in base al tone of voice e alle linee guida del brand. Ad esempio, nel caso di un reso per un paio di stivali acquistati in uno shop online, Einstein Service Agent, grazie al supporto di Data Cloud, conoscerà gli acquisti effettuati in precedenza da quel cliente, le sue preferenze in fatto di prodotti, quanto ha speso e quali dubbi potrebbe avere. Grazie a queste informazioni, Einstein Service Agent può elaborare automaticamente la procedura di reso e comunicare con il cliente dall’inizio alla fine, inviando anche un sondaggio di follow-up per valutare il suo livello di soddisfazione.

Disponibilità

Einstein Service Agent è attualmente in fase di sperimentazione e si prevede che sarà disponibile a livello globale entro la fine dell’anno in corso.

Dichiarazioni

“Salesforce sta disegnando un futuro in cui lavoratori umani e digitali collaborano insieme per migliorare l’esperienza dei clienti”, ha dichiarato Kishan Chetan, General Manager di Service Cloud. “Einstein Service Agent, il nostro primo agente AI completamente autonomo, non si limiterà a completare da solo i casi di assistenza, ma rafforzerà il personale umano trasformando completamente il lavoro dei team di assistenza, rendendoli molto più efficienti e produttivi. Siamo davvero reimmaginando il servizio clienti nell’era dell’AI”.