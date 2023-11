Red Hat Ansible Inside per abilitare l’intelligenza artificiale all’edge

IDC prevede che entro il 2026, il 75% delle grandi imprese si affiderà a processi di AI per aumentare l’efficienza delle risorse, snellire le catene di fornitura e migliorare la qualità dei prodotti in ambienti diversi e distribuiti. In Red Hat sappiamo che c’è un’ulteriore componente che è cruciale per guidare le applicazioni abilitate all’AI nell’edge: l’automazione. Red Hat ha recentemente annunciato la disponibilità generale di Red Hat Device Edge, che integra Red Hat Ansible Automation Platform per aiutare le organizzazioni ad automatizzare e gestire in modo più efficace i carichi di lavoro Red Hat Enterprise Linux e MicroShift in ambito edge. Tuttavia, oltre a fornire coerenza e affidabilità a livello di piattaforma, Red Hat è focalizzata nel fornire al proprio ecosistema di partner gli strumenti e le risorse necessarie per offrire con successo funzionalità di automazione in una vasta gamma di casi d’uso. Red Hat Ansible Inside consente ai partner Red Hat di incorporare più facilmente l’esecuzione di Ansible Playbook all’interno dei loro prodotti applicativi, abilitando funzionalità e componenti di automazione senza l’infrastruttura o l’overhead di gestione. Questo può essere particolarmente utile per i casi d’uso AI ed edge al fine di automatizzare i processi e le attività per quei luoghi mission-critical e difficili da raggiungere.

Automazione Ansible chiavi in mano

Red Hat Ansible Inside utilizza un kit di sviluppo software incorporato (eSDK) che consente ai team applicativi di integrare più rapidamente e facilmente le funzionalità di automazione Ansible offrendo una soluzione più accessibile e conveniente per i partner interessati a implementare l’automazione, ma che potrebbero non richiedere tutte le funzionalità di Ansible Automation Platform.

Con Red Hat Ansible Inside, i team applicativi dei partner possono sviluppare, monitorare e gestire le applicazioni anche nelle infrastrutture più complesse, senza dover sottostare a vincoli di budget e di reparto IT. Inoltre, per i partner Red Hat, Red Hat Ansible Inside offre l’opportunità di introdurre più facilmente i clienti all’automazione Ansible e di aprire la strada a future opportunità di business.

Red Hat Ansible Inside integrato in un’applicazione consente di sfruttare l’ampio ecosistema di partner che circonda Ansible. Ad esempio, ci sono più di 150 Ansible Content Collections certificate. Per gli sviluppatori di applicazioni, questo significa concentrarsi sulle funzionalità principali di un’applicazione piuttosto che dedicare tempo prezioso allo sviluppo di integrazioni e all’automazione di dispositivi, software o asset supportati da Red Hat e dai suoi partner certificati. Red Hat Ansible Inside utilizza gli stessi componenti di automazione presenti in Red Hat Ansible Automation Platform, che è collaudata e ottimizzata agli stessi livelli degli altri prodotti Red Hat.

Cosa significa questo per le applicazioni abilitate all’AI nell’edge? Per eseguirla con successo, molte organizzazioni potrebbero aver bisogno di modernizzare le risorse e i processi IT al fine di supportare le richieste delle applicazioni AI. L’automazione può aiutarle a farlo in modo più coerente e veloce.

Ansible Inside in azione con Guise AI

Guise AI è un partner di Red Hat che offre soluzioni AI all’avanguardia in esecuzione sull’edge dei dispositivi per risolvere i problemi reali dei clienti. Sebbene molti clienti di Guise AI siano desiderosi di abilitare le loro applicazioni con l’intelligenza artificiale, per l’azienda è diventato difficile tenere il passo con le richieste. Ha quindi esplorato altre soluzioni software per l’infrastruttura oltre a Kubernetes, che però richiedeva una supervisione manuale eccessiva ed è troppo ingombrante per essere eseguito sui piccoli dispositivi edge che supportavano le applicazioni abilitate all’AI.

Alla fine, Guise AI ha deciso che Red Hat Ansible Inside era la soluzione migliore per supportare Guise EdgeOps, la sua nuova piattaforma edge basata su Red Hat Device Edge e Ansible Inside, progettata per gestire dispositivi edge remoti e distribuire carichi di lavoro edge AI in un ambiente sicuro. Utilizzando Red Hat Ansible Inside, Guise AI è in grado di fornire una piattaforma intuitiva e senza codice per le aziende che implementano carichi di lavoro di AI sull’edge.

I tre principi di Guise EdgeOps sono scalabilità, flessibilità e sicurezza e Red Hat Device Edge è fondamentale per contribuire al raggiungimento di ognuno di questi obiettivi. I dati nell’edge sono sempre più vulnerabili con la

rapida crescita del numero di dispositivi e la piattaforma EdgeOps di Guise AI sfrutta le tecnologie di crittografia all’avanguardia integrate in Red Hat Device Edge (LUKS, Tang e Clevis) per realizzare la Network-Bound Disk Encryption (NBDE) per la salvaguardia dei dati a riposo.

Un’altra sfida consiste nel garantire che tutti i dispositivi siano correttamente aggiornati con le patch di sicurezza. Poiché ogni dispositivo ha il proprio processore e la propria memoria, può essere difficile inviare tempestivamente gli aggiornamenti a tutti i device di una flotta. Guise EdgeOps con Ansible Inside è in grado di contribuire al pushback di questi aggiornamenti a dispositivi eterogenei su scala evitando di lasciarne alcuni scoperti.

A cura di Richard Henshall, Director of Product Management for Ansible, and Kelly Switt, Global Head of Intelligent Edge Sales, Red Hat