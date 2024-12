Rubrik Security Cloud comprenderà il Data Security Posture Management

L’esposizione dei dati sensibili è uno dei rischi principali legati all’adozione dell’AI generativa (Gen AI) e alla sua necessità di consumare grandi volumi e tipologie di dati. Se l’inadeguatezza dei controlli sui dati sensibili e il conseguente rischio di una loro perdita possono bloccare l’utilizzo di strumenti innovativi di AI, il Data Security Posture Management (DSPM) contribuisce ad accelerarne l’adozione identificando in modo semplice e veloce i rischi legati ai dati. In questo scenario, Rubrik, azienda che aiuta le organizzazioni a raggiungere la resilienza aziendale contro i cyberattacchi, presenta Rubrik DSPM con Rubrik Security Cloud. La soluzione sarà disponibile nei primi mesi del 2025, permetterà alle aziende di attivare rapidamente il DSPM per ottenere una maggiore visibilità dei dati e il controllo dei dati sensibili in ambienti cloud, SaaS e on-premise, partendo dall’istanza di Rubrik Security Cloud esistente, senza dover effettuare nuove scansioni dei dati.

A differenza di soluzioni DSPM individuali che richiedono un processo di implementazione lungo mesi, Rubrik DSPM consente ai clienti che utilizzeranno Rubrik Security Cloud di attivare semplicemente le funzionalità DSPM all’interno del loro attuale ambiente. Questa attivazione consente alle aziende di ridurre in modo proattivo i rischi legati ai dati in ambienti frammentati cloud, SaaS e on-premise, per accelerare un’adozione sicura dell’AI e garantire la protezione dei dati sensibili.

I principali vantaggi del DSPM in Rubrik Security Cloud

Ottenere controllo e visibilità dei dati : Individuare e classificare automaticamente i dati sensibili in ambienti cloud, SaaS e on-premise e mettere in atto controlli di sicurezza per ridurre il rischio di esposizione dei dati sensibili.

: Individuare e classificare automaticamente i dati sensibili in ambienti cloud, SaaS e on-premise e mettere in atto controlli di sicurezza per ridurre il rischio di esposizione dei dati sensibili. Abilitare in modo sicuro e affidabile i casi d’uso dell’AI generativa : Identificare e correggere le autorizzazioni eccessive per ridurre il rischio di esposizione dei dati sensibili attraverso gli strumenti Gen AI a utenti non autorizzati.

: Identificare e correggere le autorizzazioni eccessive per ridurre il rischio di esposizione dei dati sensibili attraverso gli strumenti Gen AI a utenti non autorizzati. Identificare e correggere la classificazione dei dati : Identificare e correggere eventuali etichette di sensibilità dei dati mancanti o imprecise per aiutare a prevenire l’accesso di utenti non autorizzati a dati sensibili.

: Identificare e correggere eventuali etichette di sensibilità dei dati mancanti o imprecise per aiutare a prevenire l’accesso di utenti non autorizzati a dati sensibili. Creare valore in tempi brevi: Sfruttare l’infrastruttura Rubrik Security Cloud esistente e affidabile per il DSPM per ridurre i tempi di implementazione, la creazione di più snapshot dei dati per strumenti non collegati tra loro, scansioni che impattano sui sistemi di produzione e la necessità di ulteriori audit di sicurezza condotti con strumenti separato.

Disponibilità

Rubrik DSPM sarà disponibile all’interno di Rubrik Security Cloud nei primi mesi del 2025.

Dichiarazioni

“Grazie all’AI generativa, organizzazioni di ogni dimensione e settore possono liberare l’innovazione, ma si trovano ad affrontare alcune sfide. A fronte dell’entusiasmo nell’implementare questi strumenti, assicurarsi che vengano inseriti i dati corretti può richiedere molto tempo, rallentando nella sostanza l’implementazione”, ha dichiarato Mike Tornincasa, Chief Business Officer di Rubrik. “Inoltre, le aziende faticano a contenere il rischio di perdita di dati sensibili o critici attraverso la Gen AI, soprattutto a fronte della loro rapida crescita in ambienti sempre più frammentati. L’aggiunta di Rubrik DSPM all’interno della piattaforma completa di Cyber Resilience dell’azienda riduce questa complessità, contribuendo ad accelerare l’adozione dell’AI e a mettere al sicuro i dati ovunque essi si trovino”.