ServiceNow sceglie il Data Cloud di Snowflake

Snowflake, la Data Cloud company, ha annunciato che ServiceNow ha scelto di migrare la propria Enterprise Data Platform su Snowflake, per democratizzare l’uso dei suoi dati, accelerare l’innovazione e avere possibilità illimitate di archiviazione e di elaborazione dei dati.

Le esigenze di ServiceNow

Per ServiceNow era fondamentale disporre di una solida infrastruttura in grado di adattarsi alla sua crescita, in modo che i team Data e Analytics potessero prendere decisioni realmente data-driven. Dopo aver esaminato diversi prodotti, database e piattaforme, ServiceNow ha deciso di spostare il suo ecosistema di dati sul Data Cloud di Snowflake, che era in grado di soddisfare le sue esigenze di elaborazione:

Esecuzione scalabile: La scalabilità praticamente infinita dello storage e della capacità computazionale di Snowflake ha permesso di supportare agevolmente carichi di lavoro più complessi per una varietà di data product e un’ampia base di utenti.

La sicurezza a livello di colonna, le politiche di accesso alle righe, il tagging degli oggetti e il data masking dinamico di Snowflake sono in linea con gli obiettivi di ServiceNow per sicurezza e governance dei dati.

: La sicurezza a livello di colonna, le politiche di accesso alle righe, il tagging degli oggetti e il data masking dinamico di Snowflake sono in linea con gli obiettivi di ServiceNow per sicurezza e governance dei dati. Semplicità operativa: L’infrastruttura completamente gestita di Snowflake e la manutenzione quasi nulla hanno permesso al team di engineering di concentrarsi su progetti di maggiore impatto.

La migrazione a Snowflake, che ha riguardato migliaia di modelli, tabelle, attività e diversi terabyte di dati aziendali, è stata completata nel giro di un anno e ha fornito un’esperienza senza soluzione di continuità a migliaia di utenti analitici interni. Tutti i data product hanno continuato a operare come prima per servire le capacità analitiche e di Machine Learning di oltre 11.000 utenti interni.