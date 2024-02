Supply chain più efficienti con Oracle

La gestione delle catene di fornitura è diventata complessa. Gli ostacoli da affrontare sono tanti e, per questo, servono soluzioni che garantiscano continuità, conformità, sicurezza e che consentano di migliorare il processo decisionale. Per aiutare le organizzazioni ad aumentare l’efficienza delle supply chain globali, Oracle introduce nuove funzionalità logistiche all’interno di Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing (SCM). Gli aggiornamenti di Oracle Transportation Management e Oracle Global Trade Management, parte di Oracle Cloud SCM, aiuteranno i clienti a ottimizzare l’operatività logistica aumentando la visibilità, riducendo i costi, automatizzando le procedure per la conformità normativa e migliorando il processo decisionale.

Le sfide delle supply chain

Le organizzazioni si trovano ad affrontare sfide significative sulla supply chain, dalla carenza di componenti all’interruzione delle rotte di trasporto e spedizione, dagli accordi commerciali globali in continua evoluzione alla volatilità della domanda dei clienti. Per adattare rapidamente le loro catene di fornitura ai cambiamenti repentini dell’ambiente commerciale globale, i professionisti della logistica hanno bisogno di processi agili ed efficienti che li aiutino a gestire con successo la conformità normativa, a ridurre la probabilità di colli di bottiglia commerciali e a mitigare l’impatto delle continue interruzioni di trasporti e spedizioni.

“Gli ultimi anni hanno messo a dura prova la resilienza delle operazioni logistiche globali e molte organizzazioni hanno faticato ad adattarsi e a preservare il proprio business dalle continue interruzioni“, ha dichiarato Srini Rajagopal, vicepresidente della strategia di prodotto per la logistica di Oracle. “Con Oracle Cloud SCM, le aziende possono gestire senza problemi i processi globali di trasporto, commercio e distribuzione. Questo li aiuta a migliorare la velocità e l’accuratezza delle operazioni, a ottimizzare i livelli di servizio, ad affrontare la conformità e a mitigare l’impatto delle interruzioni della supply chain“.

Le funzionalità di Oracle Cloud SCM

Tra le nuove funzionalità di Oracle Transportation Management e Oracle Global Trade Management ci sono:

Ampliamento delle funzionalità di business intelligence . Consente ai clienti di combinare i dati di trasporto e commercio con altri dati operativi in Oracle Fusion Data Intelligence. I dati aumentati aiutano le organizzazioni a migliorare il processo decisionale e le prestazioni logistiche globali, fornendo una visione olistica e in tempo reale del business.

. Consente ai clienti di combinare i dati di trasporto e commercio con altri dati operativi in Oracle Fusion Data Intelligence. I dati aumentati aiutano le organizzazioni a migliorare il processo decisionale e le prestazioni logistiche globali, fornendo una visione olistica e in tempo reale del business. Modellazione della rete logistica migliorata . Aiuta i responsabili della logistica a modellare diversi scenari e a confrontare diverse opzioni di pianificazione per gli autisti. Le funzionalità potenziate di Logistics Network Modeling aiutano le organizzazioni a valutare rapidamente le pianificazioni della supply chain, a migliorare le decisioni di assegnazione e a ottimizzare le prestazioni della flotta.

. Aiuta i responsabili della logistica a modellare diversi scenari e a confrontare diverse opzioni di pianificazione per gli autisti. Le funzionalità potenziate di Logistics Network Modeling aiutano le organizzazioni a valutare rapidamente le pianificazioni della supply chain, a migliorare le decisioni di assegnazione e a ottimizzare le prestazioni della flotta. Nuovo programma di incentivi commerciali . Consente ai clienti di automatizzare simultaneamente il supporto per più programmi commerciali specifici per Paese. L’automazione della documentazione commerciale aiuta le organizzazioni a ridurre i processi manuali lungo la supply chain, a migliorare l’accuratezza e l’efficienza della partecipazione ai programmi commerciali e a ridurre i costi di dazi e imposte.

. Consente ai clienti di automatizzare simultaneamente il supporto per più programmi commerciali specifici per Paese. L’automazione della documentazione commerciale aiuta le organizzazioni a ridurre i processi manuali lungo la supply chain, a migliorare l’accuratezza e l’efficienza della partecipazione ai programmi commerciali e a ridurre i costi di dazi e imposte. Aggiornamento dell’applicazione mobile Oracle Transportation Management . Il supporto per i fornitori terze parti di servizi di trasporto di terze parti e per gli autisti gestiti come flotta permette agli utenti dell’app di fare offerte per le spedizioni sul mercato a pronti, di acquisire i dati effettivi delle spedizioni e di crearsi delle mappe. Le funzionalità aggiunte e l’elevata configurabilità dell’app contribuiscono a migliorare l’efficienza delle operazioni lungo tutta la supply chain, offrendo agli utenti un’esperienza più intuitiva e personalizzata.

. Il supporto per i fornitori terze parti di servizi di trasporto di terze parti e per gli autisti gestiti come flotta permette agli utenti dell’app di fare offerte per le spedizioni sul mercato a pronti, di acquisire i dati effettivi delle spedizioni e di crearsi delle mappe. Le funzionalità aggiunte e l’elevata configurabilità dell’app contribuiscono a migliorare l’efficienza delle operazioni lungo tutta la supply chain, offrendo agli utenti un’esperienza più intuitiva e personalizzata. Banchi di lavoro migliorati. Aiutano i responsabili della logistica a creare rapidamente e facilmente banchi di lavoro altamente configurabili che forniscono un’unica visione delle operazioni. Le nuove funzioni di personalizzazione dei banchi di lavoro e di visualizzazione dei dati aiutano le organizzazioni ad aumentare la produttività e a migliorare le decisioni aziendali.

Dichiarazioni

“In qualità di azienda globale con uffici in 143 Paesi e territori, siamo costantemente impegnati a migliorare la visibilità degli accordi commerciali globali e a gestire centralmente i processi aziendali transfrontalieri“, ha dichiarato Gisele Belotto, Principal, Tax, International Tax – Trade and Customs, KPMG. “Utilizzando molti dei nostri strumenti e quelli dei nostri partner, siamo stati in grado di ottimizzare i nostri processi commerciali globali e la qualificazione degli accordi commerciali per aumentare l’efficienza, abbassare i costi, migliorare i controlli e ridurre i rischi in tutte le nostre operazioni“.

“Con Oracle siamo stati in grado di aumentare la produttività e ridurre significativamente i tempi di elaborazione delle spese di trasporto“, ha dichiarato Satish Sharma, Presidente APMEA (Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa) di Apollo Tyres, uno dei principali produttori di pneumatici a livello mondiale. “Oracle Transportation Management ci ha aiutato a espandere la visibilità della nostra supply chain e ha eliminato gran parte della burocrazia e dei numerosi controlli legati ai processi di liquidazione e di revisione delle merci. L’azienda ha registrato un importante incremento di efficienza e ha ridotto il numero di errori“.

Oracle Cloud SCM aiuta le organizzazioni a collegare in modo trasparente i processi della supply chain e a rispondere rapidamente ai cambiamenti della domanda, dell’offerta e delle condizioni di mercato. Con l’aggiunta di nuove funzionalità ogni trimestre, Oracle Cloud SCM supporta i clienti nel creare una rete di fornitura resiliente e processi in grado di anticipare i cambiamenti.