Vertiv SmartAisle: per implementazioni edge efficienti e di successo

Una nuova e innovativa soluzione ideata per promuovere efficienza energetica e installazioni più veloci on-site arriva da Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità. L’azienda ha presentato un importante aggiornamento della soluzione Vertiv SmartAisle, progettata specificamente per applicazioni di edge computing fino a 180 kW.

I vantaggi di una soluzione pre-ingegnerizzata

Disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Vertiv SmartAisle è un sistema completo e pre-ingegnerizzato che combina alimentazione, raffreddamento, rack e funzionalità avanzate di gestione e monitoraggio in un’unica unità integrata, progettata per semplificare e velocizzare le implementazioni di edge computing. In linea con la direttiva sull’efficienza energetica dell’Unione Europea (EED), la soluzione garantisce un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e include il monitoraggio dei consumi energetici (PUE) per aiutare le organizzazioni a tenere sotto controllo le proprie attività in funzione degli obiettivi aziendali.

L’appliance di gestione intelligente dell’infrastruttura Vertiv RDU501 integrata consente agli operatori dei data center di controllare le attività del sistema in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo una piattaforma di monitoraggio e gestione consolidata e intuitiva. Inoltre, l’approccio di Vertiv alle soluzioni intelligenti pre-ingegnerizzate ed edge aiuta le organizzazioni a ridurre fino all’80% i tempi di pianificazione, progettazione e preparazione del sito, e di abbattere i costi di implementazione fino al 30% rispetto alle alternative in muratura, grazie anche a un’integrazione dei componenti che permette di ottenere un’efficienza energetica superiore fino al 20% rispetto alla media del settore.

Caratteristiche principali di Vertiv SmartAisle

Vertiv SmartAisle è parte di una gamma sempre più ampia di soluzioni modulari flessibili e completamente pre-ingegnerizzate. Il sistema è disponibile di serie in quattro diversi design di riferimento, con la possibilità di gestire carichi IT fino a 180kW e con ridondanza N+1 per i dispositivi di alimentazione e raffreddamento.

Le caratteristiche e i benefici chiave includono:

Monitoraggio avanzato 24/7 del consumo energetico e della gestione delle capacità

Monitoraggio ambientale preciso con sei sensori per ogni rack server

Gruppi di continuità (UPS) modulari e ad alta efficienza

Distribuzione dell’alimentazione tramite barre o PDU a pavimento

Monitoraggio dell’alimentazione integrato tramite unità di distribuzione dell’alimentazione montate su rack (rPDU)

Sistema di raffreddamento adattativo a espansione diretta con capacità variabile dal 20 al 100%

Maggiore efficienza termica grazie al sistema di contenimento del corridoio freddo

Sicurezza fisica avanzata con maniglie elettroniche e telecamere IP

Architettura modulare che consente un’implementazione standardizzata su più siti periferici

Dichiarazioni

“L’ampliamento del sistema Vertiv SmartAisle cambia davvero le carte in tavola quando si tratta di implementazioni edge efficienti e di successo”, ha dichiarato Giuseppe Leto, Senior Director IT systems business di Vertiv in EMEA. “Abbiamo reso più facile, più veloce e più conveniente per le aziende il processo di scalabilità e di crescita delle proprie operazioni IT. Il sistema pre-ingegnerizzato elimina le tradizionali sfide legate alla pianificazione di installazioni di molteplici apparati e relative alla logistica, fornendo ai clienti una soluzione end-to-end completa e affidabile che consente agli operatori dei data center di monitorare i requisiti di efficienza energetica in conformità con le più recenti normative dell’UE”.