Liebert EFC: l’ultima innovativa soluzione di thermal management by Vertiv

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha presentato un importante ampliamento al portfolio prodotti per la gestione termica con l’introduzione dell’unità di free cooling di ultima generazione Vertiv Liebert EFC con refrigerante a basso GWP (Global Warming Potential). La soluzione è progettata per soddisfare i rigorosi standard ambientali per il settore dei data center, compresi i servizi di colocation e cloud, ed è ora disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) con capacità comprese tra 150 e 450 kW.

Caratteristiche di Vertiv Liebert EFC

Vertiv Liebert EFC riunisce, in una singola unità, le funzionalità dello scambio termico indiretto aria-aria e dei principi del raffreddamento evaporativo. L’innovativo scambiatore di calore in polimero brevettato e la nuova tecnologia con compressore inverter a basso GWP migliorano significativamente l’efficienza annuale fino al 19% rispetto alle tecnologie precedenti, consentendo un pPUE (partial Power Usage Effectiveness) pari a 1,05.

Uno dei principali benefici del Liebert EFC è la sua elevata flessibilità. In base alle condizioni specifiche del sito, una funzionalità di controllo ‘live toggling’ consente agli utenti di ridurre senza problemi e in modo sicuro l’uso di risorse critiche come l’energia o l’acqua mediante controlli software, per sfruttare la modalità free cooling. Questa flessibilità consente ai gestori di data center di ridurre l’impatto sul clima, consentendo al contempo un raffreddamento continuo, indipendentemente dalle risorse specifiche del sito. I modelli sono disponibili con back-up a espansione diretta (DX) con un condensatore remoto, in grado di fornire l’intera capacità di raffreddamento senza alcun consumo di acqua, offrendo una totale indipendenza idrica senza compromettere l’affidabilità.

Il nuovo Liebert EFC è conforme alle attuali normative e restrizioni globali (regolamento UE 2024/573 sui gas fluidi e IPCC AR4), offrendo una soluzione chiavi in mano progettata per la scalabilità futura, la facilità di manutenzione e la durata nel tempo. Il design a base di polimeri offre una migliore resistenza alla corrosione e consente una maggiore varietà di qualità dell’acqua durante il funzionamento rispetto a uno scambiatore di calore in alluminio. Il fulcro di questa soluzione all’avanguardia è costituito da Vertiv Liebert iCOM e dai rispettivi algoritmi di controllo, che gestiscono le transizioni automatiche tra le modalità di funzionamento più adatte, consentendo l’utilizzo della fonte di raffreddamento desiderata. I controlli consentono inoltre il coordinamento continuo delle unità, permettendo loro di funzionare come un sistema unificato, migliorando la continuità e l’affidabilità del raffreddamento senza la necessità di un sistema aggiuntivo di gestione dell’impianto.

Dichiarazioni

“Poiché le aziende privilegiano le strategie di sostenibilità, i loro clienti sono sempre più alla ricerca di soluzioni di raffreddamento innovative che riducano il consumo di risorse, offrendo al contempo flessibilità operativa e resilienza”, ha dichiarato Sam Bainborough, vice president, thermal Business EMEA di Vertiv. “Liebert EFC, con una tecnologia rivoluzionaria e brevettata, risponde a queste esigenze con un sistema flessibile che offre un’esperienza completamente nuova al cliente, massimizzando il tempo di utilizzo del free cooling e sfruttando le potenzialità di evaporazione naturali”.