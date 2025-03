WSO2: nuove funzionalità AI-based per l’Identity and Access Management

Gli sviluppatori di software aziendali affrontano sempre più spesso una crescente necessità di andare oltre le proprie competenze principali per creare applicazioni ed esperienze digitali sicure e brandizzate. WSO2 risponde proprio a questa necessità, introducendo nuove funzionalità integrate basate sull’intelligenza artificiale (AI) per automatizzare i processi relativi all’Identity and Access Management (IAM). Le funzionalità sono generalmente disponibili su tutte e tre le offerte di Identity & Access Management (IAM) aziendali, ovvero WSO2 Identity Server open-source software (OSS), Asgardeo identity as a service (IDaaS) e WSO2 Private Identity Cloud.

Gli annunci in programma per il WSO2Con 2025

WSO2 presenterà le nuove funzionalità di intelligenza artificiale per l’IAM in occasione del WSO2Con 2025, che si terrà dal 18 al 20 marzo 2025 a Barcellona, in Spagna. In questa occasione verranno mostrate in anteprima le nuove funzionalità per abilitare le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, fornendo un solido IAM per gli AI agents e i workload di intelligenza artificiale, che saranno implementati nel secondo trimestre 2025.

Le nuove versioni del prodotto WSO2 si basano sulle comprovate funzionalità IAM di WSO2 Identity Server, Asgardeo e Private Identity Cloud. Insieme, gestiscono oltre 1 miliardo di identità in tutto il mondo e supportano una vasta gamma di scenari, tra cui IAM (CIAM) per i clienti, CIAM business-to-business (B2B) e IAM government-to-citizen (G2C). Poiché i tre prodotti condividono la stessa base di codice e la stessa interfaccia utente, i clienti WSO2 possono usufruire di una straordinaria flessibilità per migrare tra implementazioni cloud, on-premise e ibride, offrendo un’esperienza coerente e di alta qualità per sviluppatori, consumatori e altri utilizzatori.

Le ultime versioni dei prodotti IAM estendono ulteriormente la leadership di WSO2 nel fornire funzionalità complete a molteplici scenari aziendali IAM e CIAM B2B, migliorano l’estensibilità per facilitare eventuali richieste di personalizzazione oltre alla verifica dell’identità e la sicurezza post-quantistica.

WSO2 offre maggiore produttività grazie all’automazione basata sull’intelligenza artificiale

Le nuove versioni di WSO2 Identity Server, Asgardeo e Private Identity Cloud offrono ora funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per l’automazione intelligente dei processi relativi all’IAM, inclusi i flussi di branding e di accesso. La funzione di branding basata sull’intelligenza artificiale analizza gli elementi visivi del sito web esistente di un’organizzazione e applica automaticamente colori, caratteri, stili di pulsanti e altro ancora per rispettare l’identità del brand, riducendo l’impegno richiesto nella progettazione manuale da parte degli sviluppatori. Nel frattempo, il generatore di flussi di accesso basato sull’intelligenza artificiale consente agli sviluppatori di utilizzare le richieste in linguaggio naturale per creare automaticamente flussi di lavoro personalizzati, accelerando il processo di configurazione e riducendo la complessità dell’autenticazione.

Nel secondo trimestre del 2025, WSO2 integrerà le attuali funzionalità di produttività degli sviluppatori (basate sull’intelligenza artificiale) con la sicurezza degli AI agents. Le nuove funzionalità, tra le altre, includeranno un modello di applicazione preconfigurato per gli AI agents con supporto del protocollo IAM integrato insieme alla possibilità di estendere gli attuali framework di AI agents con l’autenticazione degli agenti e la delega dell’accesso.

Supporto completo B2B ampliato

WSO2 Identity Server, Asgardeo e Private Identity Cloud offrono il supporto CIAM B2B più completo del settore. Grazie a WSO2, le aziende possono facilmente coinvolgere i clienti e i consumatori, delegare l’amministrazione ai clienti aziendali, gestire in modo flessibile gerarchie organizzative complesse e multilivello, e supportare l’intero portafoglio di applicazioni B2B dei clienti aziendali.

Gli ultimi prodotti IAM WSO2 aggiungono tre nuove funzionalità per facilitare ulteriormente le implementazioni CIAM B2B. Innanzitutto, le funzionalità avanzate sub-organizzative della IAM consentono ai clienti di effettuare l’accesso una sola volta per accedere a più app aziendali e alle sub-organizzazioni o ai brand all’interno dei vari clienti. In secondo luogo, le nuove funzionalità di rappresentazione consentono agli amministratori dell’organizzazione principale di operare per conto dell’organizzazione del cliente. In terzo luogo, il supporto per opzioni distinte di branding e notifica facilita la personalizzazione, incluso il branding specifico dell’applicazione, per le interfacce utente rivolte ai consumatori.

Maggiore estensibilità e sicurezza

WSO2 può contare su una forte estensibilità fornita da WSO2 Identity Server tramite Java con una nuova architettura di espansione del prodotto basata su API che funziona con tutti e tre i prodotti IAM: WSO2 Identity Server, Asgardeo e Private Identity Cloud. Oggi gli sviluppatori aziendali possono personalizzare la loro esperienza, anche all’interno di un ambiente SaaS (Software as a Service) semplificato, utilizzando qualsiasi linguaggio per creare e distribuire estensioni, collegandole tramite API. Le organizzazioni possono quindi controllare l’esecuzione di queste estensioni con regole personalizzate.

Inoltre, i prodotti IAM di WSO2 presentano una serie di miglioramenti della sicurezza: il supporto integrato per la crittografia sicura post-quantistica protegge dalla capacità di un computer quantistico di decifrare le tecniche crittografiche tradizionali. L’integrazione con OnFido fornisce funzionalità avanzate di verifica dell’identità (IDV). L’integrazione con Sift consente di prendere decisioni per fronteggiare le frodi basate sull’intelligenza artificiale. Infine, un proxy di identità sovrano del partner InCountry offre la possibilità di isolare i dati di identità in altri paesi per soddisfare i requisiti normativi.

Disponibilità

Tutte le funzionalità, salvo quelle di AI agents, sono generalmente disponibili con WSO2 Identity Server 7.1, le ultime versioni di Asgardeo e WSO2 Private Identity Cloud.

Dichiarazioni da WSO2

“Mentre l’intelligenza artificiale rielabora il modo in cui gli sviluppatori creano e distribuiscono esperienze digitali, è necessario portare un cambiamento verso il modo in cui proteggiamo i servizi e gli utenti che ad essi si affidano”, ha dichiarato Geethika Cooray, Vicepresidente e Direttore Generale Identity and Access Management di WSO2. “Attraverso le nostre nuove e future funzionalità di intelligenza artificiale, non stiamo solo aiutando gli sviluppatori a semplificare le funzioni chiave relative all’IAM; stiamo anche consentendo loro di fornire una nuova generazione di applicazioni e servizi sicuri basati sull’intelligenza artificiale”.