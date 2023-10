AWS democratizza l’accesso all’AI. Lo fa con cinque nuove soluzioni di intelligenza artificiale generativa. Queste renderanno più facile l’accesso ai foundational model (FM) ad alte prestazioni, indipendentemente dal settore di riferimento.

Le nuove soluzioni permetteranno di sbloccare l’intero potenziale della codifica generativa basata sull’intelligenza artificiale. Inoltre, consentiranno di creare app differenziate, semplificando al tempo stesso lo sviluppo, senza compromettere privacy e sicurezza.

Dalla disponibilità generale di Amazon Bedrock all’arrivo di Embedding Amazon Titan AWS mostra il proprio impegno nel democratizzare l’accesso all’AI generativa per le aziende di qualunque dimensione e settore.

AWS democratizza l’accesso all’AI con Amazon Bedrock ed Embedding Amazon Titan

Amazon Bedrock, infatti, è un nuovo servizio per costruire e scalare applicazioni di IA generativa per la creazione di testo, immagini, audio e dati sintetici in risposta a un prompt. A sua volta, Embedding Amazon Titan, è un modello linguistico di grandi dimensioni in grado di aiutare i clienti ad ottenere il massimo della potenza di qualsiasi FM utilizzando i propri dati proprietari.

Amazon Bedrock sarà il primo servizio di intelligenza artificiale generativa completamente gestito a offrire Llama 2. Il LLM di nuova generazione di Meta. Questo darà ai clienti la flessibilità e la possibilità di utilizzare i modelli migliori per le loro esigenze specifiche. Tra le novità, anche nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per CodeWhisperer e QuickSight. Il tutto per permettere ai clienti di creare nuove applicazioni di intelligenza artificiale generativa, migliorando la produttività dei dipendenti.

AWS pensa anche ai dipendenti pubblici

Per i clienti della pubblica amministrazione, invece, AWS ha annunciato di aver ottenuto dall’Agenzia Nazionale per la Cybersecurity (ACN) italiana la qualifica QI2/QC2 per ospitare dati critici e carichi di lavoro della Pubblica Amministrazione italiana.

Grazie alla presenza della Regione AWS Europe (Milano) e alla nuova qualifica QI2/QC2, clienti e partner possono ora sentirsi sicuri di sviluppare servizi cloud innovativi. Gli stessi in ​​grado di gestire i carichi di lavoro critici della Pubblica Amministrazione italiana eseguiti sull’infrastruttura cloud AWS. La qualifica ottenuta da AWS sarà disponibile sul Cloud Market Place di ACN nelle prossime settimane.

Con le innovazioni annunciate AWS democratizza l’accesso all’AI. Offre, infatti, ai clienti – pubblici e privati – maggiore sicurezza, scelta e prestazioni. E li aiuta a ottenere il massimo dall’intelligenza artificiale generativa e dalla potenza del cloud.