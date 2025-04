A Qlik Connect 2025, AI e dati saranno i protagonisti

Qlik, specialista globale nell’integrazione e nella qualità dei dati, nelle analytics e nell’intelligenza artificiale (AI), ha annunciato una nuova lista di speaker per il suo evento di punta dedicato ai clienti, Qlik Connect 2025, l’evento annuale di Qlik che si terrà dal 13 al 15 maggio a Orlando, in Florida. Le novità della lineup mainstage sono i leader delle aziende Lenovo, Visa e Reworld, ognuno dei quali condividerà il modo in cui le loro organizzazioni stanno mettendo al lavoro i dati e l’intelligenza artificiale, non solo nella teoria, ma nella pratica e su larga scala.

Ad unirsi a loro al Qlik Connect 2025 ci saranno anche i quattro membri dell’AI Council di Qlik, un gruppo globale di esperti indipendenti di AI che stanno plasmando governance, policy aziendali e innovazione in tutti i settori. Insieme, questi professionisti e autorità rispettate del settore dell’AI presenteranno una visione concreta di ciò che funziona e non funziona nel panorama dell’intelligenza artificiale.

Storie del mondo reale da aziende globali sul palco di Qlik Connect 2025

Lenovo – Dilip Bhatia guida la strategia globale di Lenovo in ambito customer, user e digital experience. Il suo team illustrerà al Qlik Connect come dati e intelligenza artificiale siano integrati in tutta l’azienda per favorire personalizzazione, accessibilità e reattività—trasformando Lenovo da un’azienda focalizzata sul prodotto a una realtà guidata da insight in tempo reale e da un design centrato sull’uomo, su larga scala.

– guida la strategia globale di Lenovo in ambito customer, user e digital experience. Il suo team illustrerà al Qlik Connect come dati e intelligenza artificiale siano integrati in tutta l’azienda per favorire personalizzazione, accessibilità e reattività—trasformando Lenovo da un’azienda focalizzata sul prodotto a una realtà guidata da insight in tempo reale e da un design centrato sull’uomo, su larga scala. Visa – Tim Wong, Senior Data Analyst del team Cybersecurity di Visa , si concentra in azienda sull’applicazione di analytics, modellazione predittiva e visualizzazione per mantenere sicura e affidabile una delle reti di pagamento più grandi del mondo. Al Qlik Connect offrirà il punto di vista di un professionista sull’utilizzo dei dati per affrontare sfide ad alto impatto in tempo reale all’interno di ambienti globali mission-critical.

– , si concentra in azienda sull’applicazione di analytics, modellazione predittiva e visualizzazione per mantenere sicura e affidabile una delle reti di pagamento più grandi del mondo. Al Qlik Connect offrirà il punto di vista di un professionista sull’utilizzo dei dati per affrontare sfide ad alto impatto in tempo reale all’interno di ambienti globali mission-critical. Reworld – Charles Link, Senior Director of Data and Analytics, si occupa di guidare la strategia dei dati aziendali di Reworld, costruendo una base pronta per l’intelligenza artificiale in 90+ strutture. Con decenni di esperienza intersettoriale, discuterà di come la modernizzazione dell’infrastruttura dei dati consenta migliori risultati ambientali, efficienza operativa e scalabilità, trasformando la sostenibilità da un’aspirazione a un vantaggio misurabile e alimentato dai dati.

A Qlik Connect sarà presente anche l’AI Council di Qlik, e ogni suo rappresentante porterà una visione distinta sui rischi e le opportunità dell’AI:

Michael Bronstein – Professore di Intelligenza Artificiale a Oxford per DeepMind e imprenditore nel settore tecnologico, Bronstein si distingue per il suo lavoro nel campo del graph machine learning e dell’AI “spiegabile” (Explainable AI), che risulterà particolarmente interessante per i leader tecnici alla ricerca di rigore oltre il clamore mediatico.

– Professore di Intelligenza Artificiale a Oxford per DeepMind e imprenditore nel settore tecnologico, Bronstein si distingue per il suo lavoro nel campo del graph machine learning e dell’AI “spiegabile” (Explainable AI), che risulterà particolarmente interessante per i leader tecnici alla ricerca di rigore oltre il clamore mediatico. Rumman Chowdhury — Leader riconosciuto nell’ambito dell’etica dell’intelligenza artificiale, Chowdhury porta con sé una vasta esperienza in materia di responsabilità algoritmica, equità e trasparenza — aree fondamentali per le aziende che stanno ampliando l’uso dell’AI in produzione.

— Leader riconosciuto nell’ambito dell’etica dell’intelligenza artificiale, Chowdhury porta con sé una vasta esperienza in materia di responsabilità algoritmica, equità e trasparenza — aree fondamentali per le aziende che stanno ampliando l’uso dell’AI in produzione. Kelly Forbes – Co-fondatrice dell’AI Asia Pacific Institute, Forbes è focalizzata sulla governance globale dell’intelligenza artificiale e sulla cooperazione tra settore pubblico e privato. Il suo punto di vista sui quadri normativi transfrontalieri è oggi particolarmente rilevante.

– Co-fondatrice dell’AI Asia Pacific Institute, Forbes è focalizzata sulla governance globale dell’intelligenza artificiale e sulla cooperazione tra settore pubblico e privato. Il suo punto di vista sui quadri normativi transfrontalieri è oggi particolarmente rilevante. Nina Schick — Autorità leader nell’AI generativa, Schick esplorerà come le aziende possono affrontare le implicazioni politiche e sociali dell’IA in modo responsabile.

Queste voci, insieme, contribuiranno ad arricchire il dibattito di Qlik Connect 2025, non solo su ciò che l’AI può fare, ma su ciò che dovrebbe fare e su cosa serve per renderla efficace nel mondo reale.

Qlik Connect 2025 riunirà migliaia di leader nei settori dei dati, dell’analytics e del tech provenienti da tutto il mondo. L’evento offrirà sessioni pratiche, percorsi di approfondimento, tra cui AI Innovations e Real-Time Data Enterprise, oltre a un accesso diretto agli esperti che stanno plasmando il futuro della business intelligence e dell’intelligenza artificiale aziendale.

Per partecipare è necessaria la registrazione.

Dichiarazioni

“Il nostro passaggio da un approccio orientato al prodotto a uno basato sull’esperienza evidenzia la nostra intenzione di dare priorità alla soddisfazione dei nostri partner, venditori e clienti, ma questi risultati non sono possibili senza dati affidabili e senza un’intelligenza artificiale applicata“, ha dichiarato Dilip Bhatia, Vice President e Chief Experience Officer di Lenovo. “In Lenovo, stiamo integrando l’AI dove conta lungo la customer journey: dall’acquisto e dalla progettazione fino alla consegna e all’assistenza, e lo stiamo facendo su larga scala. Siamo entusiasti di condividere sul palco di Qlik Connect il modo in cui Lenovo sta migliorando l’esperienza trasformando gli insight in azioni in tempo reale“.

“Non è possibile ottimizzare ciò che non si può vedere, questa era la nostra realtà prima di avere una base di dati unificata e affidabile“, ha dichiarato Charles Link, Senior Director of Data and Analytics di Reworld. “Ora non ci limitiamo a monitorare i risultati in termini di sostenibilità — li stiamo migliorando in modo proattivo. Durante Qlik Connect, mostrerò come grazie all’interpretazione corretta dei dati ci ha permesso di applicare l’intelligenza artificiale dove è davvero necessaria: nelle operazioni, nelle decisioni di investimento e nell’impatto ambientale“.

“Le discussioni intorno all’AI non mancano di certo. Quello che manca è una maggiore attenzione su come l’AI venga effettivamente implementata e dove stia davvero producendo risultati misurabili. Durante Qlik Connect vogliamo andare oltre e fare chiarezza su questo tema, attraverso le testimonianze di aziende che sfruttano l’AI per trasformare i dati in decisioni migliori, su larga scala e in produzione”, ha dichiarato Mike Capone, CEO di Qlik.